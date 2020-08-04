150 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Я расскажу вам об истории, архитектуре, дизайне, искусстве, традиционной еде Нидерландов и отличительных особенностях голландцев. О том, как они устроили первую в мире биржу, о тюльпаномании и «торговли воздухом», какой тайной жизнью живут подвалы Амстердама и почему голландские окна такие большие.

Мы начнем прогулку от центрального вокзала, потратим немного времени на шумный туристический квартал, зайдем в один из самых красивых соборов Голландии — собор Святого Николая, увидим Биржу, построенную по проекту самого почитаемого голландцами архитектора. Немного поговорим об архитектуре, домах, напечатанных на 3d-принтере и других необычных вещах.

А затем заглянем в одну из лучших галерей молодых голландских дизайнеров. Это отличное место для покупки необычных сувениров и предметов интерьера — немыслимых столиков, бумажных складных ваз и всего того, что рождено фантазией дизайнеров самой, пожалуй, креативной страны в мире.

В минуте ходьбы от проторенных туристических троп находится совершенно необычное место. Здесь уличные художники используют дома в качестве холста для своих огромных картин, каждый день одно граффити сменяет другое, а в каждом доме ежедневно проходят кинопоказы, перформансы и концерты в окружении таинственно-мрачных кирпичных стен.

Отсюда мы отправимся в не менее интересное место — магазин необычных подарков. Благодаря отличному чувству юмора голландских дизайнеров, даже самые мрачные люди здесь не смогут удержаться от улыбки.

Заглянем на площадь Спюй, где в зависимости от дня недели попадем либо на букинистический, либо на арт-рынок. Здесь же находятся отличные книжные магазины с художественными альбомами. При желании можно заглянуть в магазин одежды молодых дизайнеров — довольно радикальное и жизнерадостное зрелище.

Войдем в старинные перекошенные от времени ворота и прогуляемся через дворики и галереи музея Амстердама, которые выведут нас к живописному и тихому хофье. По дороге узнаем о рельефах, которыми голландцы любили украшать свои дома. Попробуем разгадать их загадки.

Прогуляемся по роскошному плавающему цветочному рынку, где можно купить все, начиная от луковиц тюльпанов и заканчивая венериной мухоловкой в консервной банке. Узнаем о тюльпаномании, фьючерсах и «торговле воздухом». А также о том, как маленькая луковичка стала причиной краха экономики одной из самых преуспевающих стран.

Мы также поговорим о художниках, живущих здесь, дойдем до китайского квартала. При желании можно будет перекусить в одном из лучших китайских/вьетнамских ресторанчиков. Мы увидим самое страшное место города, площадь, где казнили людей, и самый узкий дом Амстердама. А также посмотрим на город с высоты, заглянем в университетский дворик, узнаем историю весовой палаты и как она связана с великим Рембрандтом.

По пути мы обязательно расскажем, где можно продегустировать традиционные голландские ликеры, попробовать самое вкусное шоколадное печенье в мире и сделать отличные сувениры почти своими рукам

Что мы увидим:

Здание вокзала

Биржа

Магазин дизайна

Площадь Дам (Королевский дворец, Nieuwe Kerk),

Музей восковых фигур, Национальный монумент

Музей Амстердама

Хофье

Площадь Спюй (Книжные магазины, букинистический рынок, магазин одежды молодых голландских дизайнеров)

Цветочный рынок

Магазин рождественских подарков

Монетная башня

Площадь Рембрандта

De Krijtberg

Ворота Амстердама

Китайский квартал (китайский супермаркет)

Бегинаж

Сквоты

Панорамная площадка

Буддистский темпл Fo Guang Shan Holland Tempel

Самый узкий дом

Палата весов

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