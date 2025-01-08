150 отзывов оставили туристы

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Амстердам для своих: прогулка по необычным местам

Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Приглашаем на уникальную прогулку по Амстердаму, где вы увидите не только известные достопримечательности, но и тайные места, любимые местными жителями. Откройте для себя историю и культуру города через его архитектуру,
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искусство и традиционную кухню.

Вас ждут встречи с уличными художниками, посещение уникальных галерей и магазинов с необычными подарками, а также возможность насладиться атмосферой старинных амстердамских двориков и галерей.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Амстердама, открывая его самые захватывающие и малоизвестные места

5
162 отзыва

6 причин купить этот билет

  • 🌟 Уникальные места, известные только местным жителям
  • 🏛️ Исторические и архитектурные шедевры
  • 🎨 Посещение галерей современных дизайнеров
  • 📚 Букинистические и арт-рынки
  • 🌷 Плавающий цветочный рынок
  • 🍫 Дегустация традиционных голландских лакомств

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться всеми его прелестями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Биржа
  • Собор Святого Николая
  • Галереи молодых дизайнеров
  • Площадь Спюй
  • Музей Амстердама
  • Плавающий цветочный рынок
  • Китайский квартал
  • Весовая палата

Описание билета

Я расскажу вам об истории, архитектуре, дизайне, искусстве, традиционной еде Нидерландов и отличительных особенностях голландцев. О том, как они устроили первую в мире биржу, о тюльпаномании и «торговли воздухом», какой тайной жизнью живут подвалы Амстердама и почему голландские окна такие большие.

  • Мы начнем прогулку от центрального вокзала, потратим немного времени на шумный туристический квартал, зайдем в один из самых красивых соборов Голландии — собор Святого Николая, увидим Биржу, построенную по проекту самого почитаемого голландцами архитектора. Немного поговорим об архитектуре, домах, напечатанных на 3d-принтере и других необычных вещах.
  • А затем заглянем в одну из лучших галерей молодых голландских дизайнеров. Это отличное место для покупки необычных сувениров и предметов интерьера — немыслимых столиков, бумажных складных ваз и всего того, что рождено фантазией дизайнеров самой, пожалуй, креативной страны в мире.
  • В минуте ходьбы от проторенных туристических троп находится совершенно необычное место. Здесь уличные художники используют дома в качестве холста для своих огромных картин, каждый день одно граффити сменяет другое, а в каждом доме ежедневно проходят кинопоказы, перформансы и концерты в окружении таинственно-мрачных кирпичных стен.
  • Отсюда мы отправимся в не менее интересное место — магазин необычных подарков. Благодаря отличному чувству юмора голландских дизайнеров, даже самые мрачные люди здесь не смогут удержаться от улыбки.
  • Заглянем на площадь Спюй, где в зависимости от дня недели попадем либо на букинистический, либо на арт-рынок. Здесь же находятся отличные книжные магазины с художественными альбомами. При желании можно заглянуть в магазин одежды молодых дизайнеров — довольно радикальное и жизнерадостное зрелище.
  • Войдем в старинные перекошенные от времени ворота и прогуляемся через дворики и галереи музея Амстердама, которые выведут нас к живописному и тихому хофье. По дороге узнаем о рельефах, которыми голландцы любили украшать свои дома. Попробуем разгадать их загадки.
  • Прогуляемся по роскошному плавающему цветочному рынку, где можно купить все, начиная от луковиц тюльпанов и заканчивая венериной мухоловкой в консервной банке. Узнаем о тюльпаномании, фьючерсах и «торговле воздухом». А также о том, как маленькая луковичка стала причиной краха экономики одной из самых преуспевающих стран.
  • Мы также поговорим о художниках, живущих здесь, дойдем до китайского квартала. При желании можно будет перекусить в одном из лучших китайских/вьетнамских ресторанчиков. Мы увидим самое страшное место города, площадь, где казнили людей, и самый узкий дом Амстердама. А также посмотрим на город с высоты, заглянем в университетский дворик, узнаем историю весовой палаты и как она связана с великим Рембрандтом.

По пути мы обязательно расскажем, где можно продегустировать традиционные голландские ликеры, попробовать самое вкусное шоколадное печенье в мире и сделать отличные сувениры почти своими рукам

Что мы увидим:

  • Здание вокзала
  • Биржа
  • Магазин дизайна
  • Площадь Дам (Королевский дворец, Nieuwe Kerk),
  • Музей восковых фигур, Национальный монумент
  • Музей Амстердама
  • Хофье
  • Площадь Спюй (Книжные магазины, букинистический рынок, магазин одежды молодых голландских дизайнеров)
  • Цветочный рынок
  • Магазин рождественских подарков
  • Монетная башня
  • Площадь Рембрандта
  • De Krijtberg
  • Ворота Амстердама
  • Китайский квартал (китайский супермаркет)
  • Бегинаж
  • Сквоты
  • Панорамная площадка
  • Буддистский темпл Fo Guang Shan Holland Tempel
  • Самый узкий дом
  • Палата весов

А также:

  • Погуляем по каналам Амстердама
  • Узнаем тайну голландских жилых домов на воде
  • Попробуем знаменитую голландскую сельдь

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Билеты в Nieuwe Kerk (выставка World Press Photo апрель-июнь) оплачиваются отдельно — 5-10€
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
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любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело Екатерина, через рассказ которой влюбляешься в Амстердам с первых минут!!!
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело+1
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело
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Магомед
Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и уникальный аутентичный рынок — всё это он показал с особым вниманием и любовью к деталям. Экскурсия была насыщенной, интересной и по-настоящему атмосферной. Отличный маршрут и приятная подача — искренне рекомендую!
Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и
Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и
Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и
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А
Прекрасная прогулка с экскурсоводом!
Прекрасная прогулка с экскурсоводом!
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В
Благодарим нашего гида Александра за приятную и интересную прогулку! Было очень познавательно и легко! Мы хотели немного изменить маршрут (т. к. во многих местах уже побывали) и Александр прекрасно под
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нас подстроился и рассказал о тех местах, которые нас интересовали.
Мы посетили кафе с невероятным панорамным видом на город и попробовали традиционный apple pie с чашкой кофе).
Так же было интересно послушать про современную жизнь в Амстердаме и экономику.
Александр провел и забронировал нам столик в кафе с традиционной кухней, за что отдельное спасибо! А так же за рекомендации баров с собственными пивоварнями!
Рекомендуем!

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Н
Наша семья - путешественники со стажем, и до поездки в Амстердам мы обычно изучали новые места самостоятельно, но для этого прекрасного города решили сделать исключение и заказать индивидуальную экскурсию от
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команды гидов в Амстердаме. Нашим гидом была Ольга. Все прошло замечательно - мы окунулись в историю Амстердама, прошлись по туристическим и не очень местам, заглянули в секретное кафе с прекрасным панорамным видом на город, попробовали шикарные бутерброды с селедкой, узнали много интересного о Рембрандте и его яркой и противоречивой натуре, прогулялись по рынку цветов и арт-рынку, накупили невероятно вкусного сыра и сделали море фотографий с каналами и домами Амстердама! Оля прислушалась к нашим пожеланиям и немного скорректировала наш маршрут, возможно мы что-то и пропустили - но экскурсия получилась очень увлекательная, живая и веселая!

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Андрей
Большое спасибо очаровательной Диане за живую, интересную экскурсию! 3,5 часа пролетели незаметно, Диана рассказывала занимательные, не избитые факты не только про историю, но и про жизнеустройство голландского общества прошлых эпох.
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Позволяла нам задавать вопросы и с удовольствием отвечала на них, очень много узнали про основание Амстердама, самые влиятельные семьи и династии аристократов, строительство и благоустройство столицы, развитие экономики и международной торговли, всего не перечислишь! Жалко что экскурсия закончилась так быстро, хотелось продолжать наслаждаться столицей Нидерландов в компании Дианы ещё и ещё! Наш 9 летний ребенок был тоже в полном восторге от увиденного и услышанного. Спасибо огромное!

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