В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
21 мар в 10:00
5 апр в 10:00
99 000 ₽ за человека
Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
14 мар в 08:00
$1800 за человека
В Непал своей компанией и с комфортом: Катманду, Патан, Куринтар, нацпарк «Читван» и Покхара
Отправиться в сафари, увидеть буддийские святыни, поплавать на каноэ и спуститься в подземный храм
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
12 апр в 10:00
12 окт в 10:00
$2070 за человека
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана с отелями 4
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
$3290 за человека
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ...
5 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1550 за человека
Индивидуальный экспресс-тур в Непал с комфортом: Катманду, Патан, древние святыни и традиции
Понаблюдать за индуистскими обрядами, посетить храмы, увидеть буддийские ступы, монахов и садху
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
12 апр в 08:00
12 окт в 08:00
$1035 за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 мар в 08:00
$2990 за человека
