1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий3 апреля 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом. Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели. Провел нам прекрасную
- ВВера24 февраля 2024Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Катманду в июле 2024
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