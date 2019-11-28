Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
Индивидуальная экскурсия в Амстердаме

Инновационные проекты, напечатанные дома, архитектурные находки и пираты

5
9 отзывов
Давайте отправимся на велосипедную прогулку по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме на каждом шагу прячутся фантастические проекты и инновации.

Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, посмотрите на дома, напечатанные на 3d-принтере, и целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей.

А еще разберетесь, в чем ценность картофельной кожуры и как апартаменты в силосной башне стали модным форматом жилья.
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Современные городские диковинки

В Северном Амстердаме мы рассмотрим фантастические инновационные проекты, которые прячутся на каждом шагу в северной части города. Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, живущий на полном энергетическом самообеспечении, и, конечно, узнаете, как все это работает. Встретитесь с домами, напечатанными на 3d-принтере, проедете по целым улицам, спрятавшимся в ангарах верфей, и поймете, как апартаментам, устроенным в силосной башне, удалось спасти серьезный городской проект, а заодно стать модным форматом жилья. Мы увидим великолепные образцы современной архитектуры, а в некоторых и побываем. Узнаем, каково оно — жить в морских контейнерах, подъемных кранах и прочих удивительных местах. Поговорим о том, как город обживает бывшие промзоны, о зеленой энергетике, дрейфующих небоскребах для рыб, птиц и мидий.

А на закуску мы расскажем, как в заливе оказалась советская подводная лодка и где в Амстердаме можно найти настоящих пиратов. И, конечно, найдем время перекусить в очень необычном месте и прокатиться в качелях над бездной. И еще много удивительных штук припрятали мы в рукаве, чтобы сразу вас не пугать:)

Кому подойдет прогулка

Экскурсия подходит как для опытных, так и для начинающих велосипедистов — протяженность всего маршрута около 10 километров.

Организационные детали

  • Прокат велосипеда оплачивается дополнительно (15€ за день)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Andrii
28 ноя 2019
В день экскурсии шел дождь. И скажу честно, это даже добавило антуража. Анастасия - харизматичная, увлекательная, действительно классный гид. Ей удалось показать Амстердам совсем не с той привычной всем стороны. Вся экскурсия проходила по необычным современным местам. Очень понравились остановки в маленьких душевных кофейнях, в которых приходилось таки периодически спрятаться от дождя и ветра)
Vasilii
21 окт 2019
Спасибо, Анастасия, за неформальную атмосферу Норда!
А
23 июля 2019
Настя рассказывала интересную информацию на протяжении почти 5 часов без остановок - феноменально!
Единственный нюанс - иногда не успеваешь задать вопрос))
Еще было бы хорошо, если бы были наушники у каждого - тогда можно было бы доносить информацию и слушать ее во время езды на велосипеде.

Однозначно рекомендуется всем, кто интересуется не только историей Амстердама, но его современной жизнью сегодня!
А
31 мая 2019
Нам очень повезло, что мы выбрали эту экскурсию. Анастасия показала нам замечательные места, рассказала очень много интересного о жизни в Голландии и подсказала, куда можно ещё сходить и съездить. Мы были в Амстердаме не первый раз, но без Анастасии мы бы не побывали в этих местах. Поездка легко пройдёт даже у тех, кто боится, что не осилит веломаршрут. Большое спасибо за всё!
О
19 мая 2019
Отличная экскурсия! Настя очень интересный и интеллектуально развитый экскурсовод. Мы были с детьми, которые как и мы прониклись духом свободного Амстердама. 4часа пролетели как один миг! Всем советую!! В следующую нашу поездку обязательно совершим с Настей более длительный велопробег по окрестностям Амстердама.

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