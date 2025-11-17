и прогулки по живописным холмам. Вы узнаете о сохранении экосистемы и насладитесь великолепными видами с высоты. Экскурсия идеально подходит для любителей природы и тех, кто хочет узнать больше о монгольской культуре и дикой природе

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

8:00 — отправление из Улан-Батора в нацпарк Хустайн-нуруу.

10:30 — прибытие в Хустайн-нуруу. На входе в парк вы получите информацию о парке и его экосистеме.

11:00 — экскурсия по парку. Хустайн-нуруу известен живописными ландшафтами и уникальными животными, такими как дикие лошади Пржевальского. Вы сможете понаблюдать за ними в их естественной среде обитания, а также посмотреть на птиц, погулять среди природы, послушать о местной флоре и фауне и традиционном образе жизни кочевников.

13:00 — обед на территории парка или пикник на свежем воздухе с традиционными монгольскими блюдами (бууз, лагманы)

14:00 — посещение административного центра парка, где вы узнаете о сохранении экосистемы парка. Затем поднимитесь на смотровую площадку и полюбуетесь видами.

16:00 — свободное время для прогулок

17:00 — отправление обратно в Улан-Батор. По пути вы насладитесь красивыми видами.

19:00–20:00 — прибытие в Улан-Батор

Организационные детали