Побываем там, куда другие даже не поворачивают головы, и взглянем на Амстердам через микроистории, детали и неожиданные пространства. Вы потренируете способность замечать и унесёте с собой не только новые знания, но и собственное открытие столицы Нидерландов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Вы остановитесь у самого большого децентрализованного монумента в мире, мимо которого большинство туристов проходят каждый день.

Рядом с историческим баром 1971 года понаблюдаете, как Амстердам читает, спорит и слушает музыку уже не одно десятилетие.

Рассмотрите первый публичный проект Марка Мандерса в Европе — часть его концептуального «Автопортрета в виде здания».

Окажетесь на станции метро, где находится арт-инсталляция из 10 000 предметов, найденных во время раскопок на дне средневековой реки.

Войдёте в закрытый клуб, которому почти 200 лет, и познакомитесь с историей амстердамского артистического сообщества.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.