В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
«А в финале — уютная Покхара, отдых на берегу озера Фева и прогулки по древним храмам Катманду»
26 окт в 12:00
99 000 ₽ за человека
Индивидуальный экспресс-тур в Непал с комфортом: Катманду, Патан, древние святыни и традиции
Понаблюдать за индуистскими обрядами, посетить храмы, увидеть буддийские ступы, монахов и садху
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
«Вы посетите Катманду и Патан, увидите уникальные святыни — ступу Сваямбунатх, храм Живой Богини Кумари и резное окно Павлина»
10 окт в 10:00
13 окт в 10:00
$1035 за человека
В Непал своей компанией и с комфортом: Катманду, Патан, Куринтар, нацпарк «Читван» и Покхара
Отправиться в сафари, увидеть буддийские святыни, поплавать на каноэ и спуститься в подземный храм
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
«Вы побываете в Катманду и Патане, увидите ступы Боуднатх и Сваямбунатх, заглянете в индуистский храм Пашупатинатх»
12 окт в 10:00
15 окт в 10:00
$2070 за человека
Сколько стоит тур в Катманду в октябре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 1035 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
