Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за один день окунуться в атмосферу Монголии. Посетители увидят величественную 40-метровую статую Чингисхана в Цонжин-Болдог, где также находится музей. Затем маршрут ведет в национальный парк Горхи-Тэрэлж, известный своими живописными скалами и храмом медитации Арьяабал. Обед в традиционной юрте и знакомство с кочевыми традициями станут яркими моментами поездки. Для любителей активного отдыха предусмотрена конная прогулка по степи

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Цонжин-Болдог

Вы увидите впечатляющую статую Чингисхана — 40-метровый монумент, внутри которого находится музей. И подниметесь на обзорную площадку на голове лошади, чтобы полюбоваться монгольскими просторами.

Национальный парк «Горхи-Тэрэлж»

Рассмотрим скалу в форме черепахи и заглянем в храм медитации Арьяабал с панорамными видами. А затем вас ждёт обед в юрте, знакомство с кочевыми традициями и, по желанию, небольшая конная прогулка.

И конечно, поговорим:

О наследии Чингисхана и значении Цонжин-Болдог

Роли кочевых традиций в формировании национальной идентичности

Повседневной жизни в юртах

Традициях, гостеприимстве, кухне

Роли лошадей в культуре страны

Основах буддизма

И многом другом!

Примерный тайминг

9:00–10:30 — путь до Цонжин-Болдог

10:30–12:00 — статуя Чингисхана

12:30–13:30 — обед

13:30–15:30 — парк Горхи-Тэрэлж

15:30–16:30 — прогулка на лошадях

16:30–18:30 — возвращение в Улан-Батор

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном Toyota Prius, Toyota Alphard или аналогичном авто

Поездка подходит для детей старше 7 лет

Экскурсию можно провести для большего количества человек — от 6 до 10. Стоимость — $500

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (цены за чел.)