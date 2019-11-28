Давайте отправимся на велосипедную прогулку по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме на каждом шагу прячутся фантастические проекты и инновации. Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, посмотрите на дома, напечатанные на 3d-принтере, и целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей. А еще разберетесь, в чем ценность картофельной кожуры и как апартаменты в силосной башне стали модным форматом жилья.

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Описание

Что вас ожидает

Современные городские диковинки

В Северном Амстердаме мы рассмотрим фантастические инновационные проекты, которые прячутся на каждом шагу в северной части города. Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, живущий на полном энергетическом самообеспечении, и, конечно, узнаете, как все это работает. Встретитесь с домами, напечатанными на 3d-принтере, проедете по целым улицам, спрятавшимся в ангарах верфей, и поймете, как апартаментам, устроенным в силосной башне, удалось спасти серьезный городской проект, а заодно стать модным форматом жилья. Мы увидим великолепные образцы современной архитектуры, а в некоторых и побываем. Узнаем, каково оно — жить в морских контейнерах, подъемных кранах и прочих удивительных местах. Поговорим о том, как город обживает бывшие промзоны, о зеленой энергетике, дрейфующих небоскребах для рыб, птиц и мидий.

А на закуску мы расскажем, как в заливе оказалась советская подводная лодка и где в Амстердаме можно найти настоящих пиратов. И, конечно, найдем время перекусить в очень необычном месте и прокатиться в качелях над бездной. И еще много удивительных штук припрятали мы в рукаве, чтобы сразу вас не пугать:)

Кому подойдет прогулка

Экскурсия подходит как для опытных, так и для начинающих велосипедистов — протяженность всего маршрута около 10 километров.

Организационные детали