Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

Амстердам для своих - искусство под землей

А пойдемте с вами под землей гулять. Амстердамское метро ведь переполнено искусством

А пойдемте с вами под землей гулять. Амстердамское метро ведь переполнено искусством.

Четырнадцать миллионов человек ежегодно проходят мимо многочисленных арт-объектов, порой воспринимая их исключительно как элементы декора.

Наша экскурсия по искусству в амстердамском метро проходит по двум самым интересным веткам: самой современной и самой старой.
Амстердам для своих - искусство под землей
Амстердам для своих - искусство под землей
Амстердам для своих - искусство под землей
Амстердам для своих - искусство под землей
Амстердам для своих - искусство под землей
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Описание

Подземное путешествие

Сегодня мы приглашаем вас в подземное путешествие по самым интересным станциям и арт-объектам. До встречи под землей!
А между тем, некоторые из станций рассказывают истории, сюжету которых позавидовал бы любой писатель-романист — об Амстердаме и его жителях, о социальных проблемах и политических конфликтах, о любви и свободе. Другие играют роль моста между подземным и внешним миром, знакомя с чем-то совершенно особенным в каждом районе: от нерядовой архитектуры и до животного мира. Амстердамское метро способно вовлекать в споры или в сочинение историй, шутить, загадывать загадки и даже разыгрывать, превращаю любую поездку в увлекательное приключение.

Превратимся в настоящих сыщиков

Мы побываем в подземном археологическом музее и увидим около 10 станций с множеством арт-объектов. Некоторые из них так хорошо спрятаны, что нам придется превратиться в настоящих сыщиков. Мы увидим, как менялся этого город и чем он живет сегодня. Попытаемся разобраться в том, что такое вообще современное искусство и зачем оно нужно. А еще разыщем множество живущих под землей историй. Возможно, будут они о голландской живописи или тюльпаномании, о рабочем и студенческом движении XX века или колониализме. А может, это будут истории самых обычных жителей города. Какие повстречаются именно нам? Тут никогда нельзя сказать заранее. Истории ведь сами решают, когда и кому им показаться. Скажем по секрету, что тут все зависит только от вас.

Узнаете ответы на интересные вопросы

А как вообще возникла идея украшать метро? И почему строительство первых веток в 80-е годы вызвало такое сильное противостояние местных жителей, что это до сих пор откликается не только в социальной жизни, но даже и в современной? А что за музыка здесь играет и почему? Узнаем!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на метро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Amsterdam Centraal
Завершение: Amsterdam Noord
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Мы пришлем вам письмо-подтверждение с адреса hi@snurk.travel в течение суток после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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