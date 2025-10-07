Путешествие в Сайншанд - это уникальная возможность погрузиться в духовную культуру Монголии. В рамках экскурсии вы посетите дацан, священную гору Баянзурх и энергетический центр Шамбалы.
Вас ждут рассказы о значении Шамбалы для буддистов и шаманов, а также о жизни монгольских кочевников.
Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет понять глубину монгольских традиций и насладиться тишиной степей Восточной Гоби
Вас ждут рассказы о значении Шамбалы для буддистов и шаманов, а также о жизни монгольских кочевников.
Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет понять глубину монгольских традиций и насладиться тишиной степей Восточной Гоби
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение буддийского дацана
- ⛰️ Подъём к горе Баянзурх
- 🔔 Энергетический центр Шамбалы
- 🌅 Встреча рассвета у Моом Овоо
- 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
Что можно увидеть
- Дацан
- Гора Баянзурх
- Энергетический центр Шамбалы
- Моом Овоо
Описание экскурсии
День 1
8:00 — выезд из Улан-Батора
Встреча у вашего отеля. Впереди — около 6 часов в пути, с рассказами и остановкой на обед.
14:00 — прибытие в Сайншанд
Заселение в юрточный кемпинг, отдых.
15:00 — дацан и гора Баянзурх
Посещение буддийского монастыря. После — отправление к подножию священной горы, доступной только мужчинам.
18:00 — ужин в кемпинге, вечер отдыха
День 2
6:00 — встреча рассвета у Моом Овоо
Священное место в окрестностях города, где принято встречать солнце в тишине.
7:00 — завтрак в кемпинге
9:00 — Энергетический центр Шамбалы
Знакомство с символическим центром духовной силы. Мы побываем у колокола Тенгри (по местной традиции — три удара исполняют желание) и в пещерах медитаций.
14:00 — выезд в Улан-Батор
По пути остановка на ужин. Прибытие в город — около 21:00.
Вы узнаете:
- что означает Шамбала для буддистов и шаманов
- почему гора Баянзурх считается местом силы
- зачем в степи установили ритуальный колокол
- как духовные практики встроены в повседневность монгольских кочевников
- и чем живёт небольшой город в пустыне Гоби сегодня
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе. Детские кресла по запросу
- Юрточный кемпинг — с удобствами и горячей едой
- Физическая нагрузка — лёгкая, пешие участки короткие
- Связь может пропадать в некоторых местах
- Туалеты — в кемпинге и на туристических точках
- Питание: включены завтрак, обеды и ужин (традиционная монгольская кухня, вегетарианские опции не предусмотрены)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$700
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 7 туристов
Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле. Занимаюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
7 окт 2025
Паломничество в Сайншанд было последней поездкой за время нашего пребывания в Монголии. И эти два последних дня были квинтэссенцией впечатлений и переживаний, которые мы испытали за время нашего отпуска. Дорога
Е
Елена
1 окт 2025
Прекрасная возможность познакомится с истинной культурой страны и ощутить бескрайние просторы Монголии. Интересные места и духовные практики. Гид очень организованная и интересная. Легко решались любые вопросы.
Входит в следующие категории Улан-Батора
Похожие экскурсии из Улан-Батора
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
19 ноя в 14:30
20 ноя в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
19 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$110 за человека