SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Вечером каналы Амстердама превращаются в настоящую сказку — старинные фонари подсвечивают будто сошедшие с картинки из волшебной книжки домики. В ярко освещенных огромных окнах старинных особняков — среди картин, антикварных столов и этажерок — двигаются таинственные силуэты. Мимо бесшумно проплывает лодка с целующейся парочкой. А мы с вами, уютно устроившись, сидим в хорошей компании и глазеем на всю эту проплывающую мимо нас красоту, а заодно и дегустируем отличные голландские сыры и запиваем их разнообразными винами 🍷. Сказка, а не жизнь!

Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.