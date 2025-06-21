Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
«В живописном природном заповеднике вы полюбуетесь причудливыми скалами, отыщете пещеру, где от гонений прятались 100 монахов, заглянете в буддийский храм Арьяабал и погрузитесь в кочевую культуру»
29 июн в 10:00
30 июн в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Статуя Чингисхана, скала Черепаха и центр медитации - путешествие по главным символам страны
Начало: По договорённости с организатором
«Прогуляетесь по живописной территории, полюбуетесь необычным природным образованием, заглянете в сувенирную лавку»
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Медитативный хайкинг к храму Аглаг, созданному ламой-художником
Коснуться священного дерева, миновать Ущелье льва и пройти по Туннелю перерождений - из Улан-Батора
Начало: У вашего места жительства
«От парковки примерно 1,5 км в одну сторону — тропа идёт в гору, но подъем плавный»
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
$192 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина21 июня 2025Потрясающие два дня на экскурсиях с Цэнгумом и за которые мы просто влюбились в эту замечательную страну. Очень глубокие знания
- ДДмитрий20 июня 2025Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
- ММарина20 мая 2025Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень
- ППолина12 мая 2025Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так и за городом. Цэнгум отличный экскурсовод и очень душевный ♥️👍🏻
- ДДмитрий10 мая 2025Невероятное приключение в Монголии! Наша семья (двое взрослых и двое детей 7 и 10 лет) только что вернулась из двухдневной экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июне 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 173 до 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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