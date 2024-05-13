Обзорные и познавательные экскурсии Катманду

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Катманду за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Влюбиться в Катманду за один день
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
«Вы сравните районы индуистов и буддистов, познакомитесь с монахами и садху, заглянете во дворцы короля и живой богини»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Мистический Катманду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Мистический Катманду
Прогулка по городу с буддологом
«Знакомство с традициями тибетского буддизма»
24 июня в 12:30
25 июня в 12:30
$250 за всё до 6 чел.
Катманду - первое знакомство
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Катманду - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: Лобби гостиницы
«Посетите все основные достопримечательности непальской столицы: площадь Дурбар, храм-крематорий Пашупатинатх, хиппи-район Тамил и старинные буддистские ступы»
24 июня в 10:30
25 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бхактапур: город, застывший в вечности
Знакомство с древней столицей долины Катманду, где никто никуда не спешит
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
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    нашим просьбам, внесли изменения в программу и помогла организовать перелет к Аннапурне 3. У Виктории прекрасные познания о стране, ее жителях и религии

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Мистический Катманду
    24 апреля 2024 года Лариса провела для нас экскурсию "Мистический Катманду". Эускурсия нам понравилась и соответствовала нашим ожиданиям. Лариса организовала
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    доставку нашей группы из гостиницы к месту начала экскурсии - монастырю Копан. В ходе экскурсии мы познакомились с основными буддистскими и индуистскими святынями Катманду. Экскурсия пешеходная, но не трудная, так как всё время мы спускаемся вниз. Лариса хороший рассказчик, погружена в тему как буддизма, так и индуизма. Большое ей спасибо.

  • И
    Иван
    10 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, глубокое погружение в культуру долины Катманду, индуизм и буддизм. Может быть интересно даже искушенным в этих областях слушателям
  • Д
    Дмитрий
    21 декабря 2022
    Катманду - первое знакомство
    Для меня как человека, не успевшего подиянуть матчасть перед поездкой, прогулки по Катманду и окрестностям с Ларисой оказались отличной возможностью
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    восполнить пробелы в знаниях об этой прекрасной стране, городе и их культуре. Лариса тактична и пунктуальна, с ней комфортно общаться на любые темы и перенимать знания о непальской и индийской культуре, религии, искусству и чему угодно. Отдельный респект за советы по бытовым вопросам, без которых поездка прошла бы намного сложнее.

  • В
    Василий
    16 декабря 2022
    Мистический Катманду
    В Непал мы приехали впервые и, готовясь заранее, через Трипстер мы забронировали экскурсию по Катманду с буддологом. Нам просто повезло,
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    так как Лариса достаточно занятой человек и на экскурсию действительно надо попасть. Благодаря ей мы смогли оказаться в таких интересных местах, как женский монастырь, посмотреть и восхититься внутренним пространством монастыря, потрясающее буйство красок.. Лариса нам, западным людям, очень интересно и доходчиво рассказала и показала на росписях стен, смысл и путь человека в медитации. Провела по Тибетскому району(он надо отдать должное, отличается от индийских), завела в маленькую, уютную кафешечку с самыми вкусными в Катманду момошками с сыром. Вобщем сами мы бы никогда не попали б и не узнали столько интересного, сколько получили от нашего Гида. Ну и, конечно, гвоздь программы - это Пашупатинах. Если бы не комментарии Лары и её объяснения всех ритуальных действий в этом сакральном месте, то для нас бы не сложилось такой полной картины культуры Непала. Спасибо огромное! Вы, Лариса, как маленький мостик между двумя такими разными мирами! Спасибо!

  • Е
    Елена
    12 декабря 2022
    Мистический Катманду
    Были с мужем в Непале с 6 по 10 декабря и просто счастливы, что попали на экскурсию к Ларисе. Это
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    человек - бездонный океан! Для меня Катманду теперь неразрывно связан с Ларисой. Экскурсия прошла настолько интересно, что невозможно передать. Время пролетело незаметно. . И вся информация и ее подача, и посещаемые места, и в целом время вместе - просто незабываемо. Уже ради этой встречи стоило приехать в Катманду. Лариса, огромное спасибо, что была рядом, за наше общение и знакомство! Это просто незабываемое время с кучей впечатлений. Обязательно вернемся еще, на другие экскурсии)

  • Е
    Елена
    4 ноября 2022
    Катманду - первое знакомство
    Это однозначно больше чем экскурсия. Лариса очень интересный и глубокий человек. Не хотелось расставаться, хочется еще и еще гулять по Катманду с Ларисой и наслаждаться ее компанией!

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Влюбиться в Катманду за один день
  2. Мистический Катманду
  3. Катманду - первое знакомство
  4. Бхактапур: город, застывший в вечности
Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
Сейчас в Катманду в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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