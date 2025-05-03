Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«Кроме всех основных достопримечательностей Амстердама, наш маршрут включает интересные места еврейского квартала:»
Амстердам для своих. Истории еврейского квартала
«Мы прогуляемся по старым еврейским кварталам»
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
«В Еврейском квартале увидим старинный домик смотрителя шлюза, узнаем, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрим на дом Рембрандта»
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana3 мая 2025Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаЯ была с ребенком 11 лет, очень понравилось. Александра очень интересно рассказала и смогла удержать внимание ребенка все время. Знает много местных историй
- ИИнна18 сентября 2024Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаАлександра и Олег замечательные и знающие гиды! Все было очень интересно и познавательно!
Инна, Володя, Мария
- ММихаил27 июля 2024Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаЭкскурсия очень интересная. Александра – отличный гид, рассказывала все очень увлекательно, подробно отвечала на все вопросы.
- ЖЖанна23 марта 2024Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОгромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024
- ООльга10 июня 2023Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаБыли на обзорной экскурсии по еврейскому кварталу. Очень понравилось. С Александрой Амстердам заиграл для нас совсем другими красками. Стал намного интересней. Всем рекомендем!
- EEleonora27 февраля 2023Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаБыли на экскурсии с мужем, нам все очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, прогулка по Амстердаму была очень интересной,
- rradion17 января 2023Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаАлександра большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию,узнали много нового,благодарю
- MMichael10 октября 2019Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаПеред неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас
- ммарина5 сентября 2016Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаКак театр начинается с вешалки, так Амстердам для нас начался с экскурсии Александры. За 3,5 часа она смогла интересно, легко
