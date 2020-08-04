150 отзывов оставили туристы

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Амстердам для своих: прогулка по необычным местам

История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 220 за экскурсию

У этой экскурсии150 отзывов
4.95
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Я приглашаю вас на прогулку 👣 по Амстердаму, который знают и любят его жители.

Конечно, мы не сможем обойти стороной королевский дворец, Биржу и другие важные достопримечательности 🏛️.

Но главное — мы увидим места, которые амстердамцы оберегают от посторонних глаз, где сосредоточены душа и очарование этого волшебного города.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам

Что вас ожидает

Я расскажу вам об истории, архитектуре, дизайне, искусстве, традиционной еде Нидерландов и отличительных особенностях голландцев. О том, как они устроили первую в мире биржу, о тюльпаномании и «торговли воздухом», какой тайной жизнью живут подвалы Амстердама и почему голландские окна такие большие.

  • Мы начнем прогулку от центрального вокзала, потратим немного времени на шумный туристический квартал, зайдем в один из самых красивых соборов Голландии — собор Святого Николая, увидим Биржу, построенную по проекту самого почитаемого голландцами архитектора. Немного поговорим об архитектуре, домах, напечатанных на 3d-принтере и других необычных вещах.
  • А затем заглянем в одну из лучших галерей молодых голландских дизайнеров. Это отличное место для покупки необычных сувениров и предметов интерьера — немыслимых столиков, бумажных складных ваз и всего того, что рождено фантазией дизайнеров самой, пожалуй, креативной страны в мире.
  • В минуте ходьбы от проторенных туристических троп находится совершенно необычное место. Здесь уличные художники используют дома в качестве холста для своих огромных картин, каждый день одно граффити сменяет другое, а в каждом доме ежедневно проходят кинопоказы, перформансы и концерты в окружении таинственно-мрачных кирпичных стен.
  • Отсюда мы отправимся в не менее интересное место — магазин необычных подарков. Благодаря отличному чувству юмора голландских дизайнеров, даже самые мрачные люди здесь не смогут удержаться от улыбки.
  • Заглянем на площадь Спюй, где в зависимости от дня недели попадем либо на букинистический, либо на арт-рынок. Здесь же находятся отличные книжные магазины с художественными альбомами. При желании можно заглянуть в магазин одежды молодых дизайнеров — довольно радикальное и жизнерадостное зрелище.
  • Войдем в старинные перекошенные от времени ворота и прогуляемся через дворики и галереи музея Амстердама, которые выведут нас к живописному и тихому хофье. По дороге узнаем о рельефах, которыми голландцы любили украшать свои дома. Попробуем разгадать их загадки.
  • Прогуляемся по роскошному плавающему цветочному рынку, где можно купить все, начиная от луковиц тюльпанов и заканчивая венериной мухоловкой в консервной банке. Узнаем о тюльпаномании, фьючерсах и «торговле воздухом». А также о том, как маленькая луковичка стала причиной краха экономики одной из самых преуспевающих стран.
  • Мы также поговорим о художниках, живущих здесь, дойдем до китайского квартала. При желании можно будет перекусить в одном из лучших китайских/вьетнамских ресторанчиков. Мы увидим самое страшное место города, площадь, где казнили людей, и самый узкий дом Амстердама. А также посмотрим на город с высоты, заглянем в университетский дворик, узнаем историю весовой палаты и как она связана с великим Рембрандтом.

По пути мы обязательно расскажем, где можно продегустировать традиционные голландские ликеры, попробовать самое вкусное шоколадное печенье в мире и сделать отличные сувениры почти своими рукам

Что мы увидим:

  • Здание вокзала
  • Биржа
  • Магазин дизайна
  • Площадь Дам (Королевский дворец, Nieuwe Kerk),
  • Музей восковых фигур, Национальный монумент
  • Музей Амстердама
  • Хофье
  • Площадь Спюй (Книжные магазины, букинистический рынок, магазин одежды молодых голландских дизайнеров)
  • Цветочный рынок
  • Магазин рождественских подарков
  • Монетная башня
  • Площадь Рембрандта
  • De Krijtberg
  • Ворота Амстердама
  • Китайский квартал (китайский супермаркет)
  • Бегинаж
  • Сквоты
  • Панорамная площадка
  • Буддистский темпл Fo Guang Shan Holland Tempel
  • Самый узкий дом
  • Палата весов

А также:

  • Погуляем по каналам Амстердама
  • Узнаем тайну голландских жилых домов на воде
  • Попробуем знаменитую голландскую сельдь

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Билеты в Nieuwe Kerk (выставка World Press Photo апрель-июнь) оплачиваются отдельно — 5-10€
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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150 отзывов оставили туристы

4 августа 2020
Наша экскурсия состоялась 22 февраля. У нас была гид Екатерина из команды Анастасии. Екатерины предложила на выбор 2 пути: пой
31 декабря 2019
Классная экскурсия по Амстердаму! Диана замечательный экскурсовод!!!! Было очень интересно нетривиально и адресно! Нам с друзьями все очень понравилось!!! Рекомендации Дианы тоже очень и очень пригодились потом в самостоятельном продолжении осмотра города 👌❤️❤️❤️!
26 декабря 2019
Были на экскурсии по Амстердаму 25. 12 с Анастасией! Девушка провела экскурсию не для " галочки", а с настроением и желанием передать атмосферу и характер Амстердама. Большое ей спасибо!
23 декабря 2019
Мы гуляли с гидом Дианой! Это было здорово! Мы были не в первый раз в Амстердаме и нам уже не хотелось истории, хотелось веселой прогулки с интересной, нетривиальной информации от жителя этого города. Мы это и получили, а также рекомендации о том, где вкуснее, дешевле, меньше народу и тд! Спасибо огромное!
21 декабря 2019
12 декабря гуляли с Настей по Амстердаму. Я так рада, что знакомство с городом началось с этой экскурсии! Запомнили много интересных фактов, заглянули в такие уголки, которые сами бы точно не нашли, получили рекомендации по ресторанам (благодаря этому чудесно питались всю оставшуюся поездку). Было прохладно, заходили пить чай с лучшими пирогами в городе. Время пролетело незаметно! Спасибо ещё раз Насте 😍
16 декабря 2019
Огромная благодарность Екатерине за прекрасную познавательную экскурсию по Амстердаму. Интересному рассказу и приятной прогулке не смогли помешать даже холодная погода и непрекращающийся дождь. 4 часа пролетели незаметно, а дополнительная информация от гида позволила и оставшиеся дни в городе провести с огромной пользой и замечательными впечатлениями. Обязательно обратимся к Екатерине в свой следующий приезд в Амстердам!
22 ноября 2019
Спасибо за отличную экскурсию
20 октября 2019
Благодаря экскурсии, смогли волшебно погрузиться в прекрасный Амстердам. Увидели город глазами Кати, которая знает здесь все. Очень нравится когда мгновенно возникает контакт с рассказчиком. Обладая значительными познаниями, прекрасным чувством юмора, гид помогла нам разобраться в тонкостях и логике этого необычного города. Планируем сюда возвращаться и будем продолжать знакомство с городом вместе с Катей.
30 сентября 2019
Огромное спасибо гиду Анастасии за удивительное переживание, которое и экскурсией то назвать сложно! Это поток информации, историй, мест, эмоций и впечатлений, поток, который Анастасия закручивает так лихо, что выходить из него не хочется. Удивительное внимание к деталям. Колоссальная эрудированность!Влюбляешься в страну, влюбляешься в город, влюбляешься в гида! Очень круто! Спасибо, Настя!!!
30 сентября 2019
Экскурсию нам проводил Александр, нам понравилось то, что был максимально индивидуальный подход, отвечал на любые наши вопросы, в том числе по жизни в Амстердаме (медицины, образование, недвижимость), которые нас интересовали. Интересные места, факты, истории, но неперегружено - для нас это тоже было важно, много шутили и смеялись, это здорово, что было ощущение как будто со старым знакомым встретились и погуляли по волшебному городу. Благодарю!
Ещё 140 отзывов

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36 отзывов
Покататься вдоль рек и каналов, увидеть город с высоты и почувствовать себя местным жителем
Велосипед и Амстердам — два неразделимых понятия! Приглашаю покататься на двухколесном коне по уютному и красивому городу, где все сделано для велосипедистов. Вас ждут ветерок у берегов реки Амстел, романтичные каналы и мосты, милые пряничные домики, современная архитектура и шикарная панорама с высоты птичьего полета. Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю Амстердама и любопытные детали быта местных жителей, покажу известные и скрытые городские места, помогу сделать отличные фотографии и поделюсь хорошим настроением.
Гастрономический велотур по Амстердаму!Гастрономический велотур по Амстердаму!Гастрономический велотур по Амстердаму!
От 300 за экскурсию
6 часов
14 отзывов
Увидеть всё самое интересное и попробовать всё самое вкусное, проезжая весь город на велосипеде!
Давайте за один день посетим самые интересные уголки Амстердама? Чтобы влиться в атмосферу города, мы будем покорять голландскую столицу на велосипедах – излюбленном транспорте местных жителей! Это будет захватывающее и невероятное вкусное приключение в легком темпе и без нудных рассказов.
Амстердам изнутриАмстердам изнутриАмстердам изнутри
От 200 за экскурсию
3.5 часа
4 отзыва
Пройти по самым атмосферным местам города и узнать секреты голландской предприимчивости!
Если вы устали от скучных экскурсий с горой фактов и дат, то вам ко мне! Мы прогуляемся по самым необычным местам Амстердама – от магазинчика, где покупал абсент Ван Гог, до церкви, где устраивают гей-вечеринки. Вы попробуете голландский сыр, заглянете в квартал Красных фонарей, купите черные тюльпаны и узнаете небанальную историю Голландии. А главное – поймете, что делает Амстердам не похожим ни на один другой город!
Только с воды, с Амстердамом на — ты!Только с воды, с Амстердамом на — ты!Только с воды, с Амстердамом на — ты!
325 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Познавательная водная прогулка по каналам города на капитанском шлюпе
Предлагаю вам совершить познавательную водную прогулку на моём капитанском шлюпе «ZETA» — будем наслаждаться ажурными переплетениями каналов, мостов и набережных, глядя на город с самой выгодной точки. Будем в самом центре разгульного мегаполиса сидеть на комфортном диване, пить, курить и узнавать много интересного о городе.

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