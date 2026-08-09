Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

А пойдемте с вами под землей гулять. Амстердамское метро ведь переполнено искусством.
Четырнадцать миллионов человек ежегодно проходят мимо многочисленных арт-объектов, порой воспринимая их исключительно как элементы декора.
Наша экскурсия по искусству в амстердамском метро проходит по двум самым интересным веткам: самой современной и самой старой.
Четырнадцать миллионов человек ежегодно проходят мимо многочисленных арт-объектов, порой воспринимая их исключительно как элементы декора.
Наша экскурсия по искусству в амстердамском метро проходит по двум самым интересным веткам: самой современной и самой старой.
Описание экскурсииПодземное путешествие Сегодня мы приглашаем вас в подземное путешествие по самым интересным станциям и арт-объектам. До встречи под землей! А между тем, некоторые из станций рассказывают истории, сюжету которых позавидовал бы любой писатель-романист — об Амстердаме и его жителях, о социальных проблемах и политических конфликтах, о любви и свободе. Другие играют роль моста между подземным и внешним миром, знакомя с чем-то совершенно особенным в каждом районе: от нерядовой архитектуры и до животного мира. Амстердамское метро способно вовлекать в споры или в сочинение историй, шутить, загадывать загадки и даже разыгрывать, превращаю любую поездку в увлекательное приключение. Превратимся в настоящих сыщиков Мы побываем в подземном археологическом музее и увидим около 10 станций с множеством арт-объектов. Некоторые из них так хорошо спрятаны, что нам придется превратиться в настоящих сыщиков. Мы увидим, как менялся этого город и чем он живет сегодня. Попытаемся разобраться в том, что такое вообще современное искусство и зачем оно нужно. А еще разыщем множество живущих под землей историй. Возможно, будут они о голландской живописи или тюльпаномании, о рабочем и студенческом движении XX века или колониализме. А может, это будут истории самых обычных жителей города. Какие повстречаются именно нам? Тут никогда нельзя сказать заранее. Истории ведь сами решают, когда и кому им показаться. Скажем по секрету, что тут все зависит только от вас. Узнаете ответы на интересные вопросы А как вообще возникла идея украшать метро? И почему строительство первых веток в 80-е годы вызвало такое сильное противостояние местных жителей, что это до сих пор откликается не только в социальной жизни, но даже и в современной? А что за музыка здесь играет и почему? Узнаем! Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на метро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амстердам Централ
Завершение: Amsterdam Noord
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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