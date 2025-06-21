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Познавательные экскурсии на природе в Улан-Баторе

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $173. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
«В живописном природном заповеднике вы полюбуетесь причудливыми скалами, отыщете пещеру, где от гонений прятались 100 монахов, заглянете в буддийский храм Арьяабал и погрузитесь в кочевую культуру»
29 июн в 10:00
30 июн в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Статуя Чингисхана, скала Черепаха и центр медитации - путешествие по главным символам страны
Начало: По договорённости с организатором
«Прогуляетесь по живописной территории, полюбуетесь необычным природным образованием, заглянете в сувенирную лавку»
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником
Коснуться священного дерева, миновать Ущелье льва и пройти по Туннелю перерождений - из Улан-Батора
Начало: У вашего места жительства
«От парковки примерно 1,5 км в одну сторону — тропа идёт в гору, но подъем плавный»
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
$192 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    21 июня 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Потрясающие два дня на экскурсиях с Цэнгумом и за которые мы просто влюбились в эту замечательную страну. Очень глубокие знания
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    истории, потрясающие локации, которые мы посетили, хорошо построенные и продуманные маршруты, от которых не устаешь, ответы на любые вопросы, советы и даже сопровождение после экскурсии! Когда гид любит то, что он делает, конечно, невольно это отношение и передается и гостям страны! Это была настоящая экскурсия - погружение в культуру, быт, историю и даже когда уже уехали, мыслями еще там и хочется вернуться! Огромное спасибо, Цэнгум! Огромных успехов и благодарных путешественников!

  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
    Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная
  • М
    Марина
    20 мая 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень
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    многое знает о ней. Помимо того, что мы увидели знаменитую статую Чингисхана и поднялись на смотровую площадку, мы также посетили и музей, где Дмитрий в мельчайших подробностях рассказал о каждом экспонате, о жизни Чингисхана и том, почему именно он стал культовой фигурой для своего народа. Подкрепившись обедом из национальных блюд в настоящей юрте, мы отправились в национальный парк, по пути любуясь пейзажами, великолепными лошадьми и делая остановки для фото. В национальном парке мы прогулялись по его просторам и увидели ту самую известную скалу-черепаху, на которую при желании можно забраться. Дмитрий сделал нам множество отличных фото, за что ему отдельное спасибо. Завершили наше путешествие мы в центре медитации Арьяабал, где узнали множество фактов о буддизме и совершили очень приятную прогулку, наслаждаясь красивыми видами. Экскурсия длилась 8 часов, но пролетела совсем незаметно, оставив после себя только очень легкую и приятную усталость. Спасибо еще раз Дмитрию, что мы смогли взглянуть на красоты Монголии именно его глазами. От всей души желаем ему процветания и таких же довольных гостей. А нам уже очень хочется вернуться и посмотреть еще больше.

  • П
    Полина
    12 мая 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так и за городом. Цэнгум отличный экскурсовод и очень душевный ♥️👍🏻
    Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так
  • Д
    Дмитрий
    10 мая 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Невероятное приключение в Монголии! Наша семья (двое взрослых и двое детей 7 и 10 лет) только что вернулась из двухдневной экскурсии
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    по Улан-Батору с гидом Цэнгуном, и мы просто в восторге! Это было незабываемое приключение, которое превзошло все наши ожидания. Цэнгун - просто замечательный гид! Он не только отлично знает историю и культуру Монголии, но и умеет увлекательно рассказывать об этом, делая экскурсию интересной и познавательной даже для детей. Он был внимателен к нашим потребностям, всегда готов ответить на вопросы и подстраивал программу под нас. Мы посетили множество потрясающих мест: Гора Черепаха - захватывающий вид и невероятная атмосфера! Национальный парк - возможность почувствовать себя наедине с природой. Статуя Чингисхана - это просто монументально и впечатляюще! Отдельное спасибо за возможность попробовать национальную монгольскую кухню. Это был настоящий гастрономический опыт! А катание на верблюдах и лошадях вызвало восторг у всей семьи, особенно у детей! Цэнгун сделал все возможное, чтобы наша поездка была комфортной и запоминающейся. Он организовал отличный транспорт, заботился о нашем питании и всегда был готов помочь. Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Монголией. А если вам повезет и вашим гидом будет Цэнгун, то можете быть уверены, что вас ждет незабываемое путешествие! Спасибо, Цэнгун, за прекрасные воспоминания! Мы обязательно вернемся!

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Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Настоящая Монголия: традиционная и современная
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  3. Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником
Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июне 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 173 до 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 8 ⭐ отзывов, цены от $173. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август