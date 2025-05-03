Мои заказы

Экскурсии по еврейскому кварталу в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейский квартал» в Амстердаме на русском языке, цены от €265. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«Кроме всех основных достопримечательностей Амстердама, наш маршрут включает интересные места еврейского квартала
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€265 за всё до 10 чел.
Амстердам для своих. Истории еврейского квартала
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Амстердам для своих. Истории еврейского квартала
Начало: По договоренности
«Мы прогуляемся по старым еврейским кварталам»
Завтра в 13:30
3 ноя в 10:00
€320 за всё до 15 чел.
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Начало: По договоренности
«В Еврейском квартале увидим старинный домик смотрителя шлюза, узнаем, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрим на дом Рембрандта»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
3 ноя в 09:00
€320 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    3 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Я была с ребенком 11 лет, очень понравилось. Александра очень интересно рассказала и смогла удержать внимание ребенка все время. Знает много местных историй
  • И
    Инна
    18 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Александра и Олег замечательные и знающие гиды! Все было очень интересно и познавательно!
    Инна, Володя, Мария
  • М
    Михаил
    27 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Экскурсия очень интересная. Александра – отличный гид, рассказывала все очень увлекательно, подробно отвечала на все вопросы.
  • Ж
    Жанна
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024
  • О
    Ольга
    10 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Были на обзорной экскурсии по еврейскому кварталу. Очень понравилось. С Александрой Амстердам заиграл для нас совсем другими красками. Стал намного интересней. Всем рекомендем!
  • E
    Eleonora
    27 февраля 2023
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Были на экскурсии с мужем, нам все очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, прогулка по Амстердаму была очень интересной,
    читать дальше

    информативной. Незабываемые впечатления остались после знакомства с историей Еврейского квартала. Александра компетентный гид и деликатный, тонкий человек. Нам повезло, что именно она провела с нами эту экскурсию. Спасибо Александре🫶

  • r
    radion
    17 января 2023
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Александра большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию,узнали много нового,благодарю
  • M
    Michael
    10 октября 2019
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас
    читать дальше

    практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum.
    Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова.
    Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали:

    1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога
    3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Валентина, Михаил

  • м
    марина
    5 сентября 2016
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Как театр начинается с вешалки, так Амстердам для нас начался с экскурсии Александры. За 3,5 часа она смогла интересно, легко
    читать дальше

    и профессионально познакомить с историей Амстердама и совершить краткий экскурс в историю Нидерландов. Прекрасно составленный маршрут, каждый объект которого был не случаен, а являлся маленьким пазлом в общей картинке города. История и современность были переплетены в ее рассказе. Александра - прекрасный гид: Знающий, интеллигентный, влюбленный в город и с удовольствием делящийся своими знаниями со слушателями. Александра - спасибо и браво!!! 😊

