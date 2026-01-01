Шаг за шагом по Непалу: лёгкие треккинги, сафари в джунглях и водные прогулки
Изучить Катманду и Покхару, покататься на каноэ и катамаране, вблизи понаблюдать за дикими животными
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
4 окт в 12:00
18 окт в 12:00
118 000 ₽ за человека
Большой тур по Непалу: треккинги, погружение в культуру, главные места и сафари в джунглях
Встретить рассвет в Гималаях, увидеть Аннапурну, осмотреть святыни и насладиться прогулками в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
12 апр в 10:00
12 окт в 08:00
$2000 за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 мар в 08:00
$2990 за человека
