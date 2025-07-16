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15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай
Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас
16 июл в 06:00
17 июл в 06:00
$850
$1000 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 июл в 08:00
$96 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к древней столице Монголии
Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас
16 июл в 08:00
17 июл в 08:00
$340 за всё до 4 чел.
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