Побываем там, куда другие даже не поворачивают головы, и взглянем на Амстердам через микроистории, детали и неожиданные пространства.
Вы потренируете способность замечать и унесёте с собой не только новые знания, но и собственное открытие столицы Нидерландов.
Вы потренируете способность замечать и унесёте с собой не только новые знания, но и собственное открытие столицы Нидерландов.
Описание экскурсии
Вы остановитесь у самого большого децентрализованного монумента в мире, мимо которого большинство туристов проходят каждый день.
Рядом с историческим баром 1971 года понаблюдаете, как Амстердам читает, спорит и слушает музыку уже не одно десятилетие.
Рассмотрите первый публичный проект Марка Мандерса в Европе — часть его концептуального «Автопортрета в виде здания».
Окажетесь на станции метро, где находится арт-инсталляция из 10 000 предметов, найденных во время раскопок на дне средневековой реки.
Войдёте в закрытый клуб, которому почти 200 лет, и познакомитесь с историей амстердамского артистического сообщества.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в среду и субботу в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кловенирсбургвал
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в среду и субботу в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
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Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тот случай, когда совпало все, и я получила удовольствие на 360 градусов. После экскурсии осталось потрясающее послевкусие. Я увидела другой Амстердам, все, что раньше проходила мимо, обрело иной смысл, новый
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