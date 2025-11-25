Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
25 окт в 08:00
$1970 за человека
Джип-экспедиция с треккингами по запретному королевству Мустанг и предгорьям Гималаев
Отыскать древние святыни и пещеры троглодитов, погостить в аутентичных поселениях и городах Непала
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
15 авг в 10:00
$3490 за человека
Сокровища Непала: большое путешествие по знаковым локациям страны
Исследовать флору и фауну парка «Читван», побывать на родине Будды и полюбоваться Аннапурной
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
1 мая в 08:00
$3250 за человека
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ...
5 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Катманду
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Катманду в ноябре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Комбинированные" можно забронировать 4 тура от 1550 до 3490.
Туры на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «Комбинированные», цены от $1550. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь