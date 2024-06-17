10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 июня 2024Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
- ООльга23 января 2024Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
- ЕЕкатерина28 ноября 2023Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Катманду в августе 2024
Сейчас в Катманду в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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