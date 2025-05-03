Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«Кроме всех основных достопримечательностей Амстердама, наш маршрут включает интересные места еврейского квартала:»
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€265 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Что скрывают старейшие районы города: китайский, еврейский и Ластаж
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €295 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Начало: По договоренности
«В Еврейском квартале увидим старинный домик смотрителя шлюза, узнаем, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрим на дом Рембрандта»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€320 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana3 мая 2025Я была с ребенком 11 лет, очень понравилось. Александра очень интересно рассказала и смогла удержать внимание ребенка все время. Знает много местных историй
- ООлеся11 апреля 2025Мария провела отличную экскурсию, время пролетело незаметно, 3 часа как 10 минут). Рассказала много интересных вещей о городе и стране в целом. Мы остались довольны 👍
- ЛЛев11 декабря 2024Организация, отзывчивость и содержательность 10/10! Рекомендуем! 😍
- ИИнна18 сентября 2024Александра и Олег замечательные и знающие гиды! Все было очень интересно и познавательно!
Инна, Володя, Мария
- ГГригорий17 августа 2024Потрясающе
- ММихаил27 июля 2024Экскурсия очень интересная. Александра – отличный гид, рассказывала все очень увлекательно, подробно отвечала на все вопросы.
- ЕЕкатерина11 мая 2024У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему
- ЖЖанна23 марта 2024Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024
- ООльга10 июня 2023Были на обзорной экскурсии по еврейскому кварталу. Очень понравилось. С Александрой Амстердам заиграл для нас совсем другими красками. Стал намного интересней. Всем рекомендем!
- EEleonora27 февраля 2023Были на экскурсии с мужем, нам все очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, прогулка по Амстердаму была очень интересной,
- rradion17 января 2023Александра большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию,узнали много нового,благодарю
- ШШерзод22 ноября 2021👍
- ВВиталий7 сентября 2021Спасибо за отличную экскурсию, она прошла очень живой и интересной не только историческими фактами, но современный Амстердам!
Рекомендую Александра.,он реально старался чтобы нам было интересно
- ККирилл28 июня 2021Большое спасибо Александру за экскурсию! Отлично провели время!
Очень содержательно и интересно!
- ССергей23 ноября 2019Спасибо большое за очень интересную экскурсию и отдельное спасибо за чай с пирогом в самом маленьком доме. Пирог и правда волшебный:-)
- ННадежда19 ноября 2019ЭКскурсия была очень познавательная. Анастасия великолепно знает город. его историю. много и интересно рассказала о местах. о которых мы сами бы не узнали. Всем советуем посетить экскурсию.
- ААнастасия5 ноября 2019Мы первый раз в Амстердаме. Экскурсия удачно дополняется прогулкой по каналам. Гид Диана очень задорно и интересно рассказала основные и забавные факты о городе и жителях Нидерландов. Спасибо за отлично проведенное время!
- MMichael10 октября 2019Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас
- ЕЕкатерина13 августа 2019Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась. Гид Екатерина провела потрясающую экскурсию, которая влюбила нас в Амстердам еще сильнее) Рекомендую Всем Вы будете довольны на все 100!!!!
- ЭЭллина26 мая 2019Очень понравились экскурсия, экскурсовод и знакомство с городом, спасибо!
