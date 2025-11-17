Мои заказы

По следам Пржевальского

Индивидуальная экскурсия в Хустайн нуруу подарит вам возможность увидеть диких лошадей Пржевальского и насладиться живописными видами природы
Национальный парк Хустайн нуруу - это уникальное место, где можно увидеть диких лошадей Пржевальского в их естественной среде.

Путешествие начинается из Улан-Батора и включает посещение парка, обед с традиционными монгольскими блюдами
читать дальше

и прогулки по живописным холмам. Вы узнаете о сохранении экосистемы и насладитесь великолепными видами с высоты.

Экскурсия идеально подходит для любителей природы и тех, кто хочет узнать больше о монгольской культуре и дикой природе

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Увидеть диких лошадей Пржевальского
  • 🌄 Насладиться живописными видами
  • 🍽 Попробовать традиционные монгольские блюда
  • 🦅 Понаблюдать за птицами
  • 🌿 Узнать о местной флоре и фауне
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Описание экскурсии

8:00 — отправление из Улан-Батора в нацпарк Хустайн-нуруу.
10:30 — прибытие в Хустайн-нуруу. На входе в парк вы получите информацию о парке и его экосистеме.
11:00 — экскурсия по парку. Хустайн-нуруу известен живописными ландшафтами и уникальными животными, такими как дикие лошади Пржевальского. Вы сможете понаблюдать за ними в их естественной среде обитания, а также посмотреть на птиц, погулять среди природы, послушать о местной флоре и фауне и традиционном образе жизни кочевников.
13:00 — обед на территории парка или пикник на свежем воздухе с традиционными монгольскими блюдами (бууз, лагманы)
14:00 — посещение административного центра парка, где вы узнаете о сохранении экосистемы парка. Затем поднимитесь на смотровую площадку и полюбуетесь видами.
16:00 — свободное время для прогулок
17:00 — отправление обратно в Улан-Батор. По пути вы насладитесь красивыми видами.
19:00–20:00 — прибытие в Улан-Батор

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard
  • Обед входит в стоимость
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте. Работаю гидом по Монголии и городу Улан-Батору с 2016 года. Знаю монгольский, английский, сербский, русский. Покажу Монголию во всей её красе.

Входит в следующие категории Улан-Батора

