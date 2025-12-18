Описание Выбрать день Ответы на вопросы

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Амстердаме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком €320 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Для всех, кому интересна история, культура и современная жизнь еврейской диаспоры Знаете ли вы, что и сегодня старые амстердамцы называют свой город - Мокум? На идише это означает “место”. И это только одна маленькая деталь. Влияние еврейской общины, сформировавшейся здесь еще со Средних веков, чувствуется повсюду - в языке, топонимике, городском фольклоре, науке, торговле, финансах, жизненной философии. И в историях, которыми наполнен город. Грустные, комические, трагические, мудрые, бесконечно красивые - они поджидают нас за самыми обычными с виду фасадами, на улицах, в кинотеатрах, кафе, парках и двориках. Мы прогуляемся по старым еврейским кварталам. Увидим памятники, синагоги - в том числе знаменитую Португальскую (Эсногу), старинные особняки, рынок на площади Ватерлоо. Узнаем, как на протяжении веков здесь жили, работали, любили, праздновали, торговали. Услышим истории жителей. Это был отдельный мир, пока нацистская оккупация во время Второй мировой войны не положила ему конец. Мы поговорим о трагедии, но и о сопротивлении, о выживших и о том, как встречал их послевоенный город. Вспомним, как медленно и тяжело возрождалась община, поговорим о современном взаимодействии - которое весьма ощутимо и значимо - города и его еврейского населения. И неизбежно придем к выводу, что история и культура еврейской общины в значительной мере повлияли на формирование идентичности Амстердама. Видеть это мы будем на каждом шагу. До встречи на экскурсии. О чем вы узнаете: от истории общины до рассказов жителей На нашей индивидуальной экскурсии по еврейскому кварталу Амстердама мы поговорим о самых разных вещах: об истории, повседневной жизни, религии, об увлечении социализмом, но и о бриллиантах или кулинарных традициях не забудем. Вы узнаете: Как евреи приехали в Амстердам и нашли здесь убежище; Какие знания и связи - важнейшие для торговли, издательского дела, колониальной экспансии Нидерландов - они привезли с собой; Какой была повседневная жизнь общины в XVII–XIX веках; По каким причинам евреев в Амстердаме было так легко опознать и выдать во время Второй мировой; Как организовывались депортации и какова была роль нидерландских коллаборационистов; Как работало Сопротивление: от подпольной работы до историй удивительных спасений членов общины; Какой след оставила Шоа в городе и в судьбе общины; Как Нидерланды сегодня осмысляют свою роль в войне и сотрудничество с нацистами; Как - медленно и тяжело - возрождалась община после войны; Как сегодня живет еврейская община и как она влияет на культуру города. А самое главное - мы расскажем вам множество историй людей, живших в этом квартале. Да и у их современных потомков-амстердамцев тоже ведь есть свои удивительные истории. Что мы сделаем: погрузимся в жизнь еврейской общины через вкусы, звуки и память Мы попробуем традиционное печенье Jodenkoek (еврейское масляное печенье) или рогалик rugelach; Разыщем скрытые символы еврейской жизни в архитектуре и облике улиц; Постараемся прочитать надпись на иврите или идише, которая встретится нам по пути; Послушаем произведение Хенриэтты Босманс, нидерландской еврейской композиторки, продолжавшей писать музыку во время войны; Услышим мелодии сефардских молитв, когда-то наполнявшие Португальскую синагогу; Сделаем паузу для минуты молчания у Hollandsche Schouwburg, вспоминая истории, связанные с этим местом. За три часа мы с вами проживем несколько веков и увидим, как тесно спаяны и неотделимы друг от друга город и его еврейское коммьюнити. Эта связь чувствуется повсюду — в названиях улиц, в архитектуре, в историях людей. И именно она делает Амстердам таким, каким мы знаем его сегодня.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату