Экскурсия с гидом в музей Ван Гога в Амстердаме — это отличная возможность узнать малоизвестные факты о жизни художника.
Мы пройдём через всю жизнь Винсента и поговорим про его настоящую личную
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Музей Ван Гога в Амстердаме — один из самых посещаемых музеев мира и самый популярный музей в столице нашего королевства. Он находится на Музейной площади (Museumplein, 6) в Амстердаме и является самой большой коллекцией картин, писем и рисунков художника в мире. Целый храм Винсента, который был открыт родственниками художника и который пережил два самых масштабных ограбления в мире. Для всех почитателей творчества и просто для людей, которые хотят познакомиться с миром художника, — это просто обязательное место для посещения в Амстердаме. Помимо большой коллекции картин Ван Гога, в трёхэтажном здании музея есть оригиналы писем художника, рисунки, а также здесь часто проводятся выставки и тематические арт-мероприятия на самые разные темы. Особое внимания заслуживают два магазина с сувенирами, книгами и подарками по мотивам его картин. Зарезервируйте в своем графике хотя бы полчаса на посещение этих двух магазинов сувениров! Коллекции тут часто обновляются, и если вы хотите привезти близким оригинальные и тематические сувениры из Нидерландов, — это то, что вам нужно. Важная информация по билетам в музей Билеты в музей нужно покупать онлайн на официальном сайте и сильно заранее (при необходимости я могу вам в этом помочь).
Если вы в Нидерландах в разгар туристического сезона (весна-осень) — рекомендуем купить билеты в музей за месяц до даты посещения.
В период низкого туристического сезона (осень-зима) ситуация немного лучше, можно поймать билеты за неделю. Важно знать, что кассы в музее физически нет и на входе стоят работники только со сканерами для билетов, которые вежливо покажут вам тот же сайт, где нужно покупать билеты. В билете также указано время посещения, а опоздание допускается не более чем на 15 минут! Достаточно удобный аудиогид на разных языках, с которым можно послушать письма Винсента к брату Тео, получить информацию о самом музее и о самых значимых картинах. Коллекция также богата работами и других художников: Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Жержа Сера, Анри Тулуз-Лотрека. Картины Ван Гога в коллекции музея Амстердама История музея неразрывно связана с женой его родного брата Тео, которая, вопреки общественному мнению того времени, восторгалась талантом художника и большую часть своей жизни посвятила переводу писем, написанию первых книг о Винсенте и организацией выставок. Йоханне Гезине ван Гог-Бонгер — полное имя женщины, благодаря которой мир узнал о гениальном художнике уже после его смерти. Её дело продолжил сын, родной племянник художника — Винсент Виллем, тот самый, в честь рождения которого Ван Гог и написал одну из самых известных своих картин «цветущие ветки миндаля». Первое время выставка работ художника занимала один этаж городского музея Амстердама Стедерлейк, в 1962 году вся коллекция была передана в специальный Фонд Винсента ван Гога и только 1973 году был открыт самостоятельный музей. Можно сказать, что это и было настоящее рождение после смерти. Мы поговорим о самом важном и интересном в жизни художника, о его близких людях и творческом пути. Важная информация:.
- Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии, их необходимо бронировать на официальном сайте заранее. Я вам с удовольствием в этом помогу: €22/взрослый, до 17 лет — бесплатно (при предъявлении документа). Если вас больше 6 человек — €25 за каждого следующего участника.
- Билеты в музей также бесплатны для обладателей музейных карт, но во всех случаях их нужно бронировать на официальном сайте музея: ссылка • Время работы музея: 09:00-17:00 без выходных (кроме государственных праздников).
Музей работает с 09:00 до 17:00, время экскурсии мы согласовываем.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный вход в музей Ван Гога
Завершение: Внутри Музея Ван Гога
Когда и сколько длится?
Когда: Музей работает с 09:00 до 17:00, время экскурсии мы согласовываем.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Билеты в музей также бесплатны для обладателей музейных карт, но во всех случаях их нужно бронировать на официальном сайте музея: ссылка vangoghmuseum. nl/nl/tickets
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
8 июн 2025
Отличная экскурсия! Очень интересно! Узнали много нового о великом художнике Ван Гоге. Огромное спасибо Татьяне за её профессионализм!!!
Ю
Юлия
29 мар 2025
Спасибо огромное Татьяне за эту экскурсию. Очень много не скучной, интересной и нужной информации о художнике.
Входит в следующие категории Амстердама
