Выездные экскурсии из Катманду

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Катманду на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Изучить древний неварский город, попробовать местную кухню и купить нетривиальные сувениры
Начало: В Катманду по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Индивидуальная
8 часов
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бхактапур: город, застывший в вечности
Знакомство с древней столицей долины Катманду, где никто никуда не спешит
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Два древних города долины Катманду
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Два древних города долины Катманду
Увидеть всё самое интересное в Патане и Бхактапуре за 1 день
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
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    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько
  • И
    Инга
    2 мая 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
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    этот день не может и произошла замена) Так вот это был мой счастливый случай, так как Ирина просто великолепный гид, умнейшая женщина, настолько искренне и интересно рассказывает о катманду(истории города, верованиях, современной жизни) что не оторваться. День прошел на одном дыхании - мы очень много увидели разного, интересного и без Ирины моя поездка в Непал была бы совсем не такой яркой и красочной. Очень рекомендую ее как вашего проводника в мир Непала

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Выездные»

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  1. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  2. Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
  3. Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
  4. Погружение в Непал: древний город Патан
  5. Бхактапур: город, застывший в вечности
Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
Сейчас в Катманду в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 300 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Катманду и местам Непала в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала
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