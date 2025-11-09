Вы посетите древние святыни и погрузитесь в культуру этой удивительной страны, полюбуетесь невероятными видами горных вершин и побываете на высоте 4000 метров — почти выше
Описание тура
Незабываемое путешествие по самым прекрасным, священным и историческим местам Непала.
Вы познакомитесь с культурой и бытом жителей страны, посетите древние святыни Катманду, Покхары, долины Муктинатх (провинция Нижний Мустанг), подниметесь на высоту более 4000 м. и увидите заснеженные вершины Больших Гималаев.
Вас ждёт таинственная пещера йогов-отшельников Сиддха, полеты над Гималаями, встречи с тибетскими беженцами, буддистскими монахами, деревенскими жителями, катание на слонах, сплав по заповедной реке с крокодилами, трекинг в мире дикой природы джунглей, джип-сафари и многое другое. Все чудеса Непала — в одном путешествии!
Организационные детали
Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться ТОЛЬКО изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.
Список вещей, необходимых в поездке:
загранпаспорт (оригинал + 2 копии),
наличные деньги* и билеты, *Деньги желательно брать наличные, на все время поездки, в долларах США (в Непале существует проблема снятия наличных в банкоматах), обменять доллары на непальские рупии можно в отелях, гостевых домах, в обменных пунктах Катманду и Покхары.
цветные фото 3*4 — 3 шт.
непромокаемые и непродуваемые, теплые куртка и штаны,
ветровка и брюки от ветра и дождя,
плащ-накидка от дождя,
термобелье (в нем удобно спать в условиях высокогорья),
спортивная одежда, футболки, личные вещи, пуховка, флиска, или теплый свитер,
сменные вещи для теплой погоды,
тёплая флисовая шапочка и перчатки, шарф,
обувь треккинговая: РАЗНОШЕННЫЕ (!) удобные, надежные ботинки или кроссовки,
шерстяные носки,
несколько пар носков х/б, лучше всего прочных, треккинговых,
полотенце тонкое туристическое для тела и для лица,
надежные солнцезащитные очки,
кепка бейсболка или бандана,
солнцезащитный крем (фактор защиты 30-50),
гигиеническая помада,
увлажняющий /защитный крем для кожи,
аптечка:
активированный уголь или Sorbex,
глазные капли,
лекарство от простуды,
бинт, пластырь,
дексаметазон,
аспирин УПСА растворимый,
кардиоаспирин (его желательно начать принимать за 2 недели до поездки для облегчения акклиматизации в высокогорье),
спазмалгон (или др. лекарство от головной боли),
антибиотик широкого спектра действия,
ранозаживляющее средство,
все ваши обычные лекарства берите с собой, купить на месте их невозможно.
предметы личной гигиены, салфетки, влажные салфетки, антибактериальное средство для рук и т. д.
Питание. Не входит в программу.
Дети. Участие возможно с 16 лет.
Уровень сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Уровень активности — высокий.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Катманду
Встретим вас в аэропорту Трибхуван в Катманду и отвезём в отель, он расположен в центре города. Вечером погуляем по туристическому району Тамель и попробуем национальные непальские блюда в ресторане на ужин.
Лалитпур, ступа Боднатх и храм Сваямбунатх
После завтрака поедем в город Лалитпур. Побываем на центральной площади Дурбар и посетим индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх на берегах реки Багмати. Здесь мы застанем церемонию кремации, которую проводят на помостах, сбрасывая прах в воду.
Затем побываем у буддистской ступы Боднатх в форме мандалы, одной из старейших в Азии. Паломники со всего света приезжают сюда, чтобы обойти ступу по часовой стрелке 108 раз. Считается, что это очищает карму человека и прощает ему все грехи.
Вечером отправимся к храму Сваямбунатх. Добраться до него можно, преодолев 365 каменных ступеней. Рядом находится ещё один храм Шантипур. Если он будет открыт, мы прикоснёмся к его вратам. По легенде, они ведут в пещеры, где целые тысячелетия сидят в глубокой медитации йоги-аскеты.
Выпьем чашку масала-чая, любуясь на долину Катманду, а вечером поужинаем в ресторане национальной кухни и попробуем мо-мо, далбхат и другие блюда. После трапезы снова прогуляемся по району Тамель.
Покхара, пещера Сиддха и обряд пуджа
Утром разместимся в автомобиле и отправимся в город Покхара. Ехать предстоит около 7 часов, преодолевая серпантин. Обязательно остановимся в самых живописных местах, чтобы вы могли пофотографировать. Пообедаем в атмосферном ресторане по дороге.
Заедем в деревушку Бималнагар и пешком поднимемся к пещере Сиддха, второй по величине в Азии. Местные верят, что медитация в пещере может раскрыть необычные способности человека. Здесь нет подсветки внутри, поэтому освещать наш путь в этом подземном мире будут фонарики. Перед входом в пещеру обязательно проведём пуджу во славу Шивы, чтобы не заплутать во множестве ходов-лабиринтов.
Затем прибудем в Покхару и заселимся в отель. Вечером вас ждёт прогулка на вершину горы, где находится буддистская Шанти-ступа и открывается лучшие панорамный вид на горные хребты. Если после долгого дня силы нас не покинут, мы спустимся к лодочной станции и прогуляемся по озеру Фева, любуясь горами в свете закатного солнца.
Поужинаем в ресторане на берегу и вернёмся в отель.
Путешествие в священную долину Муктинатх
Проснёмся рано и поедем в священную долину Муктинатх. Будем постепенно набирать высоту. Вы увидите, как поменяются пейзажи вокруг, и вдруг перед нам возникнут суровые восмитысячники.
Сделаем остановку в Джомсоме и поедем дальше. По дороге гид расскажет, почему долину называют «местом спасения души». Прибудем в селение Рунипава, заселимся в отель и поужинаем, сидя возле печки-буржуйки.
Храм Вишну и прогулка в горы
Вновь встанем рано, позавтракаем и прогуляемся к храму Вишну со 108 родниками, вытекающими из голов священных коров из золота. Осмотрим буддистские монастыри, расположенные неподалёку, и отдадим дань уважение Сиддхартхе Гаутаме — Будде.
Продолжим прогулку и окажемся у чортенов. Это маленькие буддистские ступы у памятнику тибетского мастера медитации.
Пообедаем и пойдём в горы. Доберёмся до перевала, откуда открывается головокружительный вид на высокие хребты. Вечером вернёмся в отель, полюбуемся закатом и поужинаем.
Возвращение в Покхару
Позавтракаем, займём места в джипе и начнём спускаться в Покхару. Обратный путь пройдёт быстрее. Постепенно уедем из тундр и хвойных лесов в джунгли.
Вечером заселимся в отель, где уже жили в 3 день.
Ступа Мира, спуск в пещеры и прогулка у озера Фева
Сегодня отправимся к ступе Мира на вершине горы. Отсюда полюбуемся видом на озеро Фева и Покхару, а если повезёт с погодой, то увидим Аннапурну и Мачапучаре, где, согласно легенде, находится обитель бога Шивы.
Спустимся к озеру и покатаемся по водоёму на лодке. А затем отправимся под землю, в пещеры Летучих мышей и Махендры.
Пообедаем в районе Лейксайд и поедем в поселение тибетских беженцев. Здесь вы сможете купить причудливые украшения и необычные сувениры.
Вечером погуляем по набережной вдоль озера Фева, заглянем в ресторан на берегу на ужин и вернёмся в отель.
Центр по разведению слонов
После завтрака поедем в национальный парк Читван, а оттуда — в деревню Саураха. Заселимся в гостевой дом, пообедаем и отправимся в центр по разведению слонов. Здесь можно поиграть со слонятами, понаблюдать за животными и пофотографироваться.
Прогулка на лодке и сафари
Сегодня нашим транспортом станет лодка-долблёнка. На ней мы отправимся в путешествие по реке, где обитают крокодилы. Если повезёт, мы увидим животных на водопое. По утрам сюда приходят носороги, слоны, обезьяны, олени, косули и кабаны.
Затем пересядем на джип и начнём 4-часовое сафари. Вы сможете запечатлеть обезьян, павлинов, носорогов, крокодилов, варанов и оленей. А может к вам в кадр попадёт и бенгальский тигр!
Поужинаем в ресторане и вернёмся в гостевой дом.
Возвращение в Катманду и отъезд
После завтрака поедем в Катманду. Дорога займёт около 6 часов. Вновь прогуляемся по городку, заглянем в район Тамель. Вечерним рейсов вы сможете вылететь домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1550
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание в отелях
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Все трансферы по маршруту
- Разрешение на посещение национального парка Аннапурна и Читван
- Джип-сафари в Читване
- Треккинг-сафари по парку Читван
- Посещение слоновьего питомника
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Авиабилеты из Москвы в Катманду и обратно
- Питание
- Виза в Непал ($30) - оформляется в аэропорту по прибытии
- Страховой полис для выезжающих за рубеж