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Национальный парк «Горхи-Тэрэлж» – экскурсии в Улан-Баторе

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальный парк «Горхи-Тэрэлж»» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
13 июл в 10:00
14 июл в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
На машине
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
$80 за человека
Монументы Монголии из Улан-Батора
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
21 июл в 09:00
23 июл в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Горхи-Тэрэлж и статуя Чингисхана: поездка из Улан-Батора
На машине
Конные прогулки
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Улан-Батор: Статуя Чингисхана и парк Горхи-Тэрэлж
Почувствуйте дух Монголии за один день: статуя Чингисхана, парк Горхи-Тэрэлж и обед в юрте подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Улан-Батора
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июня 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!
    Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!
  • Г
    Галина
    21 июня 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Потрясающие два дня на экскурсиях с Цэнгумом и за которые мы просто влюбились в эту замечательную страну. Очень глубокие знания
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    истории, потрясающие локации, которые мы посетили, хорошо построенные и продуманные маршруты, от которых не устаешь, ответы на любые вопросы, советы и даже сопровождение после экскурсии! Когда гид любит то, что он делает, конечно, невольно это отношение и передается и гостям страны! Это была настоящая экскурсия - погружение в культуру, быт, историю и даже когда уже уехали, мыслями еще там и хочется вернуться! Огромное спасибо, Цэнгум! Огромных успехов и благодарных путешественников!

  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная.
    Могу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватнаяМогу смело рекомендовать, русскоязычный гид, интересный маршрут, цена адекватная
  • М
    Марина
    20 мая 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень
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    многое знает о ней. Помимо того, что мы увидели знаменитую статую Чингисхана и поднялись на смотровую площадку, мы также посетили и музей, где Дмитрий в мельчайших подробностях рассказал о каждом экспонате, о жизни Чингисхана и том, почему именно он стал культовой фигурой для своего народа. Подкрепившись обедом из национальных блюд в настоящей юрте, мы отправились в национальный парк, по пути любуясь пейзажами, великолепными лошадьми и делая остановки для фото. В национальном парке мы прогулялись по его просторам и увидели ту самую известную скалу-черепаху, на которую при желании можно забраться. Дмитрий сделал нам множество отличных фото, за что ему отдельное спасибо. Завершили наше путешествие мы в центре медитации Арьяабал, где узнали множество фактов о буддизме и совершили очень приятную прогулку, наслаждаясь красивыми видами. Экскурсия длилась 8 часов, но пролетела совсем незаметно, оставив после себя только очень легкую и приятную усталость. Спасибо еще раз Дмитрию, что мы смогли взглянуть на красоты Монголии именно его глазами. От всей души желаем ему процветания и таких же довольных гостей. А нам уже очень хочется вернуться и посмотреть еще больше.

  • П
    Полина
    12 мая 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так и за городом. Цэнгум отличный экскурсовод и очень душевный ♥️👍🏻
    Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, такВеликолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Национальный парк «Горхи-Тэрэлж»»

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Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Национальный парк «Горхи-Тэрэлж»" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Национальный парк «Горхи-Тэрэлж»», 10 ⭐ отзывов, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь