SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Давайте отправимся на велосипедную прогулку 👣 по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме ведь на каждом шагу фантастические проекты и инновации прячутся. Хотите своими глазами увидеть мини-поселок с офисами, кафе и грядками, живущий на полном энергетическом самообеспечении да еще и по безотходному циклу? А узнать, как все это работает? А как вам печать домов на 3d-принтере? А целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей? В чем ценность картофельной или, к примеру, апельсиновой кожуры? И как удалось апартаментам, устроенным в силосной башне, спасти серьезный городской проект и, более того, стать модным и солидным форматом жилья?

Мы увидим великолепные образцы современной архитектуры, а в некоторых и побываем. Поговорим о том, как город 🏙️ обживает бывшие промзоны, о зеленой энергетике, дрейфующих небоскребах для рыб, птиц и мидий. А на закуску мы вам расскажем, как в заливе оказалась советская подводная лодка, зачем жить в подъемном кране и где в Амстердаме можно найти настоящих пиратов😃. И, конечно, найдем время перекусить в очень необычном месте и прокатиться в качелях над бездной.

Ну и еще много удивительных штук припрятали мы в рукаве, чтобы сразу вас не пугать😃 Едем?

Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.