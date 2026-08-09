Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы А пойдемте с вами под землей гулять. Амстердамское метро ведь переполнено искусством.



Четырнадцать миллионов человек ежегодно проходят мимо многочисленных арт-объектов, порой воспринимая их исключительно как элементы декора.



Наша экскурсия по искусству в амстердамском метро проходит по двум самым интересным веткам: самой современной и самой старой.

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €300 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подземное путешествие Сегодня мы приглашаем вас в подземное путешествие по самым интересным станциям и арт-объектам. До встречи под землей! А между тем, некоторые из станций рассказывают истории, сюжету которых позавидовал бы любой писатель-романист — об Амстердаме и его жителях, о социальных проблемах и политических конфликтах, о любви и свободе. Другие играют роль моста между подземным и внешним миром, знакомя с чем-то совершенно особенным в каждом районе: от нерядовой архитектуры и до животного мира. Амстердамское метро способно вовлекать в споры или в сочинение историй, шутить, загадывать загадки и даже разыгрывать, превращаю любую поездку в увлекательное приключение. Превратимся в настоящих сыщиков Мы побываем в подземном археологическом музее и увидим около 10 станций с множеством арт-объектов. Некоторые из них так хорошо спрятаны, что нам придется превратиться в настоящих сыщиков. Мы увидим, как менялся этого город и чем он живет сегодня. Попытаемся разобраться в том, что такое вообще современное искусство и зачем оно нужно. А еще разыщем множество живущих под землей историй. Возможно, будут они о голландской живописи или тюльпаномании, о рабочем и студенческом движении XX века или колониализме. А может, это будут истории самых обычных жителей города. Какие повстречаются именно нам? Тут никогда нельзя сказать заранее. Истории ведь сами решают, когда и кому им показаться. Скажем по секрету, что тут все зависит только от вас. Узнаете ответы на интересные вопросы А как вообще возникла идея украшать метро? И почему строительство первых веток в 80-е годы вызвало такое сильное противостояние местных жителей, что это до сих пор откликается не только в социальной жизни, но даже и в современной? А что за музыка здесь играет и почему? Узнаем! Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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