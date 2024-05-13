1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Катманду за один день
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
«Вы сравните районы индуистов и буддистов, познакомитесь с монахами и садху, заглянете во дворцы короля и живой богини»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мистический Катманду
Прогулка по городу с буддологом
«Знакомство с традициями тибетского буддизма»
24 июня в 12:30
25 июня в 12:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Катманду - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: Лобби гостиницы
«Посетите все основные достопримечательности непальской столицы: площадь Дурбар, храм-крематорий Пашупатинатх, хиппи-район Тамил и старинные буддистские ступы»
24 июня в 10:30
25 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бхактапур: город, застывший в вечности
Знакомство с древней столицей долины Катманду, где никто никуда не спешит
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 мая 2024Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
- ННаталья13 мая 2024С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
- ВВиктор10 мая 202424 апреля 2024 года Лариса провела для нас экскурсию "Мистический Катманду". Эускурсия нам понравилась и соответствовала нашим ожиданиям. Лариса организовала
- ИИван10 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, глубокое погружение в культуру долины Катманду, индуизм и буддизм. Может быть интересно даже искушенным в этих областях слушателям
- ДДмитрий21 декабря 2022Для меня как человека, не успевшего подиянуть матчасть перед поездкой, прогулки по Катманду и окрестностям с Ларисой оказались отличной возможностью
- ВВасилий16 декабря 2022В Непал мы приехали впервые и, готовясь заранее, через Трипстер мы забронировали экскурсию по Катманду с буддологом. Нам просто повезло,
- ЕЕлена12 декабря 2022Были с мужем в Непале с 6 по 10 декабря и просто счастливы, что попали на экскурсию к Ларисе. Это
- ЕЕлена4 ноября 2022Это однозначно больше чем экскурсия. Лариса очень интересный и глубокий человек. Не хотелось расставаться, хочется еще и еще гулять по Катманду с Ларисой и наслаждаться ее компанией!
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
Сейчас в Катманду в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучение достопримечательностей города Катманду нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Катманду много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала на русском языке