Нидерландская архитектура — это не потрясающие воображение масштабные сооружения. Вся она — про функциональность и максимально тактичное встраивание объектов в среду с учетом множества самых разнообразных факторов: от быстрого изменения климата, экологии и до политики. Но и сама архитектура эту среду осознанно меняет и формирует.
Что вас ждет:
- На нашей экскурсии с гидом-архитектором мы увидим искусственные острова Амстердама и узнаем, как и зачем они создавались. Прогуляемся по «набережным» плавучих кварталов. Узнаем, во что обходится такое строительство и зачем оно нужно. Побываем на острове, отданном под реализацию фантазий жителей. Поговорим о «скромной» архитектуре, повторном использовании материалов, экологичности, автономии, принципе "пассивного дома" и разумной инфраструктуре и расскажем о компенсационных мерах для окружающей среды. И конечно, все это своими глазами увидим.
Во время экскурсии (хотите — пешей, хотите — так и на велосипедах) мы найдем ответы на множество вопросов. Как заставить меняющийся климат работать на себя? Как без излишних расходов создать элитный район на месте свалки? Кто живет в экспериментальных кварталах Амстердама? Почему плавучие дома не уплывают, и как к ним подведены коммуникации? Как добиться приватности при огромных окнах?
Мы посмотрим на саманные и автономные дома, фасады без окон и необычный асфальт, заглянем в дизайнерский центр. Узнаем, как используют силу всех стихий для экономии энергии и ресурсов, и как природные материалы влияют на стоимость строительства и атмосферу в здании.
Важно:
- Эта экскурсия по Амстердаму возможна в двух вариантах. Если двух часов прогулки с гидом вам покажется мало, после паузы в уютном кафе, через парк с кроликами и лисами мы отправимся на остров дорогих вилл, домов архитекторов и многоэтажной застройки. И это настоящий современный парадиз. А в конце прогулки своими глазами увидим, как рождаются искусственные острова.