  1. Экскурсии

Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи

5
2 отзыва
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
XVII век в Нидерландах – одна из самых интересных и важных эпох в мировой живописи.

Религиозные сюжеты уступили место светским жанрам: портретам, натюрмортам, ландшафтам и морским пейзажам.

Уютные домики и дворики, дружеские пирушки, мирные сельские сцены, ломящиеся от изобилия столы – все это настолько земное, знакомое и понятное, но так ли это? Действительно ли мы видим и понимаем то же, что и современники Рембрандта и Халса? Давайте попробуем разобраться! Мы приглашаем вас в настоящее детективное расследование в одном из лучших музеев мира – Рейксмюсеуме.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €196 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи

Что вы увидите

  • Рейксмюзеум
Пожалуй, никто так реалистично, так детально не отразил реальную жизнь, как сделали это голландские мастера XVII века. Но как научиться «читать» голландские картины? Поверите ли вы нам, если мы возьмёмся утверждать, что после экскурсии 🧭 вы сможете часами разглядывать давно известную вам картину и хохотать, как при просмотре самого смешного сериала? Или что вполне можно впасть в депрессию от вполне рядового с художественной точки зрения морского пейзажа или натюрморта? И как сельский пейзаж связан с понятием свободы?
Но это вопросы общие. Давайте, как настоящие детективы, начнем с деталей. Почему у обычной, казалось бы, горожанки, застигнутой художником во время обеда, такой блудливый взгляд? Что скромный букет может рассказать об одном из сильнейших провалов в истории 📖 страны? А как на парадных портретах гильдий найти самого бедного или самого жадного? Кстати, вы заметили, что с какой частотой нам встречаются читающие и музицирующие персонажи — причём вне зависимости от достатка и статуса? Действительно ли так образованы были голландцы или это дань моде?
От зацепки к зацепке будем мы с вами раскручивать историю того, как «люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние». За время экскурсии мы успеем с ними близко познакомиться. Одними залюбоваться, другими — восхититься, а с кем-то и поспорить. И подумаем, а так ли реалистична голландская живопись? Или это в некотором роде мечта о тихой, спокойной и сытой жизни, о мире, в котором можно вести достойное существование?
Мы увидим вермееровских «Молочницу» и «Женщину, читающую письмо», изумительный рембрандтовский «Автопортрет в образе апостола Павла» и не менее восхитительного «Веселого собутыльника» Франса Халса, посмеемся с великим насмешником Яном Стеном, заглянем к Питеру де Хоху и Герарду Терхборху.
А закончим мы с вами у «Ночного дозора». И вот его-то секрет мы вам не откроем😃. Потому как не одно поколение искусствоведов бьется над загадками и тайнами этой картины. Проходят десятилетия, меняются версии и интерпретации. Но все так же притягивает он к себе внимание и будоражит умы. Впрочем, — не злыдни же мы какие😃 — что сегодня о картине думает передовая искусствоведческая наука, мы непременно расскажем.
Если полутора часов в компании обитателей музея вам покажется недостаточно, мы с радостью вместе с вами еще глубже погрузимся в великолепное время Золотого века. Мы увидим замечательную коллекцию керамики Delft Blue: от чайных сервизов до удивительных ваз. Теперь вы, пожалуй, и сами сможете догадаться, чем объясняется их столь необычная форма. Но мы вам и еще пару секретов раскроем.
Зайдем в одну из красивейших библиотек мира — библиотеку Cuypers. Поговорим о том, как молодая коммерческая республика — мировой лидер в области торговли, науки, искусства войны и, конечно, изобразительного искусства — наслаждалась своим расцветом. А кукольные дома, обустроенные по моде богатых амстердамских особняков XVII века, где каждая малюсенькая деталь в точности соответствует оригиналу и выполнена руками выдающихся мастеров, вас безусловно поразят. Мы даже побаиваемся, не останутся ли они вашим главным впечатлением от музея😃.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • билеты в музей
  • личные расходы
Начало
🚩 Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam
Место завершения
🏁 Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

SNURK проводит ещё 5 экскурсий

Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
31
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
35 отзывов
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
9 отзывов
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
222
4.5 часов
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
6 отзывов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
322
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
3 отзыва
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
220
3 часа
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Запретный Амстердам. Свой человек
150
2 часа
Запретный Амстердам. Свой человек
184 отзыва
Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Первый день в Амстердаме!
27
3 часа
Первый день в Амстердаме!
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
20
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
117 отзывов
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
7
1.5 часа
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
79 отзывов
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Первые шаги в Амстердаме
100
3 часа
Первые шаги в Амстердаме
58 отзывов
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать