1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов
Начало: По договоренности
«Вы узнаете, почему мнение о том, что в Нидерландах легализованы наркотики, ошибочно, почему в этом городе нельзя доверять своим глазам, как расшифровать настенные рельефы и где находится самый большой буддистский храм Европы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €260 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
«Мы осмотрим монастырь Святой Лусии, двор бегинок (монахинь, которые могли выйти замуж и оставить монашеский орден), выйдем на каналы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
«Я покажу вам Монетную башню, Старую церковь в Квартале красных фонарей, музей Немо, плавучий китайский ресторан и дом, в котором останавливался Пётр Первый»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214€193 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
«А также: старейшую церковь города, сохранившиеся башни крепостной стены и первую протестантскую церковь Амстердама»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
185€158 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
«Я покажу вам старейший кофешоп возле самой узкой улочки Амстердама, роскошные особняки богатых жителей и бывший монастырский островок со «спрятанными» церквями»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181€154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
«Увидим сохранившиеся средневековые ворота в город, башни крепостной стены, монастыри и еще много-много интересного»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
«Мы заглянем в потайную католическую церковь, спрятанную внутри бывшего острова, посмеемся у Весовой над судьбой ведьм и посетим Цветочный Рынок: тюльпаны здесь продают еще с 19-го века»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
«Узнаете об анатомическом театре и посмотрите на самый большой буддийский храм в Европе»
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от €500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
«У Старой церкви мы поговорим о религиозных войнах, а после полюбуемся расчертившими город каналами — вы поймете, как и зачем их выкопали»
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
€200 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
«Пронесясь по одной из основных улиц города — Рокин, вы окажетесь у монастыря бегинок, возле которого я открою интересные факты об особом религиозном движении и его представительницах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
«В Старой церкви обсудим традиции убранства голландских храмов, а возле могилы жены художника Саскии порассуждаем о «memento mori»»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
«В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурный тур Амстердама: истории знаменитых домов и жителей
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Начало: Amsterdam Central Station
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«Сногу (большую Португальскую синагогу)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
«Сердце города, тайный храм, офис древней профессии»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам: Путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в удивительный мир Амстердама, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин6 июня 2024Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
- ММатвей4 июня 2024Спасибо Павлу за экскурсию и прекрасные фото. Рекомендую! Интересный рассказ, отвечал на все вопросы, хорошо построенный маршрут❤️
- ООлег4 июня 2024Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
- ААлина3 июня 2024Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
- ММаша29 мая 2024Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
- ААлександр21 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо Заре за познавательную прогулку, понравилось всем, включая ребенка!
- ИИван20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, все объяснили и показали понятным и доступным языком. Зара провела экскурсию на сплошном позитиве, мы с семьей очень довольны
- ЮЮрий12 мая 2024Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
- ЛЛюдмила12 мая 2024Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Святые места»
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