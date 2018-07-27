6 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам

История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

350 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Елена – Гид в Амстердаме
Во время поездки в Эдам и Волендам вы познакомитесь с историей 📖 голландского сыра и услышите легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами.
Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам
Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам

Программа

Эдам очаровывает путешественника с первого взгляда. Тихая, домашняя атмосфера этого средневекового городка совсем непохожа на суетливый Амстердам. Мы прогуляемся по уютным, тихим улочкам, где расположены «кукольные» домики XVIXVIII веков — архитектурное достояние королевства Нидерланды. Вы увидите живописные заводи, цветочные дворики, старинные деревянные разводные мосты через каналы, старейшую корабельную верфь. Мы выйдем на площадь, куда на лодках привозили сыр «эдам» — местный деликатес.

Вы узнаете, какой ритуал соблюдали торговец и покупатель сыра, договариваясь о цене. На одном из домов на этой площади изображена русалка. Ведь Эдам – не просто старинный город. Это город с легендами. И одна из них о русалке, жившей на суше и тосковавшей по морю.

И где же, как не в Эдаме, покупать сыр, получивший свое название по названию города? Традиционный, с приправами, черным перцем или трюфелями. Здесь можно найти сыр на любой вкус!

Если вы хотите отведать самую вкусную сельдь и копченого угря в Нидерландах, то вам в Волендам — знаменитую на весь мир рыбацкую деревню. Эта деревня известна своими пейзажами и особой атмосферой, которую создают море, солнце, мачты парусников и аккуратные голландские домики. Здесь, за самым обычным на вид фасадом отеля, прячется настоящая картинная галерея. Вы заходите и попадаете в конец XIX века. И совсем близко от шумной гавани располагаются тихие старинные улочки. Это уже другая сторона Волендама — тихая, уютная.

Организационные детали

  • Транспортные расходы оплачиваются отдельно. Проезд на экспресс-автобусе стоит 10 евро. Время в пути: 40 минут. Билет действителен в течение дня.
  • Возможен трансфер на автомобиле: полная стоимость от 90 евро (цена зависит от количества пассажиров). Время в пути — 30 минут до места назначения.
Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам
Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам
Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Моя цель: сделать экскурсию легкой и увлекательной. Мое увлечение - история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
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6 отзывов оставили туристы

27 июля 2018
Елена высокопрофессиональный гид, великолепный рассказчик. Непосредственно по данной экскурсии- для тех, кто устал от шумного Амстердама и хочет погрузиться в атмосферу сельской Голландии- очень рекомендуем!
6 июня 2018
Лена провела экскурсию так, что детям было не скучно :с отдыхом и интересными повествованиями в тени на скамейке, чашечкой кофе в красивейшем месте, прогулки по улочкам оставили замечательные фото. Было интересно и атмосферно, будто мы прогуливались с другом, который давно живет Голландии и любит ее. Лена очень приятная девушка, много знает, может ответить на любой интересующий вопрос, видно, что очень любит то, чем занимается.
18 мая 2018
Приятная экскурсия и гид. Фотографии получились просто замечательные. Лена готова была ответить на все вопросы и интересно рассказывала о истории зданий и деревни, при этом не перегружала умными словечками, и не устраивала бешенную лекцию по архитектуре или истории. Только интересное или по нашим вопросам, но отвечала по существу и со знанием дела. Видно что знает она намного больше, чем говорит, если интересно послушать, стоило только спросить. Были семьей с детьми. Лена корректно подстраивалась под наши остановки или желания. Экскурсию могу порекомендовать тем, кто приехал увидеть красивую Голландию.
2 мая 2018
Провели четыре потрясающих дня в Амстердаме и благодаря прекрасному экскурсоводу Елене узнали много нового и интересного об этом городе и стране в целом! Несмотря на то, что это был не первый наш визит в Голландию, Елена смогла нас удивить и мы словно открыли страну заново. Елена учла все наши пожелания на время экскурсий и мы обязательно рекомендуем гида Елену своим друзьям и знакомым.
10 апреля 2018
Были на экскурсии в марте компанией из пяти человек. Общаясь с Еленой узнали историю двух городов Нидерландов Эдама и Волендама, попробовали вкусную селедку в Волендаме, испробовали местной наливки, побывали в магазине сыров. Узнали много нового о культуре и буднях нидерландцев. Елена помогла организовать трансфер. Было интересно. Советую :)
25 октября 2015
Елена - прекрасный экскурсовод, который очень любит Нидерланды. Очень много чего знает и чувствует, что интересно ее туристам. Горячо рекомендую!

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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