Ветреный Заансе Сханс с его ярко-зелеными домиками и парком мельниц, где время словно остановилось, подарит вам уникальные впечатления. Узнайте, как выглядела деревушка
7 причин купить эту экскурсию
- 🌬️ Погружение в атмосферу голландской глубинки
- 🛠️ Уникальные мельницы и ремесла
- 👞 Музей деревянных кломпов
- 🎨 Исторические улочки и здания
- 🍽️ Дегустация блюд из угря и сыра
- ⛵ Прогулка по набережной с яхтами
- 🎁 Приятный сюрприз на экскурсии
Что можно увидеть
- Парк мельниц
- Музей деревянных кломпов
- Музей часов
- Гостиница художников
- Набережная Волендама
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Парк мельниц и ремесло расписных башмаков
Время здесь словно остановилось, а целый парк мельниц, которые выполняют разные функции, делает пейзаж уникальным. Вы узнаете, как выглядела деревушка в прошлом и чем занимались жители, услышите о событиях, которые повлияли на ход истории. Мы посетим музей традиционной голландской обуви — деревянных кломпов: здесь вы увидите, как их делают, и даже сможете примерить башмачки и проверить, насколько в них удобно. Если захотите, поднимемся на одну из мельниц и осмотрим деревушку сверху — или заглянем в музей часов, где сохранились одни из самых уникальных экземпляров 17 века.
Деревня рыбаков
После мы отправимся в Волендам — колоритное селение у озера Айсел. В прошлом сюда часто наведывались известные художники, вдохновленные идиллическими пейзажами: вы увидите гостиницу, где они селились, и узнаете, что сегодня находится в её здании. Вместе мы поплутаем по узким улочкам и отдохнем на набережной, любуясь яхтами, покачивающимися на волнах. Я расскажу о местных порядках и особенностях национальной одежды. А после вы сможете попробовать блюда из угря и другой рыбы, которыми славится Волендам.
По желанию также можно продлить экскурсию и посетить городок Эдам — родину знаменитого сыра.
На этой экскурсии вас ждет приятный сюрприз!
Организационные детали
- Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
- В стоимость экскурсии входит трансфер. Дорога до Заансе Сханса займет 30 минут, от Заансе Сханса до Волендама — столько же.
- Отдельно оплачиваются входные билеты: на мельницу — 5 евро, в музей часов — 8-10 евро. Посещение музея башмаков бесплатно.
- Продление экскурсии и посещение Эдама и сырного базара, который проводится каждую среду в июле и августе, оплачивается дополнительно: 60 евро/час.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
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Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Отдельное спасибо Елене за то, что помогла с организацией дня рождения мамы!