Семейные развлекательные экскурсии Катманду

Найдено 10 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Катманду за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Влюбиться в Катманду за один день
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Мистический Катманду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Мистический Катманду
Прогулка по городу с буддологом
24 июня в 12:30
25 июня в 12:30
$250 за всё до 6 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Катманду - первое знакомство
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Катманду - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: Лобби гостиницы
24 июня в 10:30
25 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Побывать в местах силы и узнать больше о тибетских практиках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Храмы Катманду: всё самое важное
Увидеть главные святыни, загадать желание у волшебной ступы и узнать больше о буддизме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Изучить древний неварский город, попробовать местную кухню и купить нетривиальные сувениры
Начало: В Катманду по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Индивидуальная
8 часов
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бхактапур: город, застывший в вечности
Знакомство с древней столицей долины Катманду, где никто никуда не спешит
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Два древних города долины Катманду
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Два древних города долины Катманду
Увидеть всё самое интересное в Патане и Бхактапуре за 1 день
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
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    нашим просьбам, внесли изменения в программу и помогла организовать перелет к Аннапурне 3. У Виктории прекрасные познания о стране, ее жителях и религии

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Мистический Катманду
    24 апреля 2024 года Лариса провела для нас экскурсию "Мистический Катманду". Эускурсия нам понравилась и соответствовала нашим ожиданиям. Лариса организовала
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    доставку нашей группы из гостиницы к месту начала экскурсии - монастырю Копан. В ходе экскурсии мы познакомились с основными буддистскими и индуистскими святынями Катманду. Экскурсия пешеходная, но не трудная, так как всё время мы спускаемся вниз. Лариса хороший рассказчик, погружена в тему как буддизма, так и индуизма. Большое ей спасибо.

  • И
    Иван
    10 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, глубокое погружение в культуру долины Катманду, индуизм и буддизм. Может быть интересно даже искушенным в этих областях слушателям
  • Г
    Геннадий
    3 апреля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом. Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели. Провел нам прекрасную
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    экскурсию по Дели. В последующие дни мы ездили самостоятельно, без Мохсида, но он всегда был на связи и помогал нам советами. Однозначно рекомендую! Спасибо, Мохсид, за Ваше внимательное отношение к нам и Ваши советы! С уважением, Иван

  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
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    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
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    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько
  • И
    Инга
    2 мая 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
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    этот день не может и произошла замена) Так вот это был мой счастливый случай, так как Ирина просто великолепный гид, умнейшая женщина, настолько искренне и интересно рассказывает о катманду(истории города, верованиях, современной жизни) что не оторваться. День прошел на одном дыхании - мы очень много увидели разного, интересного и без Ирины моя поездка в Непал была бы совсем не такой яркой и красочной. Очень рекомендую ее как вашего проводника в мир Непала

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Влюбиться в Катманду за один день
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  3. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  4. Катманду - первое знакомство
  5. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
Сейчас в Катманду в категории "Можно с детьми" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 200 до 450. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 56 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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