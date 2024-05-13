Увидеть самое главное в Катманду

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Катманду за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Влюбиться в Катманду за один день
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Катманду - первое знакомство
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Катманду - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: Лобби гостиницы
24 июня в 10:30
25 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Храмы Катманду: всё самое важное
Увидеть главные святыни, загадать желание у волшебной ступы и узнать больше о буддизме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
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    нашим просьбам, внесли изменения в программу и помогла организовать перелет к Аннапурне 3. У Виктории прекрасные познания о стране, ее жителях и религии

  • И
    Иван
    10 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, глубокое погружение в культуру долины Катманду, индуизм и буддизм. Может быть интересно даже искушенным в этих областях слушателям
  • Г
    Геннадий
    3 апреля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом. Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели. Провел нам прекрасную
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    экскурсию по Дели. В последующие дни мы ездили самостоятельно, без Мохсида, но он всегда был на связи и помогал нам советами. Однозначно рекомендую! Спасибо, Мохсид, за Ваше внимательное отношение к нам и Ваши советы! С уважением, Иван

  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    21 декабря 2022
    Катманду - первое знакомство
    Для меня как человека, не успевшего подиянуть матчасть перед поездкой, прогулки по Катманду и окрестностям с Ларисой оказались отличной возможностью
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    восполнить пробелы в знаниях об этой прекрасной стране, городе и их культуре. Лариса тактична и пунктуальна, с ней комфортно общаться на любые темы и перенимать знания о непальской и индийской культуре, религии, искусству и чему угодно. Отдельный респект за советы по бытовым вопросам, без которых поездка прошла бы намного сложнее.

  • Е
    Елена
    4 ноября 2022
    Катманду - первое знакомство
    Это однозначно больше чем экскурсия. Лариса очень интересный и глубокий человек. Не хотелось расставаться, хочется еще и еще гулять по Катманду с Ларисой и наслаждаться ее компанией!

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Катманду за один день
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  3. Храмы Катманду: всё самое важное
Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
Сейчас в Катманду в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 270. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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