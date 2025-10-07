Путешествие в Сайншанд - это уникальная возможность погрузиться в духовную культуру Монголии. В рамках экскурсии вы посетите дацан, священную гору Баянзурх и энергетический центр Шамбалы. Вас ждут рассказы о значении Шамбалы для буддистов и шаманов, а также о жизни монгольских кочевников. Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет понять глубину монгольских традиций и насладиться тишиной степей Восточной Гоби

Описание экскурсии

День 1

8:00 — выезд из Улан-Батора

Встреча у вашего отеля. Впереди — около 6 часов в пути, с рассказами и остановкой на обед.

14:00 — прибытие в Сайншанд

Заселение в юрточный кемпинг, отдых.

15:00 — дацан и гора Баянзурх

Посещение буддийского монастыря. После — отправление к подножию священной горы, доступной только мужчинам.

18:00 — ужин в кемпинге, вечер отдыха

День 2

6:00 — встреча рассвета у Моом Овоо

Священное место в окрестностях города, где принято встречать солнце в тишине.

7:00 — завтрак в кемпинге

9:00 — Энергетический центр Шамбалы

Знакомство с символическим центром духовной силы. Мы побываем у колокола Тенгри (по местной традиции — три удара исполняют желание) и в пещерах медитаций.

14:00 — выезд в Улан-Батор

По пути остановка на ужин. Прибытие в город — около 21:00.

Вы узнаете:

что означает Шамбала для буддистов и шаманов

почему гора Баянзурх считается местом силы

зачем в степи установили ритуальный колокол

как духовные практики встроены в повседневность монгольских кочевников

и чем живёт небольшой город в пустыне Гоби сегодня

Организационные детали