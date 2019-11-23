12 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Старый Амстердам и прогулка на кораблике

Что скрывают старейшие районы города: китайский, еврейский и Ластаж

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 12 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 182 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
5
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Вас ждет встреча с таким Амстердамом, каким его увидел Петр I: вы откроете самый узкий и самый старый дома города; заглянете в бары, которые работают уже около пятисот лет и при этом принадлежат все той же фамилии; рассмотрите забавные лавки с колониальными товарами и вкусной едой.

Продегустируете несколько видов женевера и шоколад ручной работы, покатаетесь на кораблике и, конечно, услышите истории 📖 легендарных кварталов голландской столицы.
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Старый Амстердам и прогулка на кораблике

Что вас ожидает

Легенды и быт средневекового города
Экскурсия начнется с самого красивого собора Амстердама, с которым связано множество легенд. Исторические и культурные зарисовки помогут вам представить, какой была жизнь в средневековом городе — от быта и торговли до системы канализации. Возле старейшего амстердамского дома вы узнаете, как обезьяны «работали» в маркетинге. А в баре с одним из самых почтенных возрастов выпьете пива или кофе.

Китайский квартал
Этот район побывал и респектабельным, и злачным, а теперь стал одним из самых веселых и жизнерадостных кварталов Амстердама. Вы узнаете, почему мнение о том, что в Нидерландах легализованы наркотики, ошибочно, почему в этом городе нельзя доверять своим глазам, как расшифровать настенные рельефы и где находится самый большой буддистский храм Европы. При желании можно заглянуть в один из нескольких десятков китайских, тайских, аргентинских, вьетнамских, яванских или других ресторанчиков, заполнивших этот район.

Квартал Ластаж
Вы побываете в одном из самых живописных кварталов Амстердама с его старыми доками, складами и смотровыми башнями. Мы расскажем о богатых временах Ост-Индской компании, о портовой жизни города и его секретах. Будем вместе разгадывать местные загадки, историю фасадных медальонов и городских шпиончиков.

Женевер, граффити и «все для жонглеров»
Вы сможете продегустировать нескольких видов старинного женевера и узнаете, почему для этого нужно быть в отличной спортивной форме. Также вы заглянете в старинную аптеку и откроете тайну самого узкого дома. В университетском квартале увидите граффити, прилавки букинистов и очаровательные дворики. А на оживленной торговой улочке перед вами предстанут самые разные лавки от «все для жонглеров», «сумасшедшие вещи из резины», колониальных товаров и секонд-хенда с коллекционными платьями и аксессуарами времен belle epoque до одной из лучших галерей голландского дизайна.

Еврейский квартал
Вы увидите старинный домик смотрителя шлюза, узнаете, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрите на дом Рембрандта. Через бурлящий блошиный рынок с винилом, старыми книгами, антиквариатом, этнической одеждой, разнообразными штучками и ворованными велосипедами дойдем до синагог — сефардов и ашкенази, где поговорим об истории этого народа в Нидерландах.

Закончим прогулку по вашему желанию на нависающем над каналом балкончике одного из самых уютных и симпатичных кафе города или на старинном ювелирном заводе Gassan diamonds, после посещения которого всем гостям дают в подарок билеты на кораблик, на котором вы сможете прокатиться уже после экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов.

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Включено: посещение Gassan diamonds (по желанию), билеты на прогулку по каналам на кораблике (по желанию) и туристический налог — 1,5€/чел
  • Дополнительные расходы: дегустации и гастрономические радости по пути
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Старый Амстердам и прогулка на кораблике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

23 ноября 2019
Спасибо большое за очень интересную экскурсию и отдельное спасибо за чай с пирогом в самом маленьком доме. Пирог и правда волшебный :-)
19 ноября 2019
ЭКскурсия была очень познавательная. Анастасия великолепно знает город. его историю. много и интересно рассказала о местах. о которых мы сами бы не узнали. Всем советуем посетить экскурсию.
5 ноября 2019
Мы первый раз в Амстердаме. Экскурсия удачно дополняется прогулкой по каналам. Гид Диана очень задорно и интересно рассказала основные и забавные факты о городе и жителях Нидерландов. Спасибо за отлично проведенное время!
13 августа 2019
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась. Гид Екатерина провела потрясающую экскурсию, которая влюбила нас в Амстердам еще сильнее ) Рекомендую Всем Вы будете довольны на все 100 !!!!
26 мая 2019
Очень понравились экскурсия, экскурсовод и знакомство с городом, спасибо!
23 мая 2019
Были семьей из 4 человек) с гидом Ольгой) нам очень понравилось, было интересно и очень весело) рекомендуем)))
13 апреля 2019
Экскурсия по старому Амстердаму продолжалась 3. 5 часа пешком. Было не утомительно, останавливались попить пивка, продегустировать женевер. Наш гид Саша рассказывал в свободной, живой манере, не перегружал цифрами. На кораблик времени не хватило, но мы получили билеты и использовали их на следующий день. Поездку по каналам на пароходике Lovers очень рекомендую. Есть аудиогид на русском. Посмотрели китайский, еврейский и квартал красных фонарей. В конце Саша проводил нас к ресторану, в котором мы ужинали. Саша очень доброжелательный, вежливый и знающий гид.
6 ноября 2018
Очень понравилась прогулка по Амстердаму с Анастасией. Было интересно и разнообразно.
21 октября 2018
Super!
Светлана
11 октября 2018
Экскурсия состоялась 4 октября. Наш гид Настенька - удивительный, глубокий и разносторонне развитый человек. Глубокие знания истории города, собственный опыт жизни и учебы в университете Амстердама сделали рассказ захватывающим. Вместо трех, положенных часов, проболтали шесть. Поразила неожиданная экскурсия на завод по изготовлению бриллиантов. Анастасия влюбила нас в Амстердам. В связи с ограниченностью круизного времени, всей душой хочется вернуться в этот необыкновенный город. Хочется пожелать удачи и исполнения всех планов Анастасии. А всем кто посетит этот город рекомендуем Настю в качестве самого лучшего и нестандартного гида по Амстердаму.
Ещё 2 отзыва

Anastasia проводит ещё 21 экскурсию

Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, ЭнкхейзенПутешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, ЭнкхейзенПутешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
От 299 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Исследовать колорит старинных деревушек, прокатиться на паровозе и попробовать копченую макрель
Вы узнаете, что скрыто внутри голландских кварталов, услышите старинные легенды и познакомитесь с жителями Нидерландов прошлых столетий. Взору предстанут парусники и мельницы, каналы и верфи, пасущиеся на зеленых лугах овечки и козочки. Будто гости из будущего, мы прогуляемся по тихому и уютному Хорну, спортивному Медемблику и традиционному Энкхёйзену.
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
60 за человека
2.5 часа
Проникнуться истинно голландским колоритом в красивейшем пригороде Амстердама
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки и, конечно, ветряные мельницы. К двум последним мы и отправимся с центрального вокзала Амстердама! Вы исследуете самобытную деревушку Зансе-Сханс, над которой витает запах шоколада, проникнете в тайны сыроварения, а еще разберетесь в особенностях местных коров и голландском чувстве юмора.
Песчаные дюны Южного КеннемерландаПесчаные дюны Южного КеннемерландаПесчаные дюны Южного Кеннемерланда
От 322 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Отдохнуть от городской суеты Амстердама и насладиться природой побережья Северного моря
Если хочется отдохнуть от городской суеты и насладиться природой, приглашаю на прекрасную прогулку по песчаным дюнам до побережья Северного моря.
Кольцо каналов: открыть настоящий АмстердамКольцо каналов: открыть настоящий АмстердамКольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
От 182 за экскурсию
3.5 часа
1 отзыв
Получить удовольствие от познавательной прогулки по Северной Венеции в стороне от туристических толп
Мы придумали этот маршрут, чтобы уберечь вас от необходимости выкраивать момент для фото, стоять в очередях за амстердамскими вкусностями и безуспешно искать столик в кафе. Вы прикоснетесь к аутентичной старине, откроете тайны, спрятанные на берегах каналов, и побываете в самых атмосферных местах столицы.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам городаХарлем для своих: прогулка по необычным местам городаХарлем для своих: прогулка по необычным местам города
От 182 за экскурсию
3.5 часа
12 отзывов
Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии
Харлем — город с богатейшей историей и, безусловно, один из красивейших городов в Нидерландах. Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
Из Амстердама по фермам и рыбацким деревнямИз Амстердама по фермам и рыбацким деревнямИз Амстердама по фермам и рыбацким деревням
От 322 за экскурсию
7 часов
15 отзывов
На велосипеде по фермерским хозяйствам, дамбам, живописным каналам и рыбацким деревням
Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, рассматривая по пути удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель и пиратскую станцию. Вы увидите все, что приходит в голову при упоминании Нидерландов, узнаете, откуда в городе подводная лодка, как можно вручную построить себе собственную страну и как выглядит современный «парадиз».
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулкаАмстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулкаАмстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
От 212 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Инновационные проекты, напечатанные дома, архитектурные находки и пираты
Давайте отправимся на велосипедную прогулку по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме на каждом шагу прячутся фантастические проекты и инновации. Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, посмотрите на дома, напечатанные на 3d-принтере, и целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей. А еще разберетесь, в чем ценность картофельной кожуры и как апартаменты в силосной башне стали модным форматом жилья.
Йордан — атмосфера старой ГолландииЙордан — атмосфера старой ГолландииЙордан — атмосфера старой Голландии
От 182 за экскурсию
3.5 часа
Открыть аутентичный квартал Западного Амстердама
Вы когда-нибудь задумывались, кто виноват в том, что все мы ездим на велосипедах? Или о расцвете амстердамской школы архитектуры? А может, вас интересует происхождение нидерландского феминизма? Во всех этих и многих других замечательных вещах велика роль йорданцев. На прогулке по самому необыкновенному и уютному району Амстердама вы услышите фантастические истории и откроете совершенно новую сторону города.
Театрализованная экскурсия — по Амстердаму c морякомТеатрализованная экскурсия — по Амстердаму c морякомТеатрализованная экскурсия — по Амстердаму c моряком
От 182 за экскурсию
3 часа
Об отношении к свободе, морю, знаниям, странствиям и том, как они повлияли на современную столицу
В городе, созданном на воде под пронизывающими ветрами Северного моря, одними из главных персонажей были моряки. И хотя морская история Амстердама уже в прошлом, дух свободы и жажда открытий остались здесь навсегда. Вы пройдете по местам, где матрос мог найти работу и развлечения, приют и утешение. Узнаете, что он ел и пил, как жили и где селились простые рыбаки и какие дворцы возводили себе выдающиеся адмиралы. Увидите, где строились корабли и взвешивались пушки. Поговорим и о том, что привозили из Китая, в какие дальние страны и за чем мечтала отправиться вся моряцкая молодежь ХVII века и для каких целей использовалась конопля.
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современностиМузей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современностиМузей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
От 196 за экскурсию
2 часа
Познакомиться с основными направлениями современного искусства и научиться его «считывать»
В Городском музее представлена одна из крупнейших коллекций Европы всех направлений современного искусства с начала 20 до 21 века. Идея экскурсии — последовательно ведя от стиля к стилю, рассказать, как менялось представление о мире и месте искусства в нем. А главная задача — помочь вам почувствовать себя свободно в этой среде, объяснить, как имеет смысл на нее смотреть, и научить самостоятельно расшифровывать замыслы авторов. Вы узнаете, как разные философские идеи и творческие решения Малевича, Кандинского, Шагала, Пикассо и других художников отражали их отношение к проблемам времени. И попробуете осознать, насколько это резонирует с вашим личным восприятием.
Велопрогулка по рынкам АмстердамаВелопрогулка по рынкам АмстердамаВелопрогулка по рынкам Амстердама
От 196 за экскурсию
3.5 часа
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Что голландцы умеют делать лучше всех? Ездить на велосипеде. А что любят делать больше всего? Торговать и торговаться. А как быстрее всего проникнуть за парадный фасад страны, менталитета и традиций, чтобы увидеть их настоящими? Конечно, через кухню! Всем этим одновременно мы и предлагаем вам заняться!
В музей Ван Гога с искусствоведомВ музей Ван Гога с искусствоведомВ музей Ван Гога с искусствоведом
От 196 за экскурсию
2 часа
«Придумать зеленое солнце легко — трудно выдумать мир, где оно было бы естественным»
Опираясь на личные дневники, переписку с родными, факты биографии и, конечно, картины, составляющие четверть наследия Ван Гога, профессиональный искусствовед погрузит вас в загадочную вселенную нидерландского гения. По стилю, технике и палитре вы научитесь определять, к каким этапам творчества относятся работы мастера, попробуете уловить их связь с внутренним состоянием и мироощущением художника. А в заключении поразмыслите над феноменом столь сильного влияния выдающегося постимпрессиониста на искусство 20 века и индивидуальное восприятие наблюдателя.
Золотой век голландской живописи в РейксмюзеумеЗолотой век голландской живописи в РейксмюзеумеЗолотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
От 196 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Детективное расследование в одном из лучших музеев мира: понять, что хотели сказать великие мастера
Анализируя работы нидерландских мастеров 17 века, одной из наиболее выдающихся эпох мировой живописи, вы проследите, как религиозная диктатура сдала свои позиции и на холстах появились земные и, вроде бы, понятные сцены. Осознаете разницу между тем, как вы воспринимаете изображаемое и как это делали современники Рембрандта, и, преодолев этот барьер с искусствоведом, попробуете «прочитать» картины. А в конце ответите на вопрос: так ли реалистична голландская живопись? Или это, скорее, мечта о тихой и сытой жизни в достойном мире?
Удивительная архитектура города, современность и история, блошиный рынокУдивительная архитектура города, современность и история, блошиный рынокУдивительная архитектура города, современность и история, блошиный рынок
От 182 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Неформальная прогулка по увлекательному и не совсем туристическому маршруту
Амстердам — многогранный город, здесь удивительно уживается старинная архитектура с бурлящей арт-жизнью, я приглашаю на такую прогулку, из которой станет ясно, чем поразительна голландская архитектура: будь то здание центрального вокзала, музей кино Eye или простые жилые дома, некоторые из которых уже могут печатать на 3D принтере.
История, легенды и мифы Старого АмстердамаИстория, легенды и мифы Старого АмстердамаИстория, легенды и мифы Старого Амстердама
От 163 за экскурсию
3.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия, доступная для людей с ограниченными физическими возможностями
За три с половиной часа прогулки по старому городу вы познакомитесь с королями и кучерами, корсарами и монашками, инквизиторами, ведьмами, художниками и даже с Санта-Клаусом:). Узнаете, сколько интересных вещей могут придумать хорошие люди в самом счастливом городе Земли. Увидите знаковые кварталы и скрытые дворики с летучими мышами, побываете в дизайнерском хабе и выпьете кофе в старинном соборе. А по пути мы расскажем, из каких событий соткана история Нидерландов и каково это — быть голландцем сегодня.
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
От 196 за экскурсию
3.5 часа
10 отзывов
Шокирующие кулинарные пристрастия, лучшая селедка в городе, пиво на дождевой воде и многое другое!
Путешествия обостряют вкус. Новые страны и культуры познаются не только у парадных входов замков и музеев, но и изнутри — через рынки и трактиры, уличный фаст-фуд и высокую кухню. Удивительно, но многие гости Амстердама пребывают в пагубном заблуждении, что нидерландской кухни как будто и не существует вовсе. Давайте вместе развеем этот миф и убедимся, что еда в Нидерландах — одно сплошное и нескончаемое удовольствие. А в том, что ничего лучше и честнее кулинарии не отражает национальный характер, к концу экскурсии вы удостоверитесь сами.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
От 182 за экскурсию
3.5 часа
21 отзыв
Погружение в голландский быт, гастрономию, искусство и архитектуру Золотого века
На прогулке перед вами во всей красе предстанет Амстердам эпохи Золотого века — его старые улочки, горожане разных сословий и, конечно же, величайшие художники. С нашей помощью вы узнаете, как выглядел город в 17 веке, какой была повседневная жизнь голландцев и как отражен Золотой век в живописи Северного Возрождения, по сей день восхищающей ценителей прекрасного. Приготовьтесь глубже погрузиться в творчество Рембрандта и «малых голландцев», отделяя в сюжетах картин правду от хитроумного вымысла.
Эдам и Волендам: прелести сельской жизниЭдам и Волендам: прелести сельской жизниЭдам и Волендам: прелести сельской жизни
От 222 за экскурсию
5 часов
5 отзывов
Понять, что на самом деле представляет из себя Голландия
Все поселки и городки в Нидерландах совершенно уникальны. Сев на автобус в Амстердаме, можно буквально за 15 минут оказаться в потрясающе красивой сельской местности. Здесь, гуляя вдоль цветущих полей между стадами коров и овец, ферм, старых мельниц и живописных маленьких домиков, можно понять, что на самом деле представляет из себя эта страна. Я зову на эту экскурсию всех, кто устал от шумных городов и хочет окунуться в настоящую сельскую жизнь.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсияЗансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсияЗансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
От 222 за экскурсию
4.5 часов
55 отзывов
Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр — путешествие в настоящую Голландию
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмачки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы! С центрального вокзала Амстердама мы отправимся в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада.
Первый день в Амстердаме!Первый день в Амстердаме!Первый день в Амстердаме!
27 за человека
3 часа
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Амстердам — это, конечно, не только кофешопы и Квартал красных фонарей. Амстердам — это ветер в Вестердоках и запах джина над Иорданом, это дух моря и колокольный звон, растекающийся под низким небом, церквушка Иисуса на чердаке и магазинчики с винилом и с экзотическими музыкальными инструментами, это сквоты и нежно оберегаемые граффити, это пиво под саксофон и румынские не знающие нот баянисты. Именно таким мы покажем вам Амстердам.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местамАмстердам для своих: прогулка по необычным местамАмстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220 за экскурсию
3.5 часа
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Я приглашаю вас на прогулку по Амстердаму, который знают и любят его жители. Конечно, мы не сможем обойти стороной королевский дворец, Биржу и другие важные достопримечательности. Но главное — мы увидим места, которые амстердамцы оберегают от посторонних глаз, где сосредоточены душа и очарование этого волшебного города.

Исторические экскурсии в Амстердаме

Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОбзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОбзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
От 96 за экскурсию
3.5 часа
2 отзыва
Углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей
В дополнение к обзорной прогулке по центру Амстердама предлагаю вам более углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей. Эту экскурсию можно сделать как самостоятельную — продолжительность 2.5 часа, или как часть обзорной экскурсии по городу — продолжительность 3.5 часа.
Ценности АмстердамаЦенности АмстердамаЦенности Амстердама
120 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Увлекательное путешествие по городу с погружением в удивительные истории и места
Предлагаю вместе со мной совершить увлекательное путешествие по городу вашей мечты: погрузиться в пеструю мешанину языков и наций, прогуляться по лабиринту городских улочек, каналов, мостов, милых магазинчиков и домиков с самыми разнообразными фасадами.
Делфт и девушка с жемчужной сережкойДелфт и девушка с жемчужной сережкойДелфт и девушка с жемчужной сережкой
250 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
Взгляд «Голландской Моны Лизы» продолжает зачаровывать людей во всем мире. Чтобы оказаться посреди декораций к голливудскому фильму «Девочка с жемчужной сережкой», не нужно ехать в Голливуд. Всего час езды на комфортабельном поезде из Амстердама — и вы окажетесь в городе, славящемся неповторимой атмосферой старины.
Еврейский Амстердам — вслед за попугаем, говорящим на идиш
От 60 за экскурсию
2.5 часа
21 отзыв
Еврейский квартал, фабрики драгоценных камней, музей Анны Франк — история евреев в Нидерландах
Увидев памятники архитектуры и культуры, созданные силой и духом избранного народа, вы сможете полностью погрузиться в атмосферу традиционной жизни евреев Амстердама, века, скажем, XIX-го. И не забывайте, еврейский юмор творит чудеса даже в Нижних землях.
Необычные истории Старого городаНеобычные истории Старого городаНеобычные истории Старого города
От 188 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
История Амстердама от основания до XVII века на прогулке по средневековым достопримечательностям
На этой экскурсии вы увидите Амстердам в его границах до начала XVII века — обойдете весь центр города вдоль и поперек. Познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями средневекового города. Я расскажу об основании Амстердама, о том, как раньше выглядел город, и о том, как он менялся.
Амстердам — город РембрандтаАмстердам — город РембрандтаАмстердам — город Рембрандта
299 за экскурсию
4 часа
Экскурсия по историческим местам столицы, связанным с именем художника
В городе каналов и мостов жил, творил и любил великий мастер светотени Ремрандт Харменс ван Рейн. Прогулка по центру Амстердама посвящена биографии и творчеству крупнейшего представителя золотого века нидерландской живописи. Вы увидите здания, которые создатель «Ночного Дозора» упорно обходил стороной, и осмотрите те городские пейзажи, которые Рембрандт запечатлел в своих произведениях. Побываете в Доме-музее с воссозданным интерьером жилых покоев и мастерской художника. В результате путь строптивого гения развернется у вас перед глазами, а эпоха расцвета национальной живописи станет ближе и понятнее.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
От182 за экскурсию
Заказать экскурсию