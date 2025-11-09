Мои заказы

Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами

Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Приглашаем в большое путешествие по Непалу.

Вы посетите древние святыни и погрузитесь в культуру этой удивительной страны, полюбуетесь невероятными видами горных вершин и побываете на высоте 4000 метров — почти выше
читать дальше

облаков! Заглянете в пещеру отшельников, встретитесь с монахами и местными жителями, сделаете фото с милыми слонятами и совершите буддийский обряд.

Проплывёте по реке, где обитают крокодилы, отправитесь в увлекательное сафари, во время которого сможете запечатлеть обезьян, павлинов, носорогов, крокодилов, варанов и оленей.

Ближайшие даты:
5
апр17
апр23
окт
Время начала: 08:00

Описание тура

Незабываемое путешествие по самым прекрасным, священным и историческим местам Непала.

Незабываемое путешествие по самым прекрасным, священным и историческим местам Непала.
Вы познакомитесь с культурой и бытом жителей страны, посетите древние святыни Катманду, Покхары, долины Муктинатх (провинция Нижний Мустанг), подниметесь на высоту более 4000 м. и увидите заснеженные вершины Больших Гималаев.
Вас ждёт таинственная пещера йогов-отшельников Сиддха, полеты над Гималаями, встречи с тибетскими беженцами, буддистскими монахами, деревенскими жителями, катание на слонах, сплав по заповедной реке с крокодилами, трекинг в мире дикой природы джунглей, джип-сафари и многое другое. Все чудеса Непала — в одном путешествии!

Организационные детали

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться ТОЛЬКО изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.

Список вещей, необходимых в поездке:

загранпаспорт (оригинал + 2 копии),
наличные деньги* и билеты, *Деньги желательно брать наличные, на все время поездки, в долларах США (в Непале существует проблема снятия наличных в банкоматах), обменять доллары на непальские рупии можно в отелях, гостевых домах, в обменных пунктах Катманду и Покхары.
цветные фото 3*4 — 3 шт.
непромокаемые и непродуваемые, теплые куртка и штаны,
ветровка и брюки от ветра и дождя,
плащ-накидка от дождя,
термобелье (в нем удобно спать в условиях высокогорья),
спортивная одежда, футболки, личные вещи, пуховка, флиска, или теплый свитер,
сменные вещи для теплой погоды,
тёплая флисовая шапочка и перчатки, шарф,
обувь треккинговая: РАЗНОШЕННЫЕ (!) удобные, надежные ботинки или кроссовки,
шерстяные носки,
несколько пар носков х/б, лучше всего прочных, треккинговых,
полотенце тонкое туристическое для тела и для лица,
надежные солнцезащитные очки,
кепка бейсболка или бандана,
солнцезащитный крем (фактор защиты 30-50),
гигиеническая помада,
увлажняющий /защитный крем для кожи,
аптечка:
активированный уголь или Sorbex,
глазные капли,
лекарство от простуды,
бинт, пластырь,
дексаметазон,
аспирин УПСА растворимый,
кардиоаспирин (его желательно начать принимать за 2 недели до поездки для облегчения акклиматизации в высокогорье),
спазмалгон (или др. лекарство от головной боли),
антибиотик широкого спектра действия,
ранозаживляющее средство,
все ваши обычные лекарства берите с собой, купить на месте их невозможно.
предметы личной гигиены, салфетки, влажные салфетки, антибактериальное средство для рук и т. д.

Питание. Не входит в программу.

Дети. Участие возможно с 16 лет.

Уровень сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Уровень активности — высокий.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Катманду

Встретим вас в аэропорту Трибхуван в Катманду и отвезём в отель, он расположен в центре города. Вечером погуляем по туристическому району Тамель и попробуем национальные непальские блюда в ресторане на ужин.

2 день

Лалитпур, ступа Боднатх и храм Сваямбунатх

После завтрака поедем в город Лалитпур. Побываем на центральной площади Дурбар и посетим индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх на берегах реки Багмати. Здесь мы застанем церемонию кремации, которую проводят на помостах, сбрасывая прах в воду.

Затем побываем у буддистской ступы Боднатх в форме мандалы, одной из старейших в Азии. Паломники со всего света приезжают сюда, чтобы обойти ступу по часовой стрелке 108 раз. Считается, что это очищает карму человека и прощает ему все грехи.

Вечером отправимся к храму Сваямбунатх. Добраться до него можно, преодолев 365 каменных ступеней. Рядом находится ещё один храм Шантипур. Если он будет открыт, мы прикоснёмся к его вратам. По легенде, они ведут в пещеры, где целые тысячелетия сидят в глубокой медитации йоги-аскеты.

Выпьем чашку масала-чая, любуясь на долину Катманду, а вечером поужинаем в ресторане национальной кухни и попробуем мо-мо, далбхат и другие блюда. После трапезы снова прогуляемся по району Тамель.

3 день

Покхара, пещера Сиддха и обряд пуджа

Утром разместимся в автомобиле и отправимся в город Покхара. Ехать предстоит около 7 часов, преодолевая серпантин. Обязательно остановимся в самых живописных местах, чтобы вы могли пофотографировать. Пообедаем в атмосферном ресторане по дороге.

Заедем в деревушку Бималнагар и пешком поднимемся к пещере Сиддха, второй по величине в Азии. Местные верят, что медитация в пещере может раскрыть необычные способности человека. Здесь нет подсветки внутри, поэтому освещать наш путь в этом подземном мире будут фонарики. Перед входом в пещеру обязательно проведём пуджу во славу Шивы, чтобы не заплутать во множестве ходов-лабиринтов.

Затем прибудем в Покхару и заселимся в отель. Вечером вас ждёт прогулка на вершину горы, где находится буддистская Шанти-ступа и открывается лучшие панорамный вид на горные хребты. Если после долгого дня силы нас не покинут, мы спустимся к лодочной станции и прогуляемся по озеру Фева, любуясь горами в свете закатного солнца.

Поужинаем в ресторане на берегу и вернёмся в отель.

4 день

Путешествие в священную долину Муктинатх

Проснёмся рано и поедем в священную долину Муктинатх. Будем постепенно набирать высоту. Вы увидите, как поменяются пейзажи вокруг, и вдруг перед нам возникнут суровые восмитысячники.

Сделаем остановку в Джомсоме и поедем дальше. По дороге гид расскажет, почему долину называют «местом спасения души». Прибудем в селение Рунипава, заселимся в отель и поужинаем, сидя возле печки-буржуйки.

5 день

Храм Вишну и прогулка в горы

Вновь встанем рано, позавтракаем и прогуляемся к храму Вишну со 108 родниками, вытекающими из голов священных коров из золота. Осмотрим буддистские монастыри, расположенные неподалёку, и отдадим дань уважение Сиддхартхе Гаутаме — Будде.

Продолжим прогулку и окажемся у чортенов. Это маленькие буддистские ступы у памятнику тибетского мастера медитации.

Пообедаем и пойдём в горы. Доберёмся до перевала, откуда открывается головокружительный вид на высокие хребты. Вечером вернёмся в отель, полюбуемся закатом и поужинаем.

6 день

Возвращение в Покхару

Позавтракаем, займём места в джипе и начнём спускаться в Покхару. Обратный путь пройдёт быстрее. Постепенно уедем из тундр и хвойных лесов в джунгли.

Вечером заселимся в отель, где уже жили в 3 день.

7 день

Ступа Мира, спуск в пещеры и прогулка у озера Фева

Сегодня отправимся к ступе Мира на вершине горы. Отсюда полюбуемся видом на озеро Фева и Покхару, а если повезёт с погодой, то увидим Аннапурну и Мачапучаре, где, согласно легенде, находится обитель бога Шивы.

Спустимся к озеру и покатаемся по водоёму на лодке. А затем отправимся под землю, в пещеры Летучих мышей и Махендры.

Пообедаем в районе Лейксайд и поедем в поселение тибетских беженцев. Здесь вы сможете купить причудливые украшения и необычные сувениры.

Вечером погуляем по набережной вдоль озера Фева, заглянем в ресторан на берегу на ужин и вернёмся в отель.

8 день

Центр по разведению слонов

После завтрака поедем в национальный парк Читван, а оттуда — в деревню Саураха. Заселимся в гостевой дом, пообедаем и отправимся в центр по разведению слонов. Здесь можно поиграть со слонятами, понаблюдать за животными и пофотографироваться.

9 день

Прогулка на лодке и сафари

Сегодня нашим транспортом станет лодка-долблёнка. На ней мы отправимся в путешествие по реке, где обитают крокодилы. Если повезёт, мы увидим животных на водопое. По утрам сюда приходят носороги, слоны, обезьяны, олени, косули и кабаны.

Затем пересядем на джип и начнём 4-часовое сафари. Вы сможете запечатлеть обезьян, павлинов, носорогов, крокодилов, варанов и оленей. А может к вам в кадр попадёт и бенгальский тигр!

Поужинаем в ресторане и вернёмся в гостевой дом.

10 день

Возвращение в Катманду и отъезд

После завтрака поедем в Катманду. Дорога займёт около 6 часов. Вновь прогуляемся по городку, заглянем в район Тамель. Вечерним рейсов вы сможете вылететь домой.

Возвращение в Катманду и отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание в отелях
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Все трансферы по маршруту
  • Разрешение на посещение национального парка Аннапурна и Читван
  • Джип-сафари в Читване
  • Треккинг-сафари по парку Читван
  • Посещение слоновьего питомника
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из Москвы в Катманду и обратно
  • Питание
  • Виза в Непал ($30) - оформляется в аэропорту по прибытии
  • Страховой полис для выезжающих за рубеж
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Катманду, вечер, точное время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Катманду
Провела экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте! Живу в Воронеже всю жизнь, закончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх. Жду Вас на экскурсии по Воронежу, где покажу и расскажу все самое-самое. А также с 2018 года организую
читать дальше

авторские поездки, где каждый день новое и интересное. Обычно в турагентствах продают туры, куда входит перелет и проживание, а программу приходится выдумывать самому. У нас другой подход: включены все экскурсии, а вот перелет Вы выбираете сами, чтобы было удобно для Вас лично. В аэропорту всех встречают и можно расслабиться, программы все отработаны и проезжены. Поэтому, если давно мечтали о каком-то путешествии, но всё не складывалось, присоединяйтесь к нам! До встречи!

Задать вопрос

