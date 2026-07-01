6 отзывов оставили туристы

Во время поездки в Эдам и Волендам вы познакомитесь с историей голландского сыра и услышите легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами.

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Описание экскурсии

Эдам очаровывает путешественника с первого взгляда. Тихая, домашняя атмосфера этого средневекового городка совсем непохожа на суетливый Амстердам. Мы прогуляемся по уютным, тихим улочкам, где расположены «кукольные» домики XVI — XVIII веков — архитектурное достояние королевства Нидерланды. Вы увидите живописные заводи, цветочные дворики, старинные деревянные разводные мосты через каналы, старейшую корабельную верфь. Мы выйдем на площадь, куда на лодках привозили сыр «эдам» — местный деликатес.

Вы узнаете, какой ритуал соблюдали торговец и покупатель сыра, договариваясь о цене. На одном из домов на этой площади изображена русалка. Ведь Эдам – не просто старинный город. Это город с легендами. И одна из них о русалке, жившей на суше и тосковавшей по морю.

И где же, как не в Эдаме, покупать сыр, получивший свое название по названию города? Именно здесь можно попробовать различные сорта этого сыра, а также сливочную «гауду» — традиционную, с приправами, чёрным перцем и трюфелями. Здесь можно найти сыр на любой вкус!

Если вы хотите отведать самую вкусную сельдь и копченого угря в Нидерландах, то вам в Волендам — знаменитую на весь мир рыбацкую деревню. Эта деревня известна своими пейзажами и особой атмосферой, которую создают море, солнце, мачты парусников и аккуратные голландские домики. Здесь, за самым обычным на вид фасадом отеля, прячется настоящая картинная галерея. Вы заходите и попадаете в конец XIX века. И совсем близко от шумной гавани располагаются тихие старинные улочки. Это уже другая сторона Волендама — тихая, уютная.

Организационные детали