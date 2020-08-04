150 отзывов оставили туристы

Я расскажу вам об истории, архитектуре, дизайне, искусстве, традиционной еде Нидерландов и отличительных особенностях голландцев. О том, как они устроили первую в мире биржу, о тюльпаномании и «торговли воздухом», какой тайной жизнью живут подвалы Амстердама и почему голландские окна такие большие.
По пути мы обязательно расскажем, где можно продегустировать традиционные голландские ликеры, попробовать самое вкусное шоколадное печенье в мире и сделать отличные сувениры почти своими рукам
Что мы увидим:
А также: