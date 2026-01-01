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Непал: красота вечных гор

Вы хотите побывать в одной из самых экзотических стран, на крыше мира, в окружении красот вечных гор
Непал: красота вечных горФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Непал: красота вечных горФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Непал: красота вечных горФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Вы хотите побывать в одной из самых экзотических стран на Крыше мира в окружении красот Вечных Гор? Приглашаю вас увидеть собственными глазами этот редкий момент и погрузиться в тысячелетнюю историю народа неваров, попробовать аутентичную кухню и познакомиться с вековыми обрядами. Совершить доступный каждому трекинг на гору Пун-Хилл (3210 м), откуда открывается завораживающий вид на 360 градусов на самые высокие пики нашей планеты! А также мы посмотрим древние города: Катманду, Лалитпур, Бхактапур, посетим самые святые индуистские и буддийские храмы, встретим рассвет и закат с видом на высочайшие пики Гималаев, прокатимся на лодке по самому романтическому озеру Непала, попадем в настоящие джунгли и увидим редчайших животных в национальном парке Читван, прогуляемся по памятникам ЮНЕСКО и традиционным непальским деревенькам, а еще — горные реки, кристальные водопады, живописные горы и многое другое. Полное погружение, комфортные условия, заботливая организация, 100% перезагрузка и дружеская атмосфера. Хочешь с нами?

  • Совершим доступный каждому красивейший трекинг на гору Пун-Хилл(3210 м), откуда открывается завараживающий 360 градусов вид на самые высокие пики нашей планеты;
  • Побываем в древнем средневековом городе Бхактапур, где оживают легендарные мифы;
  • Встретим незабываемый рассвет в высокогорном курорте Нагаркот (2175 м.) с видами на гиганты восьмитысячники;
  • Посетим знаменитые на весь мир объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в долине Катманду;
  • Прикоснемся к самым сокровенным буддийским и индуистские святыням и храмам;
  • Прокатимся на лодке вокруг самого романтического озера Непала;
  • Попадем в настоящие джунгли и увидим редчайших животных в национальном парке Читван;
  • Будем релаксировать с помощью аюрведического масляного массажа, а также специального массажа лица от автора тура;
  • Попробуем аутентичную кухню неваров, тибетцев и традиционную непальскую кухню;
  • Сходим на пикник среди живописных гор и рек;
  • Увидим живую богиню Кумари и средневековые дворцы королей;
  • Обнимем могучих слонов и покормим смешных обезьян;
  • Поучаствуем в древних обрядах и жертвоприношениях;
  • Прогуляемся по изумительно красивым треккинговым тропам и гималайским лесам;
  • Сделаем много красочных фото, а также видео на память;
  • Увидим рассветы и закаты в окружении самых высоких пиков нашей планеты;
  • а также нас ждут: горные озера, сафари, кристальные водопады и реки, традиционные танцы, знакомство с местными жителями, их культурой и обычаями, а также многое другое…

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Катманду

Мы прилетаем в уникальный город - столицу Непала, которая еще 65 лет назад была одним из самых изолированных мест в мире. Вокруг нас зеленеющие холмы и заснеженные вершины, а сам город с первых минут поражает огромным количеством храмов, буддийских ступ, святынь, средневековой архитектуры и традиционным местным колоритом. Под гудки рикш, провожая взглядом буддийских монахов и индуистских садху, мы поедем в комфортный отель, чтобы отдохнуть после перелета и акклиматизироваться перед нашим атмосферным путешествием

После отдыха поднимемся по 365 ступеням к обезьяньему храму Сваямбунатх, в центре храмовой площади которого стоит огромная буддийская ступа, которой по преданию 2500 лет! Отсюда открываются лучшие виды на долину Катманду, а в ясную погоду на горизонте видны снежные пики.

Вечером мы познакомимся с Тамелем – старинным туристическим районом в центре столицы. Здесь сконцентрировано огромное количество отелей, кафе, магазинов и аутентичных рынков. Тамель это место, где можно с головой погрузиться в бурлящую жизнь и в полной мере ощутить местный колорит.

Прилет в КатмандуПрилет в КатмандуПрилет в Катманду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Знакомство с Бхактапуром

Сегодня мы переезжаем в Бхактапур — живое наследие и непальское культурное сокровище, «город верующих» (перевод с санскрита), сохранивший свой древний колорит.

И не только, а еще донес до нас 172 храма, 32 искусственных пруда и множество старинных жилых домов с деревянными барельефами. Как признание ценности, архитектурное наследие города было включено ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия.

Начнем осмотр древнего города с самой известной и главной достопримечательности — Площади Дурбар, хотя больше это похоже на средневековый музей под открытым небом. Дурбар примерно переводится как «дворец» или «королевский двор», и такие площади есть в трех бывших столицах неварских государств.

Обрывки свидетельств говорят о том, что король Якша Малла построил эту площадь в 1427 году нашей эры. Каждая достопримечательность здесь — это целая интересная история, которую мы вам подробно расскажем.

Здесь мы посмотрим, как в многочисленных мастерских изобразительного искусства рисуют танку (буддийские иконы) и попробуем самый вкусный йогурт — джуджу дхау с видом на прекрасный королевский дворец…

Рядом с площадью Дурбар возвышается самый высокий храм Непала — Ньятапола. Великое произведение короля Бхупатиндры Маллы, построенное в 1702 г., возносится на 33 метра и царит над крышами «города верующих». Храм имеет 5 ярусов, а по обеим сторонам лестницы стоят большие каменные фигуры. На нижнем ярусе сидят двое легендарных борцов — Джаямел и Пхатту, как говорят, имевших силу десяти человек. Далее на уровнях выше стоят два слона, за ними — два льва, ещё выше — два грифона и на самом верху — богини Багхини и Сигхини. В храме поклоняются Сиддхи Лакшми (богиня удачи, процветания, красоты), изображение которой могут видеть только служители храма.

Сразу за громадиной Ньятапола вы увидите храм Бхайраванатха — один из самых священных храмов Бхактапура. Этот храм посвящён Бхайраве, который является грозным воплощением бога Шивы.

В конце дня мы зайдем на Площадь Гончаров.

Вся площадь покрыта сотнями керамических изделий, обсыхающих на солнце. Ремесленники изготавливают разнообразную утварь: от красивых кувшинов для воды до крошечных мисочек для масляных светильников, от копилок и блюдцев до цветочных горшков и больших ваз. Всё это великолепие сохнет на солнце, украшается, полируется, покрывается глазурью, а затем обжигается в традиционных печах (их вы тоже можете увидеть на площади рядом с соломой, покрытые сажей, пышущие жаром).

Знакомство с БхактапуромЗнакомство с БхактапуромЗнакомство с Бхактапуром
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Живописные окрестностям Бхактапура и медитация

Сегодня у нас экскурсия по живописным окрестностям Бхактапура

Нас ждёт прогулка по холмам замечательного Дхуликхеля, который был форпостом на окраине долины Катманду. Здесь мы посетим храм богини Кали и насладимся прекрасными видами на горы и традиционные деревни.

Потом мы заедем в живописный храм Намо Будда, который является одним из трех наиважнейших мест паломничества буддистов в Непале наряду со ступами Сваямбунатх и Боудханатх. Как в прошлые века, так и в настоящее время многие великие гуру и мастера различных буддистских школ и традиций посещали это священное место.
Намо Будда — это благодатное природное окружение, чистота, гармония, спокойствие и уединение, удивительные закаты и восходы солнца на фоне гряды снежных гималайских вершин, и посему — идеальное место для совершенствования в медитациях и для духовных практик. Мы обязательно помедитируем, сходим на пуджу и поужинаем вместе с монахами. Вы познакомитесь с укладом, жизнью и распорядком традиционного монастыря тибетского буддизма.

Живописные окрестностям Бхактапура и медитацияЖивописные окрестностям Бхактапура и медитацияЖивописные окрестностям Бхактапура и медитация
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Нагаркот

Всего в 7 км. от Бхактапура на высоком холме в окружении леса магнолий, расположен один из самых священных храмов долины Катманду.
Храм Чангу Нараян включен в список объектов всемирного наследия и находиться под охраной ЮНЕСКО. Ценная каменная скульптура и древние надписи имеют археологическое, историческое и культурное значение.
Чангу Нараян считается старейшим храмом Непала (4 век н. э.). Двухэтажное здание под крышей стоит на высоком каменном постаменте и он посвящён богу Вишну(охранитель мироздания).

Потом мы сочершим небольшой треккинг в Нагаркот — всемирно известный курорт в Гималаях. Находится это прекрасное место в горах на высоте 2 195 метров над уровнем моря. На востоке граничит с долиной Катманду, на северо-востоке с Бхактапуром. Прекрасная панорама Гималаев протянулась почти на 300 км.

Изначально Нагаркот была крепостью, построенной в средневековье с целью защиты близлежащего королевства. Позже она стала летней резиденцией королевской семьи. Нагаркот имеет репутацию лучшего места для проживания и наслаждения горными видами… Величественный вид на Гималаи простирается от Дхаулагири на западе до Эвереста на востоке. Отсюда мы совершим 4-километровую прогулку с обзорной площадкой вдоль главной дороги. Встретим красивый закат, а вечером отметим с барбекю в дружной компании. А на рассвете при хорошей погоде вы можете увидеть невероятные виды пиков Гималаев, прямо с балкона отеля.

НагаркотНагаркотНагаркот
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Переезд в Покхару

Сегодня мы выезжаем на комфортном микроавтобусе в интересное путешествие.

По дороге мы увидим могучую реку Тришули и перекусим наблюдая живописные виды на водную стихию.

Днем мы приезжаем в один из самых красивых городов Непала. Поселимся в отеле с живописными видами и пойдем осматривать город.

Покхара – волшебный городок на озере Фева, который снимает всю усталость после горного похода и дает полнейшее расслабление. Мекка хиппи, рай для треккеров, одно из лучших мест для параглайдинга в мире.

Своей популярностью Покхара обязана очаровательному озера Фева. Вдоль его восточного берега образовался Лэйксайд, процветающая курортная улица из отелей, ресторанов, баров и сувенирных магазинов – всё для наслаждения отдыхающих. Фева является крупнейшим и наиболее красивым из трех озер, привлекающих большое количество туристов не только из других стран, но и из самого Непала.

После вкусного обеда, мы прогуляемся вокруг красивейшей набережной Февы, зайдем в многочисленные парки, величественный храм бога Шивы и увидим статую Золотого Будды на очаровательной живописной обзорной площадке.

Переезд в ПокхаруПереезд в ПокхаруПереезд в Покхару
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Начало треккинга Пун-Хилл

Переезд до городка Наяпул (ок 2 ч. езды; 1100 м) По дороге вы увидите: традиционные деревни, гималайские бурные реки, небольшие кристальные водопады. Треккинг в Улери (6 часов), ночевка в горной лоджии в живописной деревне Улери, откуда открываются в хорушую погоду виды на пики хребта Аннапурны.

Начало треккинга Пун-ХиллНачало треккинга Пун-ХиллНачало треккинга Пун-Хилл
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Переход до Горепани

Переход до Горепани, 2775 м. (ок 6 ч). Мы идем через красивый гималайский лес как из фэнтези фильма. Здесь, если повезет с ясной погодой, вам предстоит увидеть заснеженную панораму Гималаев (15 пиков), которые потрясут Вас своей красотой: Аннапурна I (8091), Дхаулагири (8167 м.) и др. Ночевка в лоджии.

Переход до ГорепаниПереход до ГорепаниПереход до Горепани
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Горепани - Пун Хилл - Тадапани

Очень ранний подъем. Начинаем свое движение еще в темноте, чтоб встретить рассвет на вершине Пун-Хилл (около часа ходьбы, высота 3210 м.), откуда открывается 360-градусный вид на священную гору Мачапучхре, известную как «Рыбий хвост», горный хребет Аннапурна, восьмитысячник Дхаулагири и гору Хинчули. После этого продолжаем маршрут сквозь сквозь горные джунгли и рододендроновые рощи (5 часов) в Тадапани. Из Тадапани открывается вид на горы Аннапурна и Маччапучаре. Ночевка в лоджии Тадапани.

Горепани - Пун Хилл - ТадапаниГорепани - Пун Хилл - ТадапаниГорепани - Пун Хилл - Тадапани
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Тадапани - Гандрук - Покхара

После завтрака в Тадапани мы продолжаем постепенно спускаться вниз в долину, дорога пролегает через рододендроновый и дубовый лес. Гандрук (Ghandruk) — это большая деревня, которая является крупным ремесленным центром этого региона. Там также находится Музей культуры гурунгов и монастырь. После экскурсии по Гандруку мы садимся в джип и едем до Покхары, где вечером отмечаем наше небольшое путешествие на Крышу мира.

Тадапани - Гандрук - ПокхараТадапани - Гандрук - ПокхараТадапани - Гандрук - Покхара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Достопримечательности Покхары

Сегодня перед рассветом мы заедем на вершину Сарангкот, высота которой достигает 1590 м. Отсюда открываются изумительные панорамы, поэтому все стремятся попасть сюда до рассвета, чтобы сделать незабываемые фотографии.

Полюбуемся панорамным видом заснеженных вершин Аннапурна I (8091), Даулагири, Анапурны Южной и Аннапурны II и III. Особенно выделяется 6997-метровая вершина Мачапучаре (в переводе с непальского «рыбий хвост»).

Желающие могут заняться параглайдингом. Энергия восходящих потоков воздуха привлекает сюда парапланеристов со всего мира. Благоприятная погода дает возможность совершать полеты на протяжении семи месяцев. Панорама несравненна: внизу лежит озеро Фева, на горизонте открываются гималайские вершины.

Также сегодня мы побываем вокруг достопримечательностей Покхары: на удивительном водопаде Деви, белой Пагоде Мира — это буддийская ступа, созданная для единения людей всех рас и вероисповеданий в поисках мира и спокойствия, огромной статуи бога Шивы с невероятными видами вокруг, а также прокатимся на лодках вокруг романтического озера Фева.

А вечером нас ждет расслабляющий масляный массаж всего тела, чтобы привести себя в тонус и получить полный релакс.

Достопримечательности ПокхарыДостопримечательности ПокхарыДостопримечательности Покхары
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Озеро Бегнас, пикник в горах

Продолжим наслаждаться природой вокруг города Покхары. И сегодня мы едем на озеро Бегнас – второй по величине водоем живописной местности, но намного чище и уединеннее чем Фева. Здесь мы сможем покупаться в чистых водах горного озера, покушать свежую рыбу и почувствовать себя в объятиях лона природы.

Потом мы заедем на прекрасные холмы с изумительным видом на долины и устроим там небольшой пикник, пробуя настоящий сыр яка и местный йогурт Дахи. Встретим закат на обзорной точке и вернемся в уже полюбившуюся нам Покхару. Вечером у нас свободное время, можно еще раз сходить на массаж, расслабиться в ресторане около озера или заказать сауну.

Озеро Бегнас, пикник в горахОзеро Бегнас, пикник в горахОзеро Бегнас, пикник в горах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Читван

Добро пожаловать в первозданные джунгли! В прошлом – излюбленное место охоты непальских королей, а теперь – один из уникальных заповедников, где обитают редкие и исчезающие виды животных. Здесь у нас есть редкая возможность увидеть их жизнь в естественных условиях. Мы увидим индийских носорогов - огромные бронированные машины, которые сливаются с окружающей средой, и часто, несмотря на размеры, заметить их можно только, когда подойдешь совсем близко. Редкие крокодилы гавиалы, которые практически исчезли из-за охоты и деятельности людей, пятнистые олени, питоны, дикие кабаны, медведи, буйволы, павлины, ибисы и другие птицы (всего их тут около 400 видов), конечно же, обезьяны и слоны, и, если повезет, редчайшего бенгальского тигра – это 250-килограммовые кошки, которых осталось всего около сотни в заповеднике. Когда оказываешься там, понимаешь, что это не зоопарк и не кино, а реальное свидание с той дикой первозданной природой, которой так мало осталось в нашем мире…

В программе у нас сафари на джипах, наблюдение за птицами на рассвете, катание на каноэ попрёке с крокодилами, прогулка по джунглям с гидом и, конечно же, традиционные танцы.

ЧитванЧитванЧитван
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
13 день

Читван - сафари

Добро пожаловать в первозданные джунгли! В прошлом – излюбленное место охоты непальских королей, а теперь – один из уникальных заповедников, где обитают редкие и исчезающие виды животных. Здесь у нас есть редкая возможность увидеть их жизнь в естественных условиях. Мы увидим индийских носорогов - огромные бронированные машины, которые сливаются с окружающей средой, и часто, несмотря на размеры, заметить их можно только, когда подойдешь совсем близко. Редкие крокодилы гавиалы, которые практически исчезли из-за охоты и деятельности людей, пятнистые олени, питоны, дикие кабаны, медведи, буйволы, павлины, ибисы и другие птицы (всего их тут около 400 видов), конечно же, обезьяны и слоны, и, если повезет, редчайшего бенгальского тигра – это 250-килограммовые кошки, которых осталось всего около сотни в заповеднике. Когда оказываешься там, понимаешь, что это не зоопарк и не кино, а реальное свидание с той дикой первозданной природой, которой так мало осталось в нашем мире…

В программе у нас сафари на джипах, наблюдение за птицами на рассвете, катание на каноэ попрёке с крокодилами, прогулка по джунглям с гидом и, конечно же, традиционные танцы.

Читван - сафариЧитван - сафариЧитван - сафари
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
14 день

Патан - жемчужина долины Катманду

В последний день мы едем в еще один знаменитый неварский старинный город. Расположенный примерно в 5 км к югу от столицы Непала, Патан является одним из 3 королевских городов в долине Катманду. Город буддистских пагод и индуистских храмов является важным центром буддистской и индуистской культуры Непала. Он известен богатством традиций искусства и ремесла и дал миру ряд выдающихся мастеров. Патан имеет самую высокую концентрацию исторических монументов в пределах всей долины Катманду - более 1200 храмов, ступ, бахалов (дворов) различных форм и размеров, раскиданных по площадям и улочкам в пределах старого города.
Вечером заглянем на местный рынок, где можно найти аутентичную одежду и украшения из натуральных камней, тибетские поющие чаши, бронзовые статуэтки, тибетские молитвенные флажки, древние тханки, шали из шерсти яка, деревянные маски, благовония и минералы. Ну и, конечно, все покупают весёлые непальские шапочки!
После приезда в Катманду мы посетим Пашупатинатх – индуистский храмовый комплекс на реке Багмати, посвященный богу Шиве. Тут проходят обряды кремаций и обитают святые отшельники садху, предсказывающие судьбу.
Поднимемся по 365 ступеням к обезьяньему храму Сваямбунатх, в центре храмовой площади которого стоит огромная буддийская ступа, которой по преданию 2500 лет! Отсюда открываются лучшие виды на долину Катманду, а в ясную погоду на горизонте видны снежные пики.
И конечно же, покрутим молитвенные барабаны вокруг самой большой буддийской ступы в мире Бодхнатх и заглянем в одну из художественных школ, где учат рисовать тханки, насладимся чистотой и силой места, а также попробуем традиционную тибетскую кухню.
Завершим день прощальным ужином в одном из лучших кафе столицы!

Патан - жемчужина долины КатмандуПатан - жемчужина долины КатмандуПатан - жемчужина долины Катманду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
15 день

Вылет домой

Финальный шоппинг и трансфер до аэропорта.

Наполненные энергией Непала и заряженные силой Гималаев, увозим массу впечатлений и историй домой. Не прощаемся, чтобы обязательно вернуться в эту волшебную страну ещё раз!

Вылет домойВылет домойВылет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в лоджах на треккинге Пун Хилл
  • Проживание в отелях в Катманду, Покхаре, Читване, Бхактапуре, Нагаркот и гестхаусе при монастыре Намо Будда
  • Все переезды на автобусах, джипах и такси
  • Все необходимые разрешения и пермиты
  • Экскурсии в Покхаре и Катманду
  • Посещение национального парка Читван
  • Входы во все достопримечательности по маршруту: холм Сваямбунат, Площадь Дурбар и дворец Кумари, кремационный комплекс Пашупатинат, ступа Боднатх, катание на лодках по озеру Фева, водопад и пещеры Девиса, подземный храм Шивы, треккинг по джунглям, каноинг по реке с крокодилами, национальные танцы Читван, сафари по национальному парку, поездка в действующий буддийский монастырь Копан
  • Услуги русского гида
  • Услуги непальского гида
  • Услуги 2-х портеров (носильщиков) на группу (при группе от 7 чел)
  • Групповая аптечка
  • Аюрведический масляный массаж
  • В подарок видео о нашем путешествии
  • Организация логистики и проживания в пределах программы
  • Консультации по подготовке: рекомендации по снаряжению, авиабилетам и особенностям программы
  • Дружеская атмосфера, индивидуальный подход к каждому участнику, забота о всей группе на всем маршруте, возможно изменение программы или исполнение ваших мечтаний в процессе поездки
  • Питание - завтраки в отелях (на треккинге оплачивается отдельно) и пикник в Покхаре
  • Тематические подарки
  • Познавательные истории, знакомство с местной кухней, языком, религией, культурой и обычаями острова от автора тура
  • Все налоги и сборы, никаких дополнительных скрытых оплат
Что не входит в цену
  • Авиаперелет в Катманду и обратно
  • Медицинская страховка высокогорного трекинга (до 3500 м) с покрытием ковид
  • Непальская виза (30 долларов)
  • Питание (20-30долларов на день, зависит от аппетита)
  • Услуги личного портера по желанию (60 дол за 12 кг груза на трек)
  • Чаевые
  • Все расходы, не указанные в программе, личные расходы, сувениры
О чём нужно знать до поездки

Организаторы могут менять порядок программы, экскурсий по обстоятельствам и по желанию группы.

Организаторы не несут ответственности за форс-мажоры связанные с погодой, коронавирусом и другими обстоятельствами
При наборе меньше 7 человек в тур, общая стоимость будет

Пожелания к путешественнику

Проживание и питание

В Катманду, Покхаре и парке Читван мы живем в уютных отелях 3-4 звезды, где есть горячая вода, вайфай, кондиционер и все удобства. Размещение в 2-местных номерах. На пешем треке Пун -Хилл мы останавливаемся в лоджиях — это горные домики, мини-отели для туристов. Комнаты простые, неотапливаемые с минимум мебели и базовыми общими удобствами — душ, туалет, электричество. Там есть отапливаемый обеденный зал, где радушные хозяева будут нас кормить вкусной едой. Большего и трудно представить высоко в Гималаях.

В городах мы питаемся в кафе и ресторанах — где есть любая кухня даже для гурманов. На треке мы будем вкушать прелести домашней непальской еды в лоджиях, где будем останавливаться. Меню разнообразное от национальных блюд до европейских. В среднем на еду в день уходит от 15 до 25 долларов

Погодные условия В Катманду, Читване и Покхаре будет теплая комфортная погода 25-30 градусов тепла В горах большая часть трека проходит на умеренных высотах. Днем температура будет около +20 градусов, ночью может опускаться до нуля. Выше 4000 метров во время раннего выхода на встречу рассвета температура может опускаться до минуса. Дожди бывают не часто. Характерная погода для горных регионов - ясное утро и облачный вечер.

Мобильная связь, Wi-Fi, зарядка Для 4G интернета и связи можно приобрести местную SIM карту - 5 - 10 долларов(для оформления нужна фотография, паспорт). Мобильная связь на маршруте будет временами пропадать. Там, где она есть, работает 3G. В большинстве лоджей есть платный Wi-Fi, стоимость 100-300 рупий. В Покхаре, Читване Катманду есть бесплатный интернет в кафе, а также в отелях. Зарядка есть почти во всех лоджах, зарядка может быть платной за час или за устройство, цена 100-700 рупий. Возраст и физическая подготовка Путешествие рассчитано на всех здоровых и активных людей от 18 до 60 лет, без особых навыков и подготовки. Список снаряжения для трека Обувь Треккинговые ботинки – полувысокие Треккинговые кроссовки - опционально, но на малых высотах в них будет комфортнее Вьетнамки для душа Одежда Легкий головной убор – кепка, бафф Теплая шапка – идеальные продаются в Катманду за 1-2 доллара. Флисовые перчатки Легкий пуховик, обязательно с капюшоном (рассчитанный на 0..-5 градусов) Мембранная куртка Легкие треккинговые штаны Шорты флисофая кофта Термобелье Футболки – 2-3 штуки Треккинговые носки – 5 пар. Мы пользуемся непальскими за 1,5-2 доллара. Шерстяные носки – 1 пара для сна Сменное нижнее белье Дождевик или пончо Легкое платье для фотографий по желанию Снаряжение Спальник. Температура комфорта 0..-5 для мужчин и -2..-7 градусов для девушек. Легкий треккинговый рюкзак на 50+ л. Хорошие солнцезащитные очки (фактор защиты 4) в жестком чехле Полотенце из микрофибры Термос на 0,5-0,7 л (по желанию) Налобный фонарик Треккинговые палки. Личная аптечка. Состав личной аптечки вам подскажут организаторы Крем от солнца с защитой не менее 50 единиц Гигиеническая губная помада Увлажняющий крем для рук Запас влажных гигиенических салфеток Туалетная бумага Документы, деньги – в гермоупаковке Фотоаппарат, телефон Набор перекуса – сникерсы, орехи. Небольшой, до 1 кг весом Пауэрбанк, дополнительные аккумуляторы Многое из одежды, снаряжения и перекусы можно докупить в Катманду.

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 15 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Максим
    Максим — Тревел-эксперт
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2026 года
    Максим – путешественник и организатор авторских путешествий и туров – погружений. По-настоящему влюблен в Азию и в свое дело. За плечами уже больше 7 лет организации туров и сотня довольных групп.
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    Специализируется по Индии, Непалу, Шри-Ланке, Мальдивам, Индонезии, Малайзии и другим странам региона. Долгое время проживает в этих отдаленных уголках нашей планеты и изучает культуру, религию, историю и быт местных жителей. Основные форматы: экскурсионные туры-погружения, треккинг-туры, йога-туры Берем только небольшие группы до 10 человек, чтобы путешествие было уютным, и вы могли насладиться поездкой и дружеским общением. ▶ Идея Макса и его команды - это организация самых атмосферных путешествий с заботой и индивидуальным подходом к каждому участнику. Но это не какой-то привычный тур по достопримечательностям с унылыми экскурсиями и скучным гидом, а настоящие приключения в дружной компании друзей и единомышленников, которые выдернут из бытовой рутины и вернут домой изменившимся человеком! Мы посетим самые интересные места и также не туристические маршруты, которые позволят Вам целиком окунуться в многовековые культуры этих стран, принесут умиротворение и ощущение того, что мечты начинают сбываться!

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