SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Вечером каналы Амстердама превращаются в настоящую сказку — старинные фонари подсвечивают будто сошедшие с картинки из волшебной книжки домики.
В ярко освещенных огромных окнах старинных особняков — среди картин, антикварных столов
В ярко освещенных огромных окнах старинных особняков — среди картин, антикварных столов
Описание экскурсииВечером каналы Амстердама превращаются в настоящую сказку — старинные фонари подсвечивают будто сошедшие с картинки из волшебной книжки домики. В ярко освещенных огромных окнах старинных особняков — среди картин, антикварных столов и этажерок — двигаются таинственные силуэты. Мимо бесшумно проплывает лодка с целующейся парочкой. А вы, уютно устроившись, сидите в хорошей компании и глазеете на всю эту проплывающую мимо вас красоту, а заодно и дегустируете отличные голландские сыры и запиваете их разнообразными винами. Сказка, а не жизнь! Важно знать:
- Прогулка проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма компании о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
- На борту кораблика работает английский аудиогид. Важная информация: Прогулка проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма компании о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на кораблике общего типа
- Аудиогид или живые комментарии от гида-капитана на английском языке
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы
- Гид на русском языке. Можно взять с собой русскоязычного гида: Гид - до 3, 5-х часов - €320 за 1-4 человек или €80 за человека, если вас больше
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Прогулка проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма компании о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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