6 отзывов оставили туристы

Эдам очаровывает путешественника с первого взгляда. Тихая, домашняя атмосфера этого средневекового городка совсем непохожа на суетливый Амстердам. Мы прогуляемся по уютным, тихим улочкам, где расположены «кукольные» домики XVI — XVIII веков — архитектурное достояние королевства Нидерланды. Вы увидите живописные заводи, цветочные дворики, старинные деревянные разводные мосты через каналы, старейшую корабельную верфь. Мы выйдем на площадь, куда на лодках привозили сыр «эдам» — местный деликатес.
Вы узнаете, какой ритуал соблюдали торговец и покупатель сыра, договариваясь о цене. На одном из домов на этой площади изображена русалка. Ведь Эдам – не просто старинный город. Это город с легендами. И одна из них о русалке, жившей на суше и тосковавшей по морю.
И где же, как не в Эдаме, покупать сыр, получивший свое название по названию города? Именно здесь можно попробовать различные сорта этого сыра, а также сливочную «гауду» — традиционную, с приправами, чёрным перцем и трюфелями. Здесь можно найти сыр на любой вкус!
Если вы хотите отведать самую вкусную сельдь и копченого угря в Нидерландах, то вам в Волендам — знаменитую на весь мир рыбацкую деревню. Эта деревня известна своими пейзажами и особой атмосферой, которую создают море, солнце, мачты парусников и аккуратные голландские домики. Здесь, за самым обычным на вид фасадом отеля, прячется настоящая картинная галерея. Вы заходите и попадаете в конец XIX века. И совсем близко от шумной гавани располагаются тихие старинные улочки. Это уже другая сторона Волендама — тихая, уютная.
Организационные детали
Транспортные расходы оплачиваются отдельно. Поездка на автобусе стоит €13,50 за чел. Время в пути — около 30 мин. Билет действует в течение всего дня. Встреча — у Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centraal)
По желанию можно организовать трансфер на автомобиле. Стоимость — от €200 до €360 за группу в зависимости от количества пассажиров. Время в пути — около 30 минут. Встреча в лобби вашего отеля
По желанию в Волендаме можно пообедать в рыбном ресторане с собственной коптильней, который особенно любят путешественники. Ресторан не работает по понедельникам
По желанию можно посетить старинный купеческий дом в Эдаме. Стоимость входного билета — €8 за чел.
По средам в июле и августе в Эдаме проходит постановочная сырная ярмарка. Если экскурсия совпадёт с днём её проведения, мы сможем её посетить
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centraal)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 947 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как читать дальшеуменьшить
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Прекрасная экскурсия, очень рекомендую с нее начинать знакомство с Нидерландами, а не с туристических мест Амстердама. Спасибо большое Елене, за секретные места, интересные факты и истории. Экскурсия прошла легко, мы получили огромное количество интересной информации и яркие впечатления!
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М
Мария
все было чудесно,непринужденно и очень интересно! безумно красивые локации и совсем другой мир🤍
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Александр
Елена отлично провела экскурсию! все очень понравилось! прекрасные городки, вкусная еда! рекомендую!
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С
Сергей
Приятная экскурсия и гид. Фотографии получились просто замечательные. Лена готова была ответить на все вопросы и интересно рассказывала о истории зданий и деревни, при этом не перегружала умными словечками, и читать дальшеуменьшить
не устраивала бешенную лекцию по архитектуре или истории. Только интересное или по нашим вопросам, но отвечала по существу и со знанием дела. Видно что знает она намного больше, чем говорит, если интересно послушать, стоило только спросить. Были семьей с детьми. Лена корректно подстраивалась под наши остановки или желания. Экскурсию могу порекомендовать тем, кто приехал увидеть красивую Голландию.
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Т
Татьяна
Лена провела экскурсию так, что детям было не скучно:с отдыхом и интересными повествованиями в тени на скамейке, чашечкой кофе в красивейшем месте, прогулки по улочкам оставили замечательные фото. Было интересно читать дальшеуменьшить
и атмосферно, будто мы прогуливались с другом, который давно живет Голландии и любит ее. Лена очень приятная девушка, много знает, может ответить на любой интересующий вопрос, видно, что очень любит то, чем занимается.
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Елена
Провели четыре потрясающих дня в Амстердаме и благодаря прекрасному экскурсоводу Елене узнали много нового и интересного об этом городе и стране в целом! Несмотря на то, что это был не читать дальшеуменьшить
первый наш визит в Голландию, Елена смогла нас удивить и мы словно открыли страну заново. Елена учла все наши пожелания на время экскурсий и мы обязательно рекомендуем гида Елену своим друзьям и знакомым.
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