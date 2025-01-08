150 отзывов оставили туристы

Приглашаем на уникальную прогулку по Амстердаму, где вы увидите не только известные достопримечательности, но и тайные места, любимые местными жителями. Откройте для себя историю и культуру города через его архитектуру,
6 причин купить этот билет
- 🌟 Уникальные места, известные только местным жителям
- 🏛️ Исторические и архитектурные шедевры
- 🎨 Посещение галерей современных дизайнеров
- 📚 Букинистические и арт-рынки
- 🌷 Плавающий цветочный рынок
- 🍫 Дегустация традиционных голландских лакомств
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться всеми его прелестями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Биржа
- Собор Святого Николая
- Галереи молодых дизайнеров
- Площадь Спюй
- Музей Амстердама
- Плавающий цветочный рынок
- Китайский квартал
- Весовая палата
Описание билета
Я расскажу вам об истории, архитектуре, дизайне, искусстве, традиционной еде Нидерландов и отличительных особенностях голландцев. О том, как они устроили первую в мире биржу, о тюльпаномании и «торговли воздухом», какой тайной жизнью живут подвалы Амстердама и почему голландские окна такие большие.
- Мы начнем прогулку от центрального вокзала, потратим немного времени на шумный туристический квартал, зайдем в один из самых красивых соборов Голландии — собор Святого Николая, увидим Биржу, построенную по проекту самого почитаемого голландцами архитектора. Немного поговорим об архитектуре, домах, напечатанных на 3d-принтере и других необычных вещах.
- А затем заглянем в одну из лучших галерей молодых голландских дизайнеров. Это отличное место для покупки необычных сувениров и предметов интерьера — немыслимых столиков, бумажных складных ваз и всего того, что рождено фантазией дизайнеров самой, пожалуй, креативной страны в мире.
- В минуте ходьбы от проторенных туристических троп находится совершенно необычное место. Здесь уличные художники используют дома в качестве холста для своих огромных картин, каждый день одно граффити сменяет другое, а в каждом доме ежедневно проходят кинопоказы, перформансы и концерты в окружении таинственно-мрачных кирпичных стен.
- Отсюда мы отправимся в не менее интересное место — магазин необычных подарков. Благодаря отличному чувству юмора голландских дизайнеров, даже самые мрачные люди здесь не смогут удержаться от улыбки.
- Заглянем на площадь Спюй, где в зависимости от дня недели попадем либо на букинистический, либо на арт-рынок. Здесь же находятся отличные книжные магазины с художественными альбомами. При желании можно заглянуть в магазин одежды молодых дизайнеров — довольно радикальное и жизнерадостное зрелище.
- Войдем в старинные перекошенные от времени ворота и прогуляемся через дворики и галереи музея Амстердама, которые выведут нас к живописному и тихому хофье. По дороге узнаем о рельефах, которыми голландцы любили украшать свои дома. Попробуем разгадать их загадки.
- Прогуляемся по роскошному плавающему цветочному рынку, где можно купить все, начиная от луковиц тюльпанов и заканчивая венериной мухоловкой в консервной банке. Узнаем о тюльпаномании, фьючерсах и «торговле воздухом». А также о том, как маленькая луковичка стала причиной краха экономики одной из самых преуспевающих стран.
- Мы также поговорим о художниках, живущих здесь, дойдем до китайского квартала. При желании можно будет перекусить в одном из лучших китайских/вьетнамских ресторанчиков. Мы увидим самое страшное место города, площадь, где казнили людей, и самый узкий дом Амстердама. А также посмотрим на город с высоты, заглянем в университетский дворик, узнаем историю весовой палаты и как она связана с великим Рембрандтом.
По пути мы обязательно расскажем, где можно продегустировать традиционные голландские ликеры, попробовать самое вкусное шоколадное печенье в мире и сделать отличные сувениры почти своими рукам
Что мы увидим:
- Здание вокзала
- Биржа
- Магазин дизайна
- Площадь Дам (Королевский дворец, Nieuwe Kerk),
- Музей восковых фигур, Национальный монумент
- Музей Амстердама
- Хофье
- Площадь Спюй (Книжные магазины, букинистический рынок, магазин одежды молодых голландских дизайнеров)
- Цветочный рынок
- Магазин рождественских подарков
- Монетная башня
- Площадь Рембрандта
- De Krijtberg
- Ворота Амстердама
- Китайский квартал (китайский супермаркет)
- Бегинаж
- Сквоты
- Панорамная площадка
- Буддистский темпл Fo Guang Shan Holland Tempel
- Самый узкий дом
- Палата весов
А также:
- Погуляем по каналам Амстердама
- Узнаем тайну голландских жилых домов на воде
- Попробуем знаменитую голландскую сельдь
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Билеты в Nieuwe Kerk (выставка World Press Photo апрель-июнь) оплачиваются отдельно — 5-10€
- В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 162 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия просто супер! Оригинальный маршрут с учетом всех наших пожеланий)) и абсолютно влюбленная в свое дело Екатерина, через рассказ которой влюбляешься в Амстердам с первых минут!!!
+1
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Большое спасибо моему гиду Екатерине за вдохновляющую прогулку по району Йордан! Уютные улочки, живописные каналы и уникальный аутентичный рынок — всё это он показал с особым вниманием и любовью к деталям. Экскурсия была насыщенной, интересной и по-настоящему атмосферной. Отличный маршрут и приятная подача — искренне рекомендую!
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А
Прекрасная прогулка с экскурсоводом!
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В
Благодарим нашего гида Александра за приятную и интересную прогулку! Было очень познавательно и легко! Мы хотели немного изменить маршрут (т. к. во многих местах уже побывали) и Александр прекрасно под
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Н
Наша семья - путешественники со стажем, и до поездки в Амстердам мы обычно изучали новые места самостоятельно, но для этого прекрасного города решили сделать исключение и заказать индивидуальную экскурсию от
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Большое спасибо очаровательной Диане за живую, интересную экскурсию! 3,5 часа пролетели незаметно, Диана рассказывала занимательные, не избитые факты не только про историю, но и про жизнеустройство голландского общества прошлых эпох.
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