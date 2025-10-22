Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за один день окунуться в атмосферу Монголии.
Посетители увидят величественную 40-метровую статую Чингисхана в Цонжин-Болдог, где также находится музей.
Затем маршрут ведет в национальный парк Горхи-Тэрэлж, известный своими живописными скалами и храмом медитации Арьяабал. Обед в традиционной юрте и знакомство с кочевыми традициями станут яркими моментами поездки. Для любителей активного отдыха предусмотрена конная прогулка по степи
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Величественная статуя Чингисхана
- 🏞️ Природные красоты Горхи-Тэрэлж
- 🍽️ Обед в традиционной юрте
- 🐎 Возможность конной прогулки
- 🕌 Храм медитации Арьяабал
- 🗺️ Уникальный культурный опыт
Что можно увидеть
- Статуя Чингисхана
- Храм медитации Арьяабал
Описание экскурсии
Цонжин-Болдог
Вы увидите впечатляющую статую Чингисхана — 40-метровый монумент, внутри которого находится музей. И подниметесь на обзорную площадку на голове лошади, чтобы полюбоваться монгольскими просторами.
Национальный парк «Горхи-Тэрэлж»
Рассмотрим скалу в форме черепахи и заглянем в храм медитации Арьяабал с панорамными видами. А затем вас ждёт обед в юрте, знакомство с кочевыми традициями и, по желанию, небольшая конная прогулка.
И конечно, поговорим:
- О наследии Чингисхана и значении Цонжин-Болдог
- Роли кочевых традиций в формировании национальной идентичности
- Повседневной жизни в юртах
- Традициях, гостеприимстве, кухне
- Роли лошадей в культуре страны
- Основах буддизма
И многом другом!
Примерный тайминг
9:00–10:30 — путь до Цонжин-Болдог
10:30–12:00 — статуя Чингисхана
12:30–13:30 — обед
13:30–15:30 — парк Горхи-Тэрэлж
15:30–16:30 — прогулка на лошадях
16:30–18:30 — возвращение в Улан-Батор
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном Toyota Prius, Toyota Alphard или аналогичном авто
- Поездка подходит для детей старше 7 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — от 6 до 10. Стоимость — $500
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (цены за чел.)
- Вход в Цонжин-Болдог — 20 000 тугриков
- Вход в Горхи-Тэрэлж — 15 000 тугриков
- Вход в храм медитации — 5000 тугриков
- Катание на лошади (по желанию) — 20 000 тугриков
- Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Улан-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батма — Организатор в Улан-Баторе
Мы работаем, чтобы делиться красотой, культурой и традициями нашей родины. Проводим экскурсии по всей стране — от пустыни Гоби до бескрайних степей — чтобы вы могли по-настоящему прочувствовать Монголию. Приезжайте и ощутите её подлинный дух!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Rustam
22 окт 2025
Спасибо за организацию интересного тура недалеко от Улан-Батора! Особая благодарность гиду Чуке, показал и рассказал много о Монголии. Сделал много замечательных фотографий.
И
Инна
20 авг 2025
Уже порекомендовала друзьям эту экскурсию! Девушка экскурсовод очень милая. Заботилась о нас, фотографировала. А водитель вообще топ. Завез нас к местным жителям, даже в юрту зашли, посмотрели на быт монголов изнутри. Все организованно и спокойно. Нас было 5 человек. Машина очень комфортная, в начале поездки дали по бутылке воды, это тоже приятно!
