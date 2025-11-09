Приглашаем в большое путешествие по Непалу.Вы посетите древние святыни и погрузитесь в культуру этой удивительной страны, полюбуетесь невероятными видами горных вершин и побываете на высоте 4000 метров — почти выше

облаков! Заглянете в пещеру отшельников, встретитесь с монахами и местными жителями, сделаете фото с милыми слонятами и совершите буддийский обряд. Проплывёте по реке, где обитают крокодилы, отправитесь в увлекательное сафари, во время которого сможете запечатлеть обезьян, павлинов, носорогов, крокодилов, варанов и оленей.

Описание тура

Незабываемое путешествие по самым прекрасным, священным и историческим местам Непала.

Вы познакомитесь с культурой и бытом жителей страны, посетите древние святыни Катманду, Покхары, долины Муктинатх (провинция Нижний Мустанг), подниметесь на высоту более 4000 м. и увидите заснеженные вершины Больших Гималаев.

Вас ждёт таинственная пещера йогов-отшельников Сиддха, полеты над Гималаями, встречи с тибетскими беженцами, буддистскими монахами, деревенскими жителями, катание на слонах, сплав по заповедной реке с крокодилами, трекинг в мире дикой природы джунглей, джип-сафари и многое другое. Все чудеса Непала — в одном путешествии!

Организационные детали

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться ТОЛЬКО изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.

Список вещей, необходимых в поездке:

загранпаспорт (оригинал + 2 копии),

наличные деньги* и билеты, *Деньги желательно брать наличные, на все время поездки, в долларах США (в Непале существует проблема снятия наличных в банкоматах), обменять доллары на непальские рупии можно в отелях, гостевых домах, в обменных пунктах Катманду и Покхары.

цветные фото 3*4 — 3 шт.

непромокаемые и непродуваемые, теплые куртка и штаны,

ветровка и брюки от ветра и дождя,

плащ-накидка от дождя,

термобелье (в нем удобно спать в условиях высокогорья),

спортивная одежда, футболки, личные вещи, пуховка, флиска, или теплый свитер,

сменные вещи для теплой погоды,

тёплая флисовая шапочка и перчатки, шарф,

обувь треккинговая: РАЗНОШЕННЫЕ (!) удобные, надежные ботинки или кроссовки,

шерстяные носки,

несколько пар носков х/б, лучше всего прочных, треккинговых,

полотенце тонкое туристическое для тела и для лица,

надежные солнцезащитные очки,

кепка бейсболка или бандана,

солнцезащитный крем (фактор защиты 30-50),

гигиеническая помада,

увлажняющий /защитный крем для кожи,

аптечка:

активированный уголь или Sorbex,

глазные капли,

лекарство от простуды,

бинт, пластырь,

дексаметазон,

аспирин УПСА растворимый,

кардиоаспирин (его желательно начать принимать за 2 недели до поездки для облегчения акклиматизации в высокогорье),

спазмалгон (или др. лекарство от головной боли),

антибиотик широкого спектра действия,

ранозаживляющее средство,

все ваши обычные лекарства берите с собой, купить на месте их невозможно.

предметы личной гигиены, салфетки, влажные салфетки, антибактериальное средство для рук и т. д.