Нидерландская архитектура — это не потрясающие воображение масштабные сооружения. Вся она — про функциональность и максимально тактичное встраивание объектов в среду с учетом множества самых разнообразных факторов: от быстрого изменения климата, экологии и до политики. Но и сама архитектура эту среду осознанно меняет и формирует.

Что вас ждет:

На нашей экскурсии с гидом-архитектором мы увидим искусственные острова Амстердама и узнаем, как и зачем они создавались. Прогуляемся по «набережным» плавучих кварталов. Узнаем, во что обходится такое строительство и зачем оно нужно. Побываем на острове, отданном под реализацию фантазий жителей. Поговорим о «скромной» архитектуре, повторном использовании материалов, экологичности, автономии, принципе "пассивного дома" и разумной инфраструктуре и расскажем о компенсационных мерах для окружающей среды. И конечно, все это своими глазами увидим.

Во время экскурсии (хотите — пешей, хотите — так и на велосипедах) мы найдем ответы на множество вопросов. Как заставить меняющийся климат работать на себя? Как без излишних расходов создать элитный район на месте свалки? Кто живет в экспериментальных кварталах Амстердама? Почему плавучие дома не уплывают, и как к ним подведены коммуникации? Как добиться приватности при огромных окнах?

Мы посмотрим на саманные и автономные дома, фасады без окон и необычный асфальт, заглянем в дизайнерский центр. Узнаем, как используют силу всех стихий для экономии энергии и ресурсов, и как природные материалы влияют на стоимость строительства и атмосферу в здании.

Важно: