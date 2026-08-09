Нидерландская архитектура — это не потрясающие воображение масштабные сооружения.
Вся она — про функциональность и максимально тактичное встраивание объектов в среду с учетом множества самых разнообразных факторов: от быстрого изменения климата, экологии и до политики. Но и сама архитектура эту среду осознанно меняет и формирует.
Вся она — про функциональность и максимально тактичное встраивание объектов в среду с учетом множества самых разнообразных факторов: от быстрого изменения климата, экологии и до политики. Но и сама архитектура эту среду осознанно меняет и формирует.
Описание экскурсииНидерландская архитектура — это не потрясающие воображение масштабные сооружения. Вся она — про функциональность и максимально тактичное встраивание объектов в среду с учетом множества самых разнообразных факторов: от быстрого изменения климата, экологии и до политики. Но и сама архитектура эту среду осознанно меняет и формирует. Что вас ждет: На нашей экскурсии с гидом-архитектором мы увидим искусственные острова Амстердама и узнаем, как и зачем они создавались. Прогуляемся по «набережным» плавучих кварталов. Узнаем, во что обходится такое строительство и зачем оно нужно. Побываем на острове, отданном под реализацию фантазий жителей. Поговорим о «скромной» архитектуре, повторном использовании материалов, экологичности, автономии, принципе "пассивного дома" и разумной инфраструктуре и расскажем о компенсационных мерах для окружающей среды. И конечно, все это своими глазами увидим. Во время экскурсии (хотите — пешей, хотите — так и на велосипедах) мы найдем ответы на множество вопросов. Как заставить меняющийся климат работать на себя? Как без излишних расходов создать элитный район на месте свалки? Кто живет в экспериментальных кварталах Амстердама? Почему плавучие дома не уплывают, и как к ним подведены коммуникации? Как добиться приватности при огромных окнах? Мы посмотрим на саманные и автономные дома, фасады без окон и необычный асфальт, заглянем в дизайнерский центр. Узнаем, как используют силу всех стихий для экономии энергии и ресурсов, и как природные материалы влияют на стоимость строительства и атмосферу в здании. Важно:
- Эта экскурсия по Амстердаму возможна в двух вариантах. Если двух часов прогулки с гидом вам покажется мало, после паузы в уютном кафе, через парк с кроликами и лисами мы отправимся на остров дорогих вилл, домов архитекторов и многоэтажной застройки. И это настоящий современный парадиз. А в конце прогулки своими глазами увидим, как рождаются искусственные острова.
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид-архитектор
Что не входит в цену
- Личные траты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии на «Амстердам для своих. Современная нидерландская архитектура»
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Амстердам. Город, где свобода - это искусство
Авторская экскурсия-беседа о независимости, культуре, творчестве, этике и гармонии в Нидерландах
Начало: У площади Дам
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €153
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Нетуристический Амстердам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от €99 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Попробовать Амстердам на вкус
Сыры и панкейки, харинг и киббелинг, батат-фри и биттербален - оценить любимые блюда нидерландцев
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
€400 за экскурсию