Крупнейшие города Мозамбика
Список самых больших и знаменитых городов Мозамбика по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео.
Альто-Молокуэ
Ангоче
Бахоне
Бейра
Бенгуера-Айленд
Виланкулу
Гуруэ
Дугонг
Ибо
Ила Да Чилонзуэнэ
Илха до Базаруто
Индиго Бэй Лодж
Инхака
Инхаминга
Иньямбане
Кала
Келимане
Ксаи Ксаи
Куамба
Лишинга
Луабо
Лумбо
Магарукуе
Манганйа Да Коста
Мапуту
Марромеу
Мокимбоа Праиа
Мома
Монтепвезе
Муеда
Накала
Нампула
Нангаде
Пальма
Пебане
Пемба
Понта де Оуро
Санта-Каролина
Тете
Чинде
Чокве
Шимойо