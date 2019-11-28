Инновационные проекты, напечатанные дома, архитектурные находки и пираты
Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, посмотрите на дома, напечатанные на 3d-принтере, и целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей.
А еще разберетесь, в чем ценность картофельной кожуры и как апартаменты в силосной башне стали модным форматом жилья.
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Описание
Что вас ожидает
Современные городские диковинки
В Северном Амстердаме мы рассмотрим фантастические инновационные проекты, которые прячутся на каждом шагу в северной части города. Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, живущий на полном энергетическом самообеспечении, и, конечно, узнаете, как все это работает. Встретитесь с домами, напечатанными на 3d-принтере, проедете по целым улицам, спрятавшимся в ангарах верфей, и поймете, как апартаментам, устроенным в силосной башне, удалось спасти серьезный городской проект, а заодно стать модным форматом жилья. Мы увидим великолепные образцы современной архитектуры, а в некоторых и побываем. Узнаем, каково оно — жить в морских контейнерах, подъемных кранах и прочих удивительных местах. Поговорим о том, как город обживает бывшие промзоны, о зеленой энергетике, дрейфующих небоскребах для рыб, птиц и мидий.
А на закуску мы расскажем, как в заливе оказалась советская подводная лодка и где в Амстердаме можно найти настоящих пиратов. И, конечно, найдем время перекусить в очень необычном месте и прокатиться в качелях над бездной. И еще много удивительных штук припрятали мы в рукаве, чтобы сразу вас не пугать:)
Кому подойдет прогулка
Экскурсия подходит как для опытных, так и для начинающих велосипедистов — протяженность всего маршрута около 10 километров.
Организационные детали
- Прокат велосипеда оплачивается дополнительно (15€ за день)
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Единственный нюанс - иногда не успеваешь задать вопрос))
Еще было бы хорошо, если бы были наушники у каждого - тогда можно было бы доносить информацию и слушать ее во время езды на велосипеде.
Однозначно рекомендуется всем, кто интересуется не только историей Амстердама, но его современной жизнью сегодня!