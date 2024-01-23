1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Изучить древний неварский город, попробовать местную кухню и купить нетривиальные сувениры
Начало: В Катманду по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бхактапур: город, застывший в вечности
Знакомство с древней столицей долины Катманду, где никто никуда не спешит
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Два древних города долины Катманду
Увидеть всё самое интересное в Патане и Бхактапуре за 1 день
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 января 2024Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
- ЕЕкатерина28 ноября 2023Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
- ИИнга2 мая 2023Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
Сейчас в Катманду в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 300 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Катманду и местам Непала в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала