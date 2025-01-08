150 отзывов оставили туристы

Приглашаем на уникальную прогулку по Амстердаму, где вы увидите не только известные достопримечательности, но и тайные места, любимые местными жителями. Откройте для себя историю и культуру города через его архитектуру,

искусство и традиционную кухню. Вас ждут встречи с уличными художниками, посещение уникальных галерей и магазинов с необычными подарками, а также возможность насладиться атмосферой старинных амстердамских двориков и галерей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Амстердама, открывая его самые захватывающие и малоизвестные места

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться всеми его прелестями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.