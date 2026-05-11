12 отзывов оставили туристы

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Старый Амстердам и прогулка на кораблике

Что скрывают старейшие районы города: китайский, еврейский и Ластаж
Вас ждет встреча с таким Амстердамом, каким его увидел Петр I: вы откроете самый узкий и самый старый дома города; заглянете в бары, которые работают уже около пятисот лет и
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при этом принадлежат все той же фамилии; рассмотрите забавные лавки с колониальными товарами и вкусной едой.

Продегустируете несколько видов женевера и шоколад ручной работы, покатаетесь на кораблике и, конечно, услышите истории легендарных кварталов голландской столицы.

5
20 отзывов
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Старый Амстердам и прогулка на кораблике

Описание билета

Легенды и быт средневекового города

Экскурсия начнется с самого красивого собора Амстердама, с которым связано множество легенд. Исторические и культурные зарисовки помогут вам представить, какой была жизнь в средневековом городе — от быта и торговли до системы канализации. Возле старейшего амстердамского дома вы узнаете, как обезьяны «работали» в маркетинге. А в баре с одним из самых почтенных возрастов выпьете пива или кофе.

Китайский квартал

Этот район побывал и респектабельным, и злачным, а теперь стал одним из самых веселых и жизнерадостных кварталов Амстердама. Вы узнаете, почему мнение о том, что в Нидерландах легализованы наркотики, ошибочно, почему в этом городе нельзя доверять своим глазам, как расшифровать настенные рельефы и где находится самый большой буддистский храм Европы. При желании можно заглянуть в один из нескольких десятков китайских, тайских, аргентинских, вьетнамских, яванских или других ресторанчиков, заполнивших этот район.

Квартал Ластаж

Вы побываете в одном из самых живописных кварталов Амстердама с его старыми доками, складами и смотровыми башнями. Мы расскажем о богатых временах Ост-Индской компании, о портовой жизни города и его секретах. Будем вместе разгадывать местные загадки, историю фасадных медальонов и городских шпиончиков.

Женевер, граффити и «все для жонглеров»

Вы сможете продегустировать нескольких видов старинного женевера и узнаете, почему для этого нужно быть в отличной спортивной форме. Также вы заглянете в старинную аптеку и откроете тайну самого узкого дома. В университетском квартале увидите граффити, прилавки букинистов и очаровательные дворики. А на оживленной торговой улочке перед вами предстанут самые разные лавки от «все для жонглеров», «сумасшедшие вещи из резины», колониальных товаров и секонд-хенда с коллекционными платьями и аксессуарами времен belle epoque до одной из лучших галерей голландского дизайна.

Еврейский квартал

Вы увидите старинный домик смотрителя шлюза, узнаете, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрите на дом Рембрандта. Через бурлящий блошиный рынок с винилом, старыми книгами, антиквариатом, этнической одеждой, разнообразными штучками и ворованными велосипедами дойдем до синагог — сефардов и ашкенази, где поговорим об истории этого народа в Нидерландах.

Закончим прогулку на старинном ювелирном заводе Gassan diamonds, где для вас проведут экскурсию по мануфактуре. После ее посещения всем гостям дают 50% скидку на билеты на кораблик, на котором вы сможете прокатиться уже после экскурсии или на следующий день.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Включено: посещение Gassan diamonds (по желанию), билеты со скидкой 50% на прогулку по каналам на кораблике (по желанию) и туристический налог — €1,5 за чел.
  • Дополнительные расходы: дегустации и гастрономические радости по пути

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
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любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Большое спасибо Екатерине за очень интересную, живую и познавательную экскурсию. Увидеть город глазами влюблённого в него человека было так свежо и красиво.
Ещё раз большое спасибо!
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Светлана
Экскурсия состоялась 4 октября. Наш гид Настенька - удивительный,глубокий и разносторонне развитый человек. Глубокие знания истории города, собственный опыт жизни и учебы в университете Амстердама сделали рассказ захватывающим. Вместо трех,
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положенных часов, проболтали шесть. Поразила неожиданная экскурсия на завод по изготовлению бриллиантов. Анастасия влюбила нас в Амстердам. В связи с ограниченностью круизного времени, всей душой хочется вернуться в этот необыкновенный город. Хочется пожелать удачи и исполнения всех планов Анастасии. А всем кто посетит этот город рекомендуем Настю в качестве самого лучшего и нестандартного гида по Амстердаму.

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Elena
Экскурсия по старому Амстердаму продолжалась 3.5 часа пешком. Было не утомительно, останавливались попить пивка, продегустировать женевер. Наш гид Саша рассказывал в свободной, живой манере, не перегружал цифрами. На кораблик времени
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не хватило, но мы получили билеты и использовали их на следующий день. Поездку по каналам на пароходике Lovers очень рекомендую. Есть аудиогид на русском.
Посмотрели китайский, еврейский и квартал красных фонарей.
В конце Саша проводил нас к ресторану, в котором мы ужинали.
Саша очень доброжелательный, вежливый и знающий гид.

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Е
У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему гиду Сергею. Не хотелось расходиться, и даже на усталость не обращали внимания, потому что было очень увлекательно. Емко, интересно, с изюминкой. Я бы так описала нашу прекрасную экскурсию. Спасибо вам большое за удовольствие насладиться Амстердамом!
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С
Большое спасибо Екатерине,нашему гиду,за проведенное время,за отличную программу,которую изменили под нас,так как в день экскурсии шел ливень,но это совершенно не помешало нам получать удовольствие и восхищаться Амстердамом!))узнали много нового и интересного,Катя нам показала очень классные места,без нее мы бы о них и не знали)в общем одни плюсы и позитив!! хочется еще))
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Анастасия
Мы первый раз в Амстердаме. Экскурсия удачно дополняется прогулкой по каналам. Гид Диана очень задорно и интересно рассказала основные и забавные факты о городе и жителях Нидерландов. Спасибо за отлично проведенное время!
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