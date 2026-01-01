2 день

Знакомство с Бхактапуром

Сегодня мы переезжаем в Бхактапур — живое наследие и непальское культурное сокровище, «город верующих» (перевод с санскрита), сохранивший свой древний колорит.

И не только, а еще донес до нас 172 храма, 32 искусственных пруда и множество старинных жилых домов с деревянными барельефами. Как признание ценности, архитектурное наследие города было включено ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия.

Начнем осмотр древнего города с самой известной и главной достопримечательности — Площади Дурбар, хотя больше это похоже на средневековый музей под открытым небом. Дурбар примерно переводится как «дворец» или «королевский двор», и такие площади есть в трех бывших столицах неварских государств.

Обрывки свидетельств говорят о том, что король Якша Малла построил эту площадь в 1427 году нашей эры. Каждая достопримечательность здесь — это целая интересная история, которую мы вам подробно расскажем.

Здесь мы посмотрим, как в многочисленных мастерских изобразительного искусства рисуют танку (буддийские иконы) и попробуем самый вкусный йогурт — джуджу дхау с видом на прекрасный королевский дворец…

Рядом с площадью Дурбар возвышается самый высокий храм Непала — Ньятапола. Великое произведение короля Бхупатиндры Маллы, построенное в 1702 г., возносится на 33 метра и царит над крышами «города верующих». Храм имеет 5 ярусов, а по обеим сторонам лестницы стоят большие каменные фигуры. На нижнем ярусе сидят двое легендарных борцов — Джаямел и Пхатту, как говорят, имевших силу десяти человек. Далее на уровнях выше стоят два слона, за ними — два льва, ещё выше — два грифона и на самом верху — богини Багхини и Сигхини. В храме поклоняются Сиддхи Лакшми (богиня удачи, процветания, красоты), изображение которой могут видеть только служители храма.

Сразу за громадиной Ньятапола вы увидите храм Бхайраванатха — один из самых священных храмов Бхактапура. Этот храм посвящён Бхайраве, который является грозным воплощением бога Шивы.

В конце дня мы зайдем на Площадь Гончаров.

Вся площадь покрыта сотнями керамических изделий, обсыхающих на солнце. Ремесленники изготавливают разнообразную утварь: от красивых кувшинов для воды до крошечных мисочек для масляных светильников, от копилок и блюдцев до цветочных горшков и больших ваз. Всё это великолепие сохнет на солнце, украшается, полируется, покрывается глазурью, а затем обжигается в традиционных печах (их вы тоже можете увидеть на площади рядом с соломой, покрытые сажей, пышущие жаром).

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