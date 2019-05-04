Удивительная архитектура города, современность, история и сокровища блошиного рынка
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Описание
Что вас ожидает
Я расскажу историю старой верфи, на которой сейчас расположен блошиный рынок, куда мы отправимся, и научу торговаться. Расскажу вам интересные факты из истории Амстердама, открою секрет, почему морковь оранжевая, и что было раньше с людьми, у которых большие окна в домах.
Мы начнем от центрального вокзала, увидим самый большой велопаркинг в мире и удивительные угольно-черные перекрытия, вид на которые открывается только с набережной и обычно остается скрытым от туристов. Мы сядем на паром через реку Эй и окажемся в Северном Амстердаме, насладимся потрясающим видом с реки на удивительное современное здание музея кино Eye, а также проплывем мимо заброшенной подводной лодки.
По дороге к огромным ангарам старой верфи, где проходит блошиный рынок, мы увидим необычные контейнерные жилые дома. На самом рынке можно будет найти безумное количество интересных вещей: английский фарфор, индийские елочные игрушки, виниловые пластинки, инкрустированные комоды, вывески пивных баров и многое другое. Это настоящий рай для антикваров, художников и рачительных хозяек!
После этого можно попробовать традиционную голландскую картошку или вкуснейшие вафли и посетить музей кино EYE, где хранят архив кинолент, начиная от первых немых фильмов XIX века и заканчивая современными, поражающие зрителей мощнейшими спецэффектами. Также в музее есть очень любопытнейшая коллекция старых и новых афиш, фотографий и саундтреков. Ну и самое главное — это множество интерактивных инсталляций, которые не только познакомят вас с разными фильмами, но и дадут вам почувствовать себя ребенком, попавшим в страну чудес.
Дальше переведем дух в кафе с изумительным панорамным видом на город, а после этого мы прогуляемся по тихому саду в поисках интересных скульптур.
Что увидим:
- Здание вокзала
- Подводную лодку
- Необычные голландские жилые дома
- Самый большой блошиный рынок в мире
- Музей кино Eye
- Сад Tolhuistuin
А еще вы:
- Переплывете на пароме реку Эй
- Попробуете знаменитую голландскую картошку
- Увидите потрясающий панорамный вид на Амстердам
Организационные детали
- Транспорт (паром) входит в стоимость экскурсии
- Оплачивается отдельно: билеты на блошиный рынок (4,5€), билеты в музей кино Eye (5-15€)
- В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Кроме того что Анастасия мега интересный рассказчик, она очень интересный человек! Ну и коммуникабельная, пунктуальная, внимательная, ну вообще нет минусов, правда!
Прекрасная экскурсия, с учётом наших пожеланий, которые возникли по ходу экскурсии.
Увидели замечательные места, куда сами бы ни за что ни догадались зайти.
Сориентировала нас в городе, где мы впервые, обозначила наиболее интересные места для посещения. Очень молодежный и весёлый показался нам Амстердам.
С уважением, Елена