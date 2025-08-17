Мы отправимся сюда, чтобы осмотреть сакральные уголки и места паломничества тысяч верующих, полюбоваться завораживающими красотой горами и озёрами и
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.
С собой в поездку рекомендуем взять: треккинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, головной убор, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, горной болезни, укачивания, средство от насекомых, фонарик с запасными батарейками, зонт. Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4* и гостевых домах.
*Фото гостиниц представлены организатором для примера
Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы и внедорожники. Также включены перелёты Катманду – Покхара – Джомсом и обратно.
Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы.
Программа тура по дням
Прибытие в Непал
Встретим вас у аэропорта Катманду и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по городу, где переплелись древние традиции и ритм современного мегаполиса, витают ароматы благовоний и специй. Сегодня осмотрим достопримечательности в шаговой доступности от нашей гостиницы — буддийскую ступу Боднатх и индуистский храм Пашупатинатх.
Прогулки по Катманду
Продолжим знакомство с древностями Катманду и отправимся к храму Сваямбунатх, возвышающемуся на горе. Территория включает множество религиозных объектов, а, чтобы подняться к главной ступе, нужно преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.
Спустимся и погуляем по площади Дурбар в Патане с королевским дворцом, обилием святынь и статуй. Осмотрим храм Кумари, в котором живёт маленькая девочка, олицетворяющая земное воплощение богини.
Прогулка на лодке по озеру, треккинг
Начнём день с перелёта в Покхару (25 минут). Завораживающая красота этого курорта, затерянного в Гималаях, описана во многих книгах о путешествиях по Непалу. После обеда погуляем вдоль берега озера Фева, покатаемся на лодках по водной глади. Совершим лёгкий 2-часовой треккинг к ступе Мира.
Прибытие в Мустанг
Утром долетим в Джомсом, откуда начнётся наше путешествие по Мустангу. На джипах отправимся в сакральное место — долину Муктинатх. Здесь бьют 108 святых источников, раскинулись древние храмы и монастыри. С незапамятных времён сюда стекаются паломники со всего мира: по поверью, омовение в местных водах очищает карму от негатива.
Из Нижнего в Верхний Мустанг
После завтрака поедем вдоль каньона, образованного рекой Кали Гандаки. Когда-то это ущелье служило торговым путём между Индией и Тибетом. А ещё здесь можно найти шалаграм — священный камень Вишну.
Будем ехать, рассматривая гигантские красные, оранжевые и серебристо-серые скалы. В них таятся пещеры, где тысячелетия назад жили первобытные люди. Также остановимся у Челе — символических ворот из Нижнего в Верхний Мустанг.
Путешествие по Мустангу
Продолжим путь и отправимся в деревню Дхакмар, окружённую красными скалами, поразительно контрастирующими с голубым небом. Помимо живописных пейзажей, эти места известны традиционной архитектурой.
Затем доедем в старейший монастырь региона — Гхар Гомпа. К вечеру перенесёмся в традиционное Средневековье — именно такая атмосфера до сих пор царит в посёлке Ло-Мантанг.
Пещеры, монастырь Ньипху
Начнём день с несложного треккинга к месту паломничества буддистов — священным пещерам Кончоклинг. На стенах здесь сохранились древние росписи, фрески, резьба.
Переместимся в высеченную в скале пещеру Джонг. Она состоит из 5 уровней, соединённых многочисленными туннелями и лестницами. А из окон открываются потрясающие панорамы долины и гор. На обратном пути в отель заглянем в монастырь Ньипху.
Монастырь Лури-Гомпа, прогулки по Чарангу
Нашей первой целью сегодня будет изолированный монастырь Лури-Гомпа, расположенный на отвесных скалах. Внутри осмотрим многочисленные чортены, статуи буддийских божеств, картины-мандалы, росписи 14 века.
Далее доедем в Чаранг. Погуляем по улочкам, полюбуемся террасными полями, рассмотрим чортены и стены мани, на которых высечены многочисленные мантры, молитвы, символы.
Возвращение в Джомсом
Утром исследуем руины некогда роскошного королевского дворца. Затем вернёмся в Джомсом. Поднимемся к озеру Дхумба (2830 м), питаемое тающими ледниками. Заедем на яблочную ферму, чтобы продегустировать сидр.
Возвращение в Покхару
Утренним рейсом вернёмся в Покхару. Остаток дня будет свободен. За доплату вы можете посетить спа, полетать на зиплайне, покататься на лодке, каяке или сапе, осмотреть святыни — с организацией мы поможем.
Возвращение в Катманду
На самолёте вернёмся в Катманду. До вечера — самостоятельный отдых. Завершим наше непальское приключение совместным ужином в атмосферном ресторанчике.
Возвращение домой
После завтрака — освобождение номеров, трансфер к аэропорту. На этом наше путешествие по Непалу завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Трансферы по программе
- Перелёты Катманду - Покхара - Джомсом и обратно
- Сопровождение русско - и англоговорящим гидами
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Разрешение на посещение заповедной зоны
- Сумка для треккинга
- Туристический налог
Что не входит в цену
- Перелёты в Катманду и обратно
- Обеды и ужины
- Виза - $50
- Медицинская страховка
- Чаевые