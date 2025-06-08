Музей Ван Гога в Амстердаме — один из самых посещаемых музеев мира и самый популярный музей в столице нашего королевства. Он находится на Музейной площади (Museumplein, 6) в Амстердаме и является самой большой коллекцией картин, писем и рисунков художника в мире. Целый храм Винсента, который был открыт родственниками художника и который пережил два самых масштабных ограбления в мире. Для всех почитателей творчества и просто для людей, которые хотят познакомиться с миром художника, — это просто обязательное место для посещения в Амстердаме. Помимо большой коллекции картин Ван Гога, в трёхэтажном здании музея есть оригиналы писем художника, рисунки, а также здесь часто проводятся выставки и тематические арт-мероприятия на самые разные темы. Особое внимания заслуживают два магазина с сувенирами, книгами и подарками по мотивам его картин. Зарезервируйте в своем графике хотя бы полчаса на посещение этих двух магазинов сувениров! Коллекции тут часто обновляются, и если вы хотите привезти близким оригинальные и тематические сувениры из Нидерландов, — это то, что вам нужно. Важная информация по билетам в музей Билеты в музей нужно покупать онлайн на официальном сайте и сильно заранее (при необходимости я могу вам в этом помочь).

В период низкого туристического сезона (осень-зима) ситуация немного лучше, можно поймать билеты за неделю. Важно знать, что кассы в музее физически нет и на входе стоят работники только со сканерами для билетов, которые вежливо покажут вам тот же сайт, где нужно покупать билеты. В билете также указано время посещения, а опоздание допускается не более чем на 15 минут! Достаточно удобный аудиогид на разных языках, с которым можно послушать письма Винсента к брату Тео, получить информацию о самом музее и о самых значимых картинах. Коллекция также богата работами и других художников: Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Жержа Сера, Анри Тулуз-Лотрека. Картины Ван Гога в коллекции музея Амстердама История музея неразрывно связана с женой его родного брата Тео, которая, вопреки общественному мнению того времени, восторгалась талантом художника и большую часть своей жизни посвятила переводу писем, написанию первых книг о Винсенте и организацией выставок. Йоханне Гезине ван Гог-Бонгер — полное имя женщины, благодаря которой мир узнал о гениальном художнике уже после его смерти. Её дело продолжил сын, родной племянник художника — Винсент Виллем, тот самый, в честь рождения которого Ван Гог и написал одну из самых известных своих картин «цветущие ветки миндаля». Первое время выставка работ художника занимала один этаж городского музея Амстердама Стедерлейк, в 1962 году вся коллекция была передана в специальный Фонд Винсента ван Гога и только 1973 году был открыт самостоятельный музей. Можно сказать, что это и было настоящее рождение после смерти. Мы поговорим о самом важном и интересном в жизни художника, о его близких людях и творческом пути. Важная информация:.

