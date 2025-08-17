Путешествие по предгорьям Гималаев и джип-экспедиция по запретному королевству Мустанг

Объехать сакральные уголки, налюбоваться пейзажами и увидеть пещеры, в которых жили троглодиты
Непал — это удивительно самобытная и экзотичная страна в самом сердце Гималаев.

Мы отправимся сюда, чтобы осмотреть сакральные уголки и места паломничества тысяч верующих, полюбоваться завораживающими красотой горами и озёрами и
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прикоснуться к аутентичной культуре, почти не изменившейся с незапамятных времён. Главной нашей целью будет необыкновенный Мустанг, который мы исколесим на джипах.

Чуть более 30 лет назад этот регион был закрытым королевством, в котором посчастливилось побывать лишь избранным иностранцам.

Здесь мы словно перенесёмся в прошлое: посетим древние святыни, украшенные многовековыми фресками и мантрами, вдоволь насладимся первозданными пейзажами и увидим скальные пещеры, в которых жили первобытные люди — троглодиты.

Путешествие по предгорьям Гималаев и джип-экспедиция по запретному королевству Мустанг
Путешествие по предгорьям Гималаев и джип-экспедиция по запретному королевству Мустанг
Путешествие по предгорьям Гималаев и джип-экспедиция по запретному королевству Мустанг
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

С собой в поездку рекомендуем взять: треккинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, головной убор, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, горной болезни, укачивания, средство от насекомых, фонарик с запасными батарейками, зонт. Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4* и гостевых домах.

*Фото гостиниц представлены организатором для примера

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы и внедорожники. Также включены перелёты Катманду – Покхара – Джомсом и обратно.

Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Непал

Встретим вас у аэропорта Катманду и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по городу, где переплелись древние традиции и ритм современного мегаполиса, витают ароматы благовоний и специй. Сегодня осмотрим достопримечательности в шаговой доступности от нашей гостиницы — буддийскую ступу Боднатх и индуистский храм Пашупатинатх.

Прибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в Непал
2 день

Прогулки по Катманду

Продолжим знакомство с древностями Катманду и отправимся к храму Сваямбунатх, возвышающемуся на горе. Территория включает множество религиозных объектов, а, чтобы подняться к главной ступе, нужно преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.

Спустимся и погуляем по площади Дурбар в Патане с королевским дворцом, обилием святынь и статуй. Осмотрим храм Кумари, в котором живёт маленькая девочка, олицетворяющая земное воплощение богини.

Прогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по Катманду
3 день

Прогулка на лодке по озеру, треккинг

Начнём день с перелёта в Покхару (25 минут). Завораживающая красота этого курорта, затерянного в Гималаях, описана во многих книгах о путешествиях по Непалу. После обеда погуляем вдоль берега озера Фева, покатаемся на лодках по водной глади. Совершим лёгкий 2-часовой треккинг к ступе Мира.

Прогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккингПрогулка на лодке по озеру, треккинг
4 день

Прибытие в Мустанг

Утром долетим в Джомсом, откуда начнётся наше путешествие по Мустангу. На джипах отправимся в сакральное место — долину Муктинатх. Здесь бьют 108 святых источников, раскинулись древние храмы и монастыри. С незапамятных времён сюда стекаются паломники со всего мира: по поверью, омовение в местных водах очищает карму от негатива.

Прибытие в МустангПрибытие в МустангПрибытие в МустангПрибытие в Мустанг
5 день

Из Нижнего в Верхний Мустанг

После завтрака поедем вдоль каньона, образованного рекой Кали Гандаки. Когда-то это ущелье служило торговым путём между Индией и Тибетом. А ещё здесь можно найти шалаграм — священный камень Вишну.

Будем ехать, рассматривая гигантские красные, оранжевые и серебристо-серые скалы. В них таятся пещеры, где тысячелетия назад жили первобытные люди. Также остановимся у Челе — символических ворот из Нижнего в Верхний Мустанг.

Из Нижнего в Верхний МустангИз Нижнего в Верхний МустангИз Нижнего в Верхний МустангИз Нижнего в Верхний МустангИз Нижнего в Верхний Мустанг
6 день

Путешествие по Мустангу

Продолжим путь и отправимся в деревню Дхакмар, окружённую красными скалами, поразительно контрастирующими с голубым небом. Помимо живописных пейзажей, эти места известны традиционной архитектурой.

Затем доедем в старейший монастырь региона — Гхар Гомпа. К вечеру перенесёмся в традиционное Средневековье — именно такая атмосфера до сих пор царит в посёлке Ло-Мантанг.

Путешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по МустангуПутешествие по Мустангу
7 день

Пещеры, монастырь Ньипху

Начнём день с несложного треккинга к месту паломничества буддистов — священным пещерам Кончоклинг. На стенах здесь сохранились древние росписи, фрески, резьба.

Переместимся в высеченную в скале пещеру Джонг. Она состоит из 5 уровней, соединённых многочисленными туннелями и лестницами. А из окон открываются потрясающие панорамы долины и гор. На обратном пути в отель заглянем в монастырь Ньипху.

Пещеры, монастырь НьипхуПещеры, монастырь НьипхуПещеры, монастырь НьипхуПещеры, монастырь Ньипху
8 день

Монастырь Лури-Гомпа, прогулки по Чарангу

Нашей первой целью сегодня будет изолированный монастырь Лури-Гомпа, расположенный на отвесных скалах. Внутри осмотрим многочисленные чортены, статуи буддийских божеств, картины-мандалы, росписи 14 века.

Далее доедем в Чаранг. Погуляем по улочкам, полюбуемся террасными полями, рассмотрим чортены и стены мани, на которых высечены многочисленные мантры, молитвы, символы.

Монастырь Лури-Гомпа, прогулки по ЧарангуМонастырь Лури-Гомпа, прогулки по ЧарангуМонастырь Лури-Гомпа, прогулки по ЧарангуМонастырь Лури-Гомпа, прогулки по ЧарангуМонастырь Лури-Гомпа, прогулки по ЧарангуМонастырь Лури-Гомпа, прогулки по ЧарангуМонастырь Лури-Гомпа, прогулки по Чарангу
9 день

Возвращение в Джомсом

Утром исследуем руины некогда роскошного королевского дворца. Затем вернёмся в Джомсом. Поднимемся к озеру Дхумба (2830 м), питаемое тающими ледниками. Заедем на яблочную ферму, чтобы продегустировать сидр.

Возвращение в ДжомсомВозвращение в ДжомсомВозвращение в ДжомсомВозвращение в ДжомсомВозвращение в ДжомсомВозвращение в ДжомсомВозвращение в ДжомсомВозвращение в ДжомсомВозвращение в Джомсом
10 день

Возвращение в Покхару

Утренним рейсом вернёмся в Покхару. Остаток дня будет свободен. За доплату вы можете посетить спа, полетать на зиплайне, покататься на лодке, каяке или сапе, осмотреть святыни — с организацией мы поможем.

Возвращение в ПокхаруВозвращение в ПокхаруВозвращение в ПокхаруВозвращение в ПокхаруВозвращение в ПокхаруВозвращение в ПокхаруВозвращение в Покхару
11 день

Возвращение в Катманду

На самолёте вернёмся в Катманду. До вечера — самостоятельный отдых. Завершим наше непальское приключение совместным ужином в атмосферном ресторанчике.

Возвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в Катманду
12 день

Возвращение домой

После завтрака — освобождение номеров, трансфер к аэропорту. На этом наше путешествие по Непалу завершено.

Возвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Трансферы по программе
  • Перелёты Катманду - Покхара - Джомсом и обратно
  • Сопровождение русско - и англоговорящим гидами
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Разрешение на посещение заповедной зоны
  • Сумка для треккинга
  • Туристический налог
Что не входит в цену
  • Перелёты в Катманду и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза - $50
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Катманду, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Катманду

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