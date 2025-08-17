Непал — это удивительно самобытная и экзотичная страна в самом сердце Гималаев.Мы отправимся сюда, чтобы осмотреть сакральные уголки и места паломничества тысяч верующих, полюбоваться завораживающими красотой горами и озёрами и

прикоснуться к аутентичной культуре, почти не изменившейся с незапамятных времён. Главной нашей целью будет необыкновенный Мустанг, который мы исколесим на джипах. Чуть более 30 лет назад этот регион был закрытым королевством, в котором посчастливилось побывать лишь избранным иностранцам. Здесь мы словно перенесёмся в прошлое: посетим древние святыни, украшенные многовековыми фресками и мантрами, вдоволь насладимся первозданными пейзажами и увидим скальные пещеры, в которых жили первобытные люди — троглодиты.

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

С собой в поездку рекомендуем взять: треккинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, головной убор, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, горной болезни, укачивания, средство от насекомых, фонарик с запасными батарейками, зонт. Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.