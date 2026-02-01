В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
21 мар в 10:00
5 апр в 10:00
99 000 ₽ за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 мар в 08:00
$2990 за человека
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана с отелями 4
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
$3290 за человека
Джип-экспедиция с треккингами по запретному королевству Мустанг и предгорьям Гималаев
Отыскать древние святыни и пещеры троглодитов, погостить в аутентичных поселениях и городах Непала
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
9 мая в 10:00
$3490 за человека
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ...
5 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1550 за человека
Индивидуальный экспресс-тур в Непал с комфортом: Катманду, Патан, древние святыни и традиции
Понаблюдать за индуистскими обрядами, посетить храмы, увидеть буддийские ступы, монахов и садху
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
12 апр в 08:00
12 окт в 08:00
$1035 за человека
