Амстердам для своих. Современная нидерландская архитектура

Нидерландская архитектура - это не потрясающие воображение масштабные сооружения

Нидерландская архитектура — это не потрясающие воображение масштабные сооружения.

Вся она — про функциональность и максимально тактичное встраивание объектов в среду с учетом множества самых разнообразных факторов: от быстрого изменения климата, экологии и до политики.

Но и сама архитектура эту среду осознанно меняет и формирует.
Амстердам для своих. Современная нидерландская архитектура
Амстердам для своих. Современная нидерландская архитектура
Амстердам для своих. Современная нидерландская архитектура
Амстердам для своих. Современная нидерландская архитектура
Нидерландская архитектура — это не потрясающие воображение масштабные сооружения. Вся она — про функциональность и максимально тактичное встраивание объектов в среду с учетом множества самых разнообразных факторов: от быстрого изменения климата, экологии и до политики. Но и сама архитектура эту среду осознанно меняет и формирует.

Что вас ждет:

  • На нашей экскурсии с гидом-архитектором мы увидим искусственные острова Амстердама и узнаем, как и зачем они создавались. Прогуляемся по «набережным» плавучих кварталов. Узнаем, во что обходится такое строительство и зачем оно нужно. Побываем на острове, отданном под реализацию фантазий жителей. Поговорим о «скромной» архитектуре, повторном использовании материалов, экологичности, автономии, принципе "пассивного дома" и разумной инфраструктуре и расскажем о компенсационных мерах для окружающей среды. И конечно, все это своими глазами увидим.
Во время экскурсии (хотите — пешей, хотите — так и на велосипедах) мы найдем ответы на множество вопросов. Как заставить меняющийся климат работать на себя? Как без излишних расходов создать элитный район на месте свалки? Кто живет в экспериментальных кварталах Амстердама? Почему плавучие дома не уплывают, и как к ним подведены коммуникации? Как добиться приватности при огромных окнах?
Мы посмотрим на саманные и автономные дома, фасады без окон и необычный асфальт, заглянем в дизайнерский центр. Узнаем, как используют силу всех стихий для экономии энергии и ресурсов, и как природные материалы влияют на стоимость строительства и атмосферу в здании.

Важно:

  • Эта экскурсия по Амстердаму возможна в двух вариантах. Если двух часов прогулки с гидом вам покажется мало, после паузы в уютном кафе, через парк с кроликами и лисами мы отправимся на остров дорогих вилл, домов архитекторов и многоэтажной застройки. И это настоящий современный парадиз. А в конце прогулки своими глазами увидим, как рождаются искусственные острова.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человек
Стандартное предложение
€126
€155
€186
€217

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-архитектор
Что не входит
  • Личные траты
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

SNURK.TRAVEL
SNURK.TRAVEL
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

👥Групповые👣Пешком⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Амстердаме

И это все — Амстердам!
Индивидуальная экскурсия
5
12
130
за 1-4 чел.
И это все — Амстердам!
Знаковые и секретные места нидерландской столицы на нескучной обзорной экскурсии
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Индивидуальная экскурсия
5
151
3ч 30м
220
за 1-10 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Из Амстердама в Роттердам
Индивидуальная экскурсия
410
за 1-4 чел.
Из Амстердама в Роттердам
Роттердам необычный для Европы город - если представить себе Амстердам лет через 400-500, то это и будет...
по запросу
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Индивидуальная экскурсия
5
5
150
за 1-9 чел.
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Амстердам - это истинная столица свободы и романтики
ежедневно
Влюбиться в Амстердам за один день!
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-5 чел.
Влюбиться в Амстердам за один день!
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии с местным экспертом
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
Индивидуальная экскурсия
196
за 1-8 чел.
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
Познакомиться с основными направлениями современного искусства и научиться его «считывать»
Амстердам вдоль и поперек
5
3
2ч 30м
95
за 1 чел.
Амстердам вдоль и поперек
Стать своим в столице Нидерландов и узнать самое важное о городе на дружеской прогулке
в среду в 09:00
Амстердам пешком и на кораблике!
4.9
65
48
44
за 1 чел.
Амстердам пешком и на кораблике!
Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев
ежедневно в 10:00
Амстердам — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
5
3
160
за 1-8 чел.
Амстердам — первое свидание
Погрузиться в историю города, увидеть все знаковые места и узнать, чем живут голландцы
Попробовать Амстердам на вкус!
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
135
за 1-10 чел.
Попробовать Амстердам на вкус!
Сыры и панкейки, харинг и киббелинг, батат-фри и биттербален — оценить любимые блюда нидерландцев
Альтернативный Амстердам
Индивидуальная экскурсия
5
17
138
111
за 1-3 чел.
Альтернативный Амстердам
Открыть реальность и мифы квартала красных фонарей
Амстердам сквозь века
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-4 чел.
Амстердам сквозь века
Познакомиться с древним и современным городом и узнать голландцев на обзорной экскурсии

SNURK.TRAVEL проводит ещё 11 экскурсий

Групповая обзорная экскурсия "Амстердам для своих"
5
35
40
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия "Амстердам для своих"
Если вы только приехали в Амстердам или хотите узнать город получше, эта экскурсия подойдёт идеально
По субботам в 10.00
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Индивидуальная фото-прогулка
250
за 1-5 чел.
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых...
Амстердам для своих. Случайное приключение
Индивидуальная экскурсия
126
за 1-7 чел.
Амстердам для своих. Случайное приключение
Вам когда-нибудь приходилось пускаться в путь, просто ткнув пальцем в произвольную точку на карте
Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
196
за 1-7 чел.
Гастрономическая велопрогулка по городским рынкам
Что голландцы умеют делать лучше всех - ездить на велосипеде, а что любят делать больше всего
В любой день по запросу
По каналам города на кораблике с голландским вином и сыром
61
за 1 чел.
По каналам города на кораблике с голландским вином и сыром
В любой день по запросу
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
Индивидуальная экскурсия
5
2
196
за 1-7 чел.
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
XVII век в Нидерландах - одна из самых интересных и важных эпох в мировой живописи
В любой день по запросу
Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"
Индивидуальная экскурсия
190
за 1-7 чел.
Рейксмюзеум. "Весь Рембрандт"
В Нидерландах - год Рембрандта
В любой день по запросу
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
136
за 1 чел.
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином
Такая прогулка - идеальное завершение чудесного дня в Амстердаме
В любой день по запросу
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
299
за 1-7 чел.
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
В любой день по запросу
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
163
за 1-7 чел.
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
В любой день по запросу
По каналам на частном кораблике
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
472
за 1-25 чел.
По каналам на частном кораблике
В любой день по запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
🇳🇱