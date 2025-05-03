T Tatiana Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала Я была с ребенком 11 лет, очень понравилось. Александра очень интересно рассказала и смогла удержать внимание ребенка все время. Знает много местных историй

О Олеся Старый Амстердам и прогулка на кораблике Мария провела отличную экскурсию, время пролетело незаметно, 3 часа как 10 минут). Рассказала много интересных вещей о городе и стране в целом. Мы остались довольны 👍

Л Лев Старый Амстердам и прогулка на кораблике Организация, отзывчивость и содержательность 10/10! Рекомендуем! 😍

И Инна Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала Александра и Олег замечательные и знающие гиды! Все было очень интересно и познавательно!

Инна, Володя, Мария

Г Григорий Старый Амстердам и прогулка на кораблике Потрясающе

М Михаил Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала Экскурсия очень интересная. Александра – отличный гид, рассказывала все очень увлекательно, подробно отвечала на все вопросы.

Е Екатерина Старый Амстердам и прогулка на кораблике читать дальше гиду Сергею. Не хотелось расходиться, и даже на усталость не обращали внимания, потому что было очень увлекательно. Емко, интересно, с изюминкой. Я бы так описала нашу прекрасную экскурсию. Спасибо вам большое за удовольствие насладиться Амстердамом! У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему

Ж Жанна Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024

О Ольга Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала Были на обзорной экскурсии по еврейскому кварталу. Очень понравилось. С Александрой Амстердам заиграл для нас совсем другими красками. Стал намного интересней. Всем рекомендем!

E Eleonora Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала читать дальше информативной. Незабываемые впечатления остались после знакомства с историей Еврейского квартала. Александра компетентный гид и деликатный, тонкий человек. Нам повезло, что именно она провела с нами эту экскурсию. Спасибо Александре🫶 Были на экскурсии с мужем, нам все очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, прогулка по Амстердаму была очень интересной,

r radion Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала Александра большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию,узнали много нового,благодарю

Ш Шерзод Старый Амстердам и прогулка на кораблике 👍

В Виталий Старый Амстердам и прогулка на кораблике Спасибо за отличную экскурсию, она прошла очень живой и интересной не только историческими фактами, но современный Амстердам!

Рекомендую Александра.,он реально старался чтобы нам было интересно

К Кирилл Старый Амстердам и прогулка на кораблике Большое спасибо Александру за экскурсию! Отлично провели время!

Очень содержательно и интересно!

С Сергей Старый Амстердам и прогулка на кораблике Спасибо большое за очень интересную экскурсию и отдельное спасибо за чай с пирогом в самом маленьком доме. Пирог и правда волшебный:-)

Н Надежда Старый Амстердам и прогулка на кораблике ЭКскурсия была очень познавательная. Анастасия великолепно знает город. его историю. много и интересно рассказала о местах. о которых мы сами бы не узнали. Всем советуем посетить экскурсию.

А Анастасия Старый Амстердам и прогулка на кораблике Мы первый раз в Амстердаме. Экскурсия удачно дополняется прогулкой по каналам. Гид Диана очень задорно и интересно рассказала основные и забавные факты о городе и жителях Нидерландов. Спасибо за отлично проведенное время!

M Michael Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала читать дальше практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum.

Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова.

Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали:



1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала

2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога

3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом

Валентина, Михаил Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас

Е Екатерина Старый Амстердам и прогулка на кораблике Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась. Гид Екатерина провела потрясающую экскурсию, которая влюбила нас в Амстердам еще сильнее) Рекомендую Всем Вы будете довольны на все 100!!!!