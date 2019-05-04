Амстердам — многогранный город, здесь удивительно уживается старинная архитектура с бурлящей арт-жизнью, я приглашаю на такую прогулку, из которой станет ясно, чем поразительна голландская архитектура: будь то здание центрального вокзала, музей кино Eye или простые жилые дома, некоторые из которых уже могут печатать на 3D принтере.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

за 1-4 человека или €45 за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Я расскажу историю старой верфи, на которой сейчас расположен блошиный рынок, куда мы отправимся, и научу торговаться. Расскажу вам интересные факты из истории Амстердама, открою секрет, почему морковь оранжевая, и что было раньше с людьми, у которых большие окна в домах.

Мы начнем от центрального вокзала, увидим самый большой велопаркинг в мире и удивительные угольно-черные перекрытия, вид на которые открывается только с набережной и обычно остается скрытым от туристов. Мы сядем на паром через реку Эй и окажемся в Северном Амстердаме, насладимся потрясающим видом с реки на удивительное современное здание музея кино Eye, а также проплывем мимо заброшенной подводной лодки.

По дороге к огромным ангарам старой верфи, где проходит блошиный рынок, мы увидим необычные контейнерные жилые дома. На самом рынке можно будет найти безумное количество интересных вещей: английский фарфор, индийские елочные игрушки, виниловые пластинки, инкрустированные комоды, вывески пивных баров и многое другое. Это настоящий рай для антикваров, художников и рачительных хозяек!

После этого можно попробовать традиционную голландскую картошку или вкуснейшие вафли и посетить музей кино EYE, где хранят архив кинолент, начиная от первых немых фильмов XIX века и заканчивая современными, поражающие зрителей мощнейшими спецэффектами. Также в музее есть очень любопытнейшая коллекция старых и новых афиш, фотографий и саундтреков. Ну и самое главное — это множество интерактивных инсталляций, которые не только познакомят вас с разными фильмами, но и дадут вам почувствовать себя ребенком, попавшим в страну чудес.

Дальше переведем дух в кафе с изумительным панорамным видом на город, а после этого мы прогуляемся по тихому саду в поисках интересных скульптур.

Что увидим:

Здание вокзала

Подводную лодку

Необычные голландские жилые дома

Самый большой блошиный рынок в мире

Музей кино Eye

Сад Tolhuistuin

А еще вы:

Переплывете на пароме реку Эй

Попробуете знаменитую голландскую картошку

Увидите потрясающий панорамный вид на Амстердам

Организационные детали