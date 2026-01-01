Туда, где под вами парят облака: трек вокруг Аннапурны с рюкзаками в мини-группе
Преодолеть перевал Торонг-Ла, насладиться массажем, подняться к озеру Тиличо и насладиться горами
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
6 апр в 12:00
$1350 за человека
Большой тур по Непалу: треккинги, погружение в культуру, главные места и сафари в джунглях
Встретить рассвет в Гималаях, увидеть Аннапурну, осмотреть святыни и насладиться прогулками в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
12 апр в 10:00
12 окт в 08:00
$2000 за человека
В Непал своей компанией и с комфортом: Катманду, Патан, Куринтар, нацпарк «Читван» и Покхара
Отправиться в сафари, увидеть буддийские святыни, поплавать на каноэ и спуститься в подземный храм
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
12 апр в 10:00
12 окт в 10:00
$2070 за человека
