Найдено 3 экскурсии в категории « По Монголии » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $96, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов 15% Индивидуальная до 5 чел. Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас $850 $1000 за всё до 5 чел. На машине Конные прогулки На верблюдах 8 часов Мини-группа до 6 чел. В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $96 за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие к древней столице Монголии Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас $340 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «По Монголии»

Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по монголии, цены от $96. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь