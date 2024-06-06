Религиозные экскурсии по святым местам Амстердама

Найдено 17 экскурсий в категории «Святые места» в Амстердаме на русском языке, цены от €120, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов
Начало: По договоренности
«Вы узнаете, почему мнение о том, что в Нидерландах легализованы наркотики, ошибочно, почему в этом городе нельзя доверять своим глазам, как расшифровать настенные рельефы и где находится самый большой буддистский храм Европы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 260 за всё до 12 чел.
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
«Мы осмотрим монастырь Святой Лусии, двор бегинок (монахинь, которые могли выйти замуж и оставить монашеский орден), выйдем на каналы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 5 чел.
Первые шаги в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
«Я покажу вам Монетную башню, Старую церковь в Квартале красных фонарей, музей Немо, плавучий китайский ресторан и дом, в котором останавливался Пётр Первый»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214193 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2.5 часа
39 отзывов
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
«А также: старейшую церковь города, сохранившиеся башни крепостной стены и первую протестантскую церковь Амстердама»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
185158 за всё до 4 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
«Я покажу вам старейший кофешоп возле самой узкой улочки Амстердама, роскошные особняки богатых жителей и бывший монастырский островок со «спрятанными» церквями»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181154 за всё до 6 чел.
Необычные истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
«Увидим сохранившиеся средневековые ворота в город, башни крепостной стены, монастыри и еще много-много интересного»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220 за всё до 5 чел.
Главное в Амстердаме за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
«Мы заглянем в потайную католическую церковь, спрятанную внутри бывшего острова, посмеемся у Весовой над судьбой ведьм и посетим Цветочный Рынок: тюльпаны здесь продают еще с 19-го века»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
«Узнаете об анатомическом театре и посмотрите на самый большой буддийский храм в Европе»
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
«У Старой церкви мы поговорим о религиозных войнах, а после полюбуемся расчертившими город каналами — вы поймете, как и зачем их выкопали»
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
«Пронесясь по одной из основных улиц города — Рокин, вы окажетесь у монастыря бегинок, возле которого я открою интересные факты об особом религиозном движении и его представительницах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Амстердам - город Рембрандта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
«В Старой церкви обсудим традиции убранства голландских храмов, а возле могилы жены художника Саскии порассуждаем о «memento mori»»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
299 за всё до 4 чел.
Окно в Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
«В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
171 за всё до 3 чел.
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Архитектурный тур Амстердама: истории знаменитых домов и жителей
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Начало: Amsterdam Central Station
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«Сногу (большую Португальскую синагогу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
«Сердце города, тайный храм, офис древней профессии»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.
Амстердам: мировой бестселлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
  • М
    Матвей
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Спасибо Павлу за экскурсию и прекрасные фото. Рекомендую! Интересный рассказ, отвечал на все вопросы, хорошо построенный маршрут❤️
  • О
    Олег
    4 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
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    город, с другой стороны, Евгений помогает рекомендациями, что еще можно посетить, к примеру, какие интересные места есть рядом с отелем. Гид очень увлекательно рассказывает про город, от самого начала до сегодняшнего дня, видно, что он сам очень интересуется этим, рассказывал о новых книгах, которые сейчас читает про известных людей города. После экскурсию очень захотелось в следующий раз взять отдельную экскурсию на велосипедах, чтобы совсем по другому прочувствовать город. Отдельно отмечу, что если нужно, Евгений сделает отличные фотографии)

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Отличная экскурсия! Спасибо Заре за познавательную прогулку, понравилось всем, включая ребенка!
  • И
    Иван
    20 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Экскурсия очень понравилась, все объяснили и показали понятным и доступным языком. Зара провела экскурсию на сплошном позитиве, мы с семьей очень довольны
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
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    от Вас очень много интересного и познавательго про столицу Голландии! После экскурсии мы уже не просто блуждали по городу, а хорошо ориентировались в центре и подмечали интересные моменты, о которых Вы рассказали нам на прогулке. Отдельное Вам спасибо не только за историческое повествование, но и за современные факты о жизни амстердамцев) Спасибо, что сориентировали нас, как удобно добираться по городу, помогли разобраться с поездами) Побольше Вам туристов и удачной работы!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных
  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
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    пожалела!!! Рассказ о городе, стране, жителях и не только бы прекрасен! Получили замечательные рекомендации по поводу того,как провести оставшийся вечер. Сейчас по рекомендации Евгения сижу в замечательном кафе, пью обалденный коктейль и пишу честный отзыв… Я впервые в Амстердаме. И на экскурсии с Евгением почти влюбилась в этот город! Очень надеюсь, что мы ещё встретимся! И обязательно порекомендую Евгения своим друзьям. Привет из Лондона!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Старый Амстердам и прогулка на кораблике
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  4. Путешествие по каналам Амстердама
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Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
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