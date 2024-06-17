Однодневные – экскурсии в Катманду

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Катманду на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    17 июня 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
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    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Однодневные»

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  1. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  2. Погружение в Непал: древний город Патан
  3. Бхактапур: город, застывший в вечности
Сколько стоит экскурсия по Катманду в августе 2024
Сейчас в Катманду в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 8 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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