Мои заказы

Паломничество в Сайншанд: духовный центр Монголии

Исследуйте духовные места Монголии: дацан, гора Баянзурх и энергетический центр Шамбалы. Узнайте о традициях кочевников и насладитесь тишиной степей
Путешествие в Сайншанд - это уникальная возможность погрузиться в духовную культуру Монголии. В рамках экскурсии вы посетите дацан, священную гору Баянзурх и энергетический центр Шамбалы.

Вас ждут рассказы о значении Шамбалы для буддистов и шаманов, а также о жизни монгольских кочевников.

Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет понять глубину монгольских традиций и насладиться тишиной степей Восточной Гоби
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение буддийского дацана
  • ⛰️ Подъём к горе Баянзурх
  • 🔔 Энергетический центр Шамбалы
  • 🌅 Встреча рассвета у Моом Овоо
  • 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
Паломничество в Сайншанд: духовный центр Монголии© Aнна
Паломничество в Сайншанд: духовный центр Монголии© Aнна
Паломничество в Сайншанд: духовный центр Монголии© Aнна

Что можно увидеть

  • Дацан
  • Гора Баянзурх
  • Энергетический центр Шамбалы
  • Моом Овоо

Описание экскурсии

День 1

8:00 — выезд из Улан-Батора

Встреча у вашего отеля. Впереди — около 6 часов в пути, с рассказами и остановкой на обед.

14:00 — прибытие в Сайншанд

Заселение в юрточный кемпинг, отдых.

15:00 — дацан и гора Баянзурх

Посещение буддийского монастыря. После — отправление к подножию священной горы, доступной только мужчинам.

18:00 — ужин в кемпинге, вечер отдыха

День 2

6:00 — встреча рассвета у Моом Овоо

Священное место в окрестностях города, где принято встречать солнце в тишине.

7:00 — завтрак в кемпинге

9:00 — Энергетический центр Шамбалы

Знакомство с символическим центром духовной силы. Мы побываем у колокола Тенгри (по местной традиции — три удара исполняют желание) и в пещерах медитаций.

14:00 — выезд в Улан-Батор

По пути остановка на ужин. Прибытие в город — около 21:00.

Вы узнаете:

  • что означает Шамбала для буддистов и шаманов
  • почему гора Баянзурх считается местом силы
  • зачем в степи установили ритуальный колокол
  • как духовные практики встроены в повседневность монгольских кочевников
  • и чем живёт небольшой город в пустыне Гоби сегодня

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе. Детские кресла по запросу
  • Юрточный кемпинг — с удобствами и горячей едой
  • Физическая нагрузка — лёгкая, пешие участки короткие
  • Связь может пропадать в некоторых местах
  • Туалеты — в кемпинге и на туристических точках
  • Питание: включены завтрак, обеды и ужин (традиционная монгольская кухня, вегетарианские опции не предусмотрены)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$700
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна
Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 7 туристов
Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле. Занимаюсь
читать дальше

авторскими турами совсем недавно, но отдаюсь своему делу на все 100% и даже больше. За это время у меня набралась собственная команда гидов и водителей, я лично знакома с владельцами многих отелей и ресторанов. В моих поездках всегда тёплая атмосфера, а мои путешественники за короткое время становятся хорошими друзьями. Давайте влюбимся в Монголию вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Ольга
7 окт 2025
Паломничество в Сайншанд было последней поездкой за время нашего пребывания в Монголии. И эти два последних дня были квинтэссенцией впечатлений и переживаний, которые мы испытали за время нашего отпуска. Дорога
читать дальше

не близкая, но благодаря Анне, нашему экскурсоводу, и нашим замечательным спутникам, она была совсем не утомительной. Море интереснейшей информации о месте нашего паломничества и в целом о стране, комфортный и очень приятный стиль общения - и время протекло незаметно. Аня прекрасно продумала программу путешествия. Остановки с замечательной местной едой, ночлег в очень удобном месте, где до всех святынь 15 минут на машине. А ужин в юрте был просто восторг.
Такого вкусного мяса мы в Монголии еще не ели. Что касается духовной части нашего путешествия, то мы посетили все священные места, ради которых предприняли эту поездку. Пропитались духом фантастической природы Южной Гоби и магических ритуалов. Аня досконально знает правила и традиции Сайншанда. Она прекрасный проводник в мир магии и высоких энергий этого прекрасного места.
Завидую всем у кого это приключение еще впереди.

Е
Елена
1 окт 2025
Прекрасная возможность познакомится с истинной культурой страны и ощутить бескрайние просторы Монголии. Интересные места и духовные практики. Гид очень организованная и интересная. Легко решались любые вопросы.
Прекрасная возможность познакомится с истинной культурой страны и ощутить бескрайние просторы Монголии. Интересные места и духовныеПрекрасная возможность познакомится с истинной культурой страны и ощутить бескрайние просторы Монголии. Интересные места и духовныеПрекрасная возможность познакомится с истинной культурой страны и ощутить бескрайние просторы Монголии. Интересные места и духовные

Входит в следующие категории Улан-Батора

Похожие экскурсии из Улан-Батора

Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
19 ноя в 14:30
20 ноя в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
19 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
На машине
9 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$110 за человека
У нас ещё много экскурсий в Улан-Баторе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Баторе