Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
13 июл в 10:00
14 июл в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
21 июл в 09:00
23 июл в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Улан-Батор: Статуя Чингисхана и парк Горхи-Тэрэлж
Почувствуйте дух Монголии за один день: статуя Чингисхана, парк Горхи-Тэрэлж и обед в юрте подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Улан-Батора
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июня 2025Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!
- ГГалина21 июня 2025Потрясающие два дня на экскурсиях с Цэнгумом и за которые мы просто влюбились в эту замечательную страну. Очень глубокие знания
- ДДмитрий20 июня 2025Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
- ММарина20 мая 2025Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень
- ППолина12 мая 2025Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так и за городом. Цэнгум отличный экскурсовод и очень душевный ♥️👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Храм Арьяабал»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Баторе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Храм Арьяабал" можно забронировать 3 экскурсии от 173 до 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Храм Арьяабал», 9 ⭐ отзывов, цены от $173. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь