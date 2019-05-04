Неформальная прогулка по Амстердаму
Индивидуальная экскурсия в Амстердаме

Удивительная архитектура города, современность, история и сокровища блошиного рынка

5
7 отзывов
Амстердам — многогранный город, здесь удивительно уживается старинная архитектура с бурлящей арт-жизнью, я приглашаю на такую прогулку, из которой станет ясно, чем поразительна голландская архитектура: будь то здание центрального вокзала, музей кино Eye или простые жилые дома, некоторые из которых уже могут печатать на 3D принтере.
Неформальная прогулка по Амстердаму
Неформальная прогулка по Амстердаму
Неформальная прогулка по Амстердаму
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Я расскажу историю старой верфи, на которой сейчас расположен блошиный рынок, куда мы отправимся, и научу торговаться. Расскажу вам интересные факты из истории Амстердама, открою секрет, почему морковь оранжевая, и что было раньше с людьми, у которых большие окна в домах.

Мы начнем от центрального вокзала, увидим самый большой велопаркинг в мире и удивительные угольно-черные перекрытия, вид на которые открывается только с набережной и обычно остается скрытым от туристов. Мы сядем на паром через реку Эй и окажемся в Северном Амстердаме, насладимся потрясающим видом с реки на удивительное современное здание музея кино Eye, а также проплывем мимо заброшенной подводной лодки.

По дороге к огромным ангарам старой верфи, где проходит блошиный рынок, мы увидим необычные контейнерные жилые дома. На самом рынке можно будет найти безумное количество интересных вещей: английский фарфор, индийские елочные игрушки, виниловые пластинки, инкрустированные комоды, вывески пивных баров и многое другое. Это настоящий рай для антикваров, художников и рачительных хозяек!

После этого можно попробовать традиционную голландскую картошку или вкуснейшие вафли и посетить музей кино EYE, где хранят архив кинолент, начиная от первых немых фильмов XIX века и заканчивая современными, поражающие зрителей мощнейшими спецэффектами. Также в музее есть очень любопытнейшая коллекция старых и новых афиш, фотографий и саундтреков. Ну и самое главное — это множество интерактивных инсталляций, которые не только познакомят вас с разными фильмами, но и дадут вам почувствовать себя ребенком, попавшим в страну чудес.

Дальше переведем дух в кафе с изумительным панорамным видом на город, а после этого мы прогуляемся по тихому саду в поисках интересных скульптур.

Что увидим:

  • Здание вокзала
  • Подводную лодку
  • Необычные голландские жилые дома
  • Самый большой блошиный рынок в мире
  • Музей кино Eye
  • Сад Tolhuistuin

А еще вы:

  • Переплывете на пароме реку Эй
  • Попробуете знаменитую голландскую картошку
  • Увидите потрясающий панорамный вид на Амстердам

Организационные детали

  • Транспорт (паром) входит в стоимость экскурсии
  • Оплачивается отдельно: билеты на блошиный рынок (4,5€), билеты в музей кино Eye (5-15€)
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Наталья
4 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Вы увидите другой Амстердам. Амстердам художников, скульпторов, композиторов, всех творческих людей. Настя очень интересный рассказчик, увлеченный, искренне любящий дело, которым она занимается. Вы узнаете много для себя нового об Амстердаме. Всем рекомендую. Не пожалеете.
Е
18 мар 2019
Анастасия человек искусства и это делает ее экскурсии особенными. Она не рассказывает о культуре, истории и пр., а погружает в свой мир. Если вы интересуетесь культурой, искусством, бытом страны вы будете в восторге!
Кроме того что Анастасия мега интересный рассказчик, она очень интересный человек! Ну и коммуникабельная, пунктуальная, внимательная, ну вообще нет минусов, правда!
Л
11 окт 2017
Настя-молодец! За время экскурсии сумела улучшить и,без того, прекрасное впечатление от Амстердама,рассказала множество интересных и удивительных фактов,показала необычность города,ответила на все вопросы,при этом оставила желание вернуться в Амстердам!
А
20 сен 2017
Очень милая девушка экскурсовод.
Прекрасная экскурсия, с учётом наших пожеланий, которые возникли по ходу экскурсии.
Увидели замечательные места, куда сами бы ни за что ни догадались зайти.
Сориентировала нас в городе, где мы впервые, обозначила наиболее интересные места для посещения. Очень молодежный и весёлый показался нам Амстердам.
С уважением, Елена
Н
7 ноя 2016
Эта экскурсия была уже второй у Анастасии, впечатления те же: замечательно, необычно, весело и легко!

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