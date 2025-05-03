Мои заказы

Экскурсии по еврейским местам Амстердама

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Амстердаме на русском языке, цены от €265. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«Кроме всех основных достопримечательностей Амстердама, наш маршрут включает интересные места еврейского квартала:»
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€265 за всё до 10 чел.
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Пешая
3 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Что скрывают старейшие районы города: китайский, еврейский и Ластаж
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €295 за всё до 12 чел.
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Начало: По договоренности
«В Еврейском квартале увидим старинный домик смотрителя шлюза, узнаем, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрим на дом Рембрандта»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€320 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    3 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Я была с ребенком 11 лет, очень понравилось. Александра очень интересно рассказала и смогла удержать внимание ребенка все время. Знает много местных историй
  • О
    Олеся
    11 апреля 2025
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Мария провела отличную экскурсию, время пролетело незаметно, 3 часа как 10 минут). Рассказала много интересных вещей о городе и стране в целом. Мы остались довольны 👍
  • Л
    Лев
    11 декабря 2024
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Организация, отзывчивость и содержательность 10/10! Рекомендуем! 😍
  • И
    Инна
    18 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Александра и Олег замечательные и знающие гиды! Все было очень интересно и познавательно!
    Инна, Володя, Мария
  • Г
    Григорий
    17 августа 2024
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Потрясающе
  • М
    Михаил
    27 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Экскурсия очень интересная. Александра – отличный гид, рассказывала все очень увлекательно, подробно отвечала на все вопросы.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему
    читать дальше

    гиду Сергею. Не хотелось расходиться, и даже на усталость не обращали внимания, потому что было очень увлекательно. Емко, интересно, с изюминкой. Я бы так описала нашу прекрасную экскурсию. Спасибо вам большое за удовольствие насладиться Амстердамом!

  • Ж
    Жанна
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024
  • О
    Ольга
    10 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Были на обзорной экскурсии по еврейскому кварталу. Очень понравилось. С Александрой Амстердам заиграл для нас совсем другими красками. Стал намного интересней. Всем рекомендем!
  • E
    Eleonora
    27 февраля 2023
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Были на экскурсии с мужем, нам все очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, прогулка по Амстердаму была очень интересной,
    читать дальше

    информативной. Незабываемые впечатления остались после знакомства с историей Еврейского квартала. Александра компетентный гид и деликатный, тонкий человек. Нам повезло, что именно она провела с нами эту экскурсию. Спасибо Александре🫶

  • r
    radion
    17 января 2023
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Александра большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию,узнали много нового,благодарю
  • Ш
    Шерзод
    22 ноября 2021
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    👍
  • В
    Виталий
    7 сентября 2021
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Спасибо за отличную экскурсию, она прошла очень живой и интересной не только историческими фактами, но современный Амстердам!
    Рекомендую Александра.,он реально старался чтобы нам было интересно
  • К
    Кирилл
    28 июня 2021
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Большое спасибо Александру за экскурсию! Отлично провели время!
    Очень содержательно и интересно!
  • С
    Сергей
    23 ноября 2019
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Спасибо большое за очень интересную экскурсию и отдельное спасибо за чай с пирогом в самом маленьком доме. Пирог и правда волшебный:-)
  • Н
    Надежда
    19 ноября 2019
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    ЭКскурсия была очень познавательная. Анастасия великолепно знает город. его историю. много и интересно рассказала о местах. о которых мы сами бы не узнали. Всем советуем посетить экскурсию.
  • А
    Анастасия
    5 ноября 2019
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Мы первый раз в Амстердаме. Экскурсия удачно дополняется прогулкой по каналам. Гид Диана очень задорно и интересно рассказала основные и забавные факты о городе и жителях Нидерландов. Спасибо за отлично проведенное время!
  • M
    Michael
    10 октября 2019
    Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас
    читать дальше

    практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum.
    Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова.
    Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали:

    1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
    2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога
    3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Валентина, Михаил

  • Е
    Екатерина
    13 августа 2019
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась. Гид Екатерина провела потрясающую экскурсию, которая влюбила нас в Амстердам еще сильнее) Рекомендую Всем Вы будете довольны на все 100!!!!
  • Э
    Эллина
    26 мая 2019
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    Очень понравились экскурсия, экскурсовод и знакомство с городом, спасибо!

