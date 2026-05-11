12 отзывов оставили туристы

Вас ждет встреча с таким Амстердамом, каким его увидел Петр I: вы откроете самый узкий и самый старый дома города; заглянете в бары, которые работают уже около пятисот лет и

при этом принадлежат все той же фамилии; рассмотрите забавные лавки с колониальными товарами и вкусной едой. Продегустируете несколько видов женевера и шоколад ручной работы, покатаетесь на кораблике и, конечно, услышите истории легендарных кварталов голландской столицы.

Описание билета

Легенды и быт средневекового города

Экскурсия начнется с самого красивого собора Амстердама, с которым связано множество легенд. Исторические и культурные зарисовки помогут вам представить, какой была жизнь в средневековом городе — от быта и торговли до системы канализации. Возле старейшего амстердамского дома вы узнаете, как обезьяны «работали» в маркетинге. А в баре с одним из самых почтенных возрастов выпьете пива или кофе.

Китайский квартал

Этот район побывал и респектабельным, и злачным, а теперь стал одним из самых веселых и жизнерадостных кварталов Амстердама. Вы узнаете, почему мнение о том, что в Нидерландах легализованы наркотики, ошибочно, почему в этом городе нельзя доверять своим глазам, как расшифровать настенные рельефы и где находится самый большой буддистский храм Европы. При желании можно заглянуть в один из нескольких десятков китайских, тайских, аргентинских, вьетнамских, яванских или других ресторанчиков, заполнивших этот район.

Квартал Ластаж

Вы побываете в одном из самых живописных кварталов Амстердама с его старыми доками, складами и смотровыми башнями. Мы расскажем о богатых временах Ост-Индской компании, о портовой жизни города и его секретах. Будем вместе разгадывать местные загадки, историю фасадных медальонов и городских шпиончиков.

Женевер, граффити и «все для жонглеров»

Вы сможете продегустировать нескольких видов старинного женевера и узнаете, почему для этого нужно быть в отличной спортивной форме. Также вы заглянете в старинную аптеку и откроете тайну самого узкого дома. В университетском квартале увидите граффити, прилавки букинистов и очаровательные дворики. А на оживленной торговой улочке перед вами предстанут самые разные лавки от «все для жонглеров», «сумасшедшие вещи из резины», колониальных товаров и секонд-хенда с коллекционными платьями и аксессуарами времен belle epoque до одной из лучших галерей голландского дизайна.

Еврейский квартал

Вы увидите старинный домик смотрителя шлюза, узнаете, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрите на дом Рембрандта. Через бурлящий блошиный рынок с винилом, старыми книгами, антиквариатом, этнической одеждой, разнообразными штучками и ворованными велосипедами дойдем до синагог — сефардов и ашкенази, где поговорим об истории этого народа в Нидерландах.

Закончим прогулку на старинном ювелирном заводе Gassan diamonds, где для вас проведут экскурсию по мануфактуре. После ее посещения всем гостям дают 50% скидку на билеты на кораблик, на котором вы сможете прокатиться уже после экскурсии или на следующий день.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов

Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Что входит в стоимость, а что – нет