SNURK проводит ещё 6 экскурсий

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Город, о котором вы не знали. Велоэкскурсия по амстердамскому Норду

5
0 отзывов
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Давайте отправимся на велосипедную прогулку 👣 по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме ведь на каждом шагу фантастические проекты и инновации прячутся.

Хотите своими глазами увидеть мини-поселок с офисами, кафе и грядками, живущий на полном энергетическом самообеспечении да еще и по безотходному циклу? А узнать, как все это работает? А как вам печать домов на 3d-принтере? А целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей? В чем ценность картофельной или, к примеру, апельсиновой кожуры? И как удалось апартаментам, устроенным в силосной башне, спасти серьезный городской проект и, более того, стать модным и солидным форматом жилья?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚲На велосипеде
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €212 за экскурсию

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Город, о котором вы не знали. Велоэкскурсия по амстердамскому Норду
Город, о котором вы не знали. Велоэкскурсия по амстердамскому Норду
Давайте отправимся на велосипедную прогулку 👣 по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме ведь на каждом шагу фантастические проекты и инновации прячутся. Хотите своими глазами увидеть мини-поселок с офисами, кафе и грядками, живущий на полном энергетическом самообеспечении да еще и по безотходному циклу? А узнать, как все это работает? А как вам печать домов на 3d-принтере? А целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей? В чем ценность картофельной или, к примеру, апельсиновой кожуры? И как удалось апартаментам, устроенным в силосной башне, спасти серьезный городской проект и, более того, стать модным и солидным форматом жилья?
Мы увидим великолепные образцы современной архитектуры, а в некоторых и побываем. Поговорим о том, как город 🏙️ обживает бывшие промзоны, о зеленой энергетике, дрейфующих небоскребах для рыб, птиц и мидий. А на закуску мы вам расскажем, как в заливе оказалась советская подводная лодка, зачем жить в подъемном кране и где в Амстердаме можно найти настоящих пиратов😃. И, конечно, найдем время перекусить в очень необычном месте и прокатиться в качелях над бездной.
Ну и еще много удивительных штук припрятали мы в рукаве, чтобы сразу вас не пугать😃 Едем?
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • Прокат велосипедов (15 евро с человека) оплачивается отдельно.
  • Продолжительность экскурсии: 4 часа (каждый дополнительный час работы гида — 50 евро)
Начало
🚩 Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Место завершения
🏁 по договоренности
Город, о котором вы не знали. Велоэкскурсия по амстердамскому Норду
Город, о котором вы не знали. Велоэкскурсия по амстердамскому Норду
Город, о котором вы не знали. Велоэкскурсия по амстердамскому Норду
Город, о котором вы не знали. Велоэкскурсия по амстердамскому Норду
Город, о котором вы не знали. Велоэкскурсия по амстердамскому Норду

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
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