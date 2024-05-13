читать дальше

так как Лариса достаточно занятой человек и на экскурсию действительно надо попасть. Благодаря ей мы смогли оказаться в таких интересных местах, как женский монастырь, посмотреть и восхититься внутренним пространством монастыря, потрясающее буйство красок.. Лариса нам, западным людям, очень интересно и доходчиво рассказала и показала на росписях стен, смысл и путь человека в медитации. Провела по Тибетскому району(он надо отдать должное, отличается от индийских), завела в маленькую, уютную кафешечку с самыми вкусными в Катманду момошками с сыром. Вобщем сами мы бы никогда не попали б и не узнали столько интересного, сколько получили от нашего Гида. Ну и, конечно, гвоздь программы - это Пашупатинах. Если бы не комментарии Лары и её объяснения всех ритуальных действий в этом сакральном месте, то для нас бы не сложилось такой полной картины культуры Непала. Спасибо огромное! Вы, Лариса, как маленький мостик между двумя такими разными мирами! Спасибо!