Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам

Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
На этой экскурсии вы познакомитесь с настоящей голландской глубинкой.

Ветреный Заансе Сханс с его ярко-зелеными домиками и парком мельниц, где время словно остановилось, подарит вам уникальные впечатления. Узнайте, как выглядела деревушка
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в прошлом, и чем занимались её жители.

Посетите музей традиционной голландской обуви - деревянных кломпов, где сможете увидеть процесс их изготовления и даже примерить. В Волендаме вас ждёт знакомство с бытом рыбаков, прогулка по узким улочкам и отдых на набережной. Попробуйте блюда из угря и различные сорта сыра, которыми славится этот регион. По желанию можно продлить экскурсию и посетить городок Эдам - родину знаменитого сыра. Забронируйте тур и окунитесь в атмосферу голландской культуры и традиций

5
13 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌬️ Погружение в атмосферу голландской глубинки
  2. 🛠️ Уникальные мельницы и ремесла
  3. 👞 Музей деревянных кломпов
  4. 🎨 Исторические улочки и здания
  5. 🍽️ Дегустация блюд из угря и сыра
  6. ⛵ Прогулка по набережной с яхтами
  7. 🎁 Приятный сюрприз на экскурсии

Что можно увидеть

  • Парк мельниц
  • Музей деревянных кломпов
  • Музей часов
  • Гостиница художников
  • Набережная Волендама
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк мельниц и ремесло расписных башмаков

Время здесь словно остановилось, а целый парк мельниц, которые выполняют разные функции, делает пейзаж уникальным. Вы узнаете, как выглядела деревушка в прошлом и чем занимались жители, услышите о событиях, которые повлияли на ход истории. Мы посетим музей традиционной голландской обуви — деревянных кломпов: здесь вы увидите, как их делают, и даже сможете примерить башмачки и проверить, насколько в них удобно. Если захотите, поднимемся на одну из мельниц и осмотрим деревушку сверху — или заглянем в музей часов, где сохранились одни из самых уникальных экземпляров 17 века.

Деревня рыбаков

После мы отправимся в Волендам — колоритное селение у озера Айсел. В прошлом сюда часто наведывались известные художники, вдохновленные идиллическими пейзажами: вы увидите гостиницу, где они селились, и узнаете, что сегодня находится в её здании. Вместе мы поплутаем по узким улочкам и отдохнем на набережной, любуясь яхтами, покачивающимися на волнах. Я расскажу о местных порядках и особенностях национальной одежды. А после вы сможете попробовать блюда из угря и другой рыбы, которыми славится Волендам.

По желанию также можно продлить экскурсию и посетить городок Эдам — родину знаменитого сыра.
На этой экскурсии вас ждет приятный сюрприз!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер. Дорога до Заансе Сханса займет 30 минут, от Заансе Сханса до Волендама — столько же.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: на мельницу — 5 евро, в музей часов — 8-10 евро. Посещение музея башмаков бесплатно.
  • Продление экскурсии и посещение Эдама и сырного базара, который проводится каждую среду в июле и августе, оплачивается дополнительно: 60 евро/час.

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€200
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Максим
6 ноя 2023
Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме.
Спасибо!
Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке
Ю
21 авг 2023
Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
Е
24 июля 2023
Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях от этой экскурсии и от нашего гида Натальи я не
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могу. Эта экскурсия - это день пребывания в каком-то маленьком мире, неземном, полным загадок, красивейших видов и истории! Истории, в которые тебя буквально погружает Наталья, настолько захватывающие и яркие, что порой тебе кажется, что видишь, как древние голландцы осушают болота и осваивают новые земли, как они ловят рыбу в Волендаме, как варят сыр в Эдаме, как они получают масло в мельнице Заансе Сханс, как по уже не существующим водным каналам ходят торговые и рыболовецкие суда! Я впечатлена этой экскурсией! Спасибо Наталье, что посоветовала нам дополнительно посетить маленький, как будто кукольный городок сыра Эдам! Экскурсия однодневная, но она не то что не утомительная, хотелось, чтобы она не заканчивалась, столько интересного было увидено, услышано, пощупано, попробовано! Наталья, спасибо Вам огромнейшее за этот день, за Вашу любовь к Голландии, частичку которой Вы подарили нам! Я очень рекомендую и гида, и эту экскурсию! Просто незабываемые впечатления!

З
8 июня 2023
Все было здорово!!!
С
17 апр 2023
Елена очень увлекательный рассказчик и места, которые мы посетили на этой экскурсии были очень атмосферными и интересными. С нами были двое подростков 11 и 15 лет и они остались в
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полном восторге и от информации, и от приготовления какао, и от демонстрации процесса изготовления голландских деревянных башмачков кломпов, и от поедания местной селедки и трески))) Сельская Голландия восхищает своей аккуратностью и самобытностью. Хорошо, что люди сохранили все это наследие и для себя, и для туристов. Обязательно посетите эти прекрасные места.

Елена
14 апр 2023
Елена замечательный гид и водитель!!! Помимо основных мест предложила поехать смотреть тюльпаны в парк, за доп плату, конечно, но совместили в один день и это круто! Всё было здорово! Заботилась о нас весь маршрут! С удовольствием в след раз еще встретимся на другие экскурсии!!! Спасибо огромное!!!!
Елена замечательный гид и водитель!!! Помимо основных мест предложила поехать смотреть тюльпаны в парк, за доп
А
24 мар 2023
Доброжелательно, содержательно, познавательно. Рекомендую. Спасибо за экскурсию 👍👍👍
Доброжелательно, содержательно, познавательно. Рекомендую. Спасибо за экскурсию 👍👍👍
В
14 мар 2023
Елена легка и прияна в общении и в вождении. День пролетает быстро и ярко. Очень туристические места, но такие милые и колоритные. И как же хорошо на автомобиле: много можно успеть увидеть, проехать по деревенским дорогам, притормозить возле понравившегося домика, клумбы или животного.
Елизавета
7 фев 2023
Огромная благодарность гиду Елене за чудесно проведенный день! Экскурсия очень интересная. Мы ощутили полное погружение в культуру голландского народа. Замечательно составлен маршрут, живая подача экскурсионного материала! Все прошло классно! Остались только хорошие впечатления и капелька грустинки, что день прошел так быстро!

Отдельное спасибо Елене за то, что помогла с организацией дня рождения мамы!
Огромная благодарность гиду Елене за чудесно проведенный день! Экскурсия очень интересная. Мы ощутили полное погружение вОгромная благодарность гиду Елене за чудесно проведенный день! Экскурсия очень интересная. Мы ощутили полное погружение вОгромная благодарность гиду Елене за чудесно проведенный день! Экскурсия очень интересная. Мы ощутили полное погружение вОгромная благодарность гиду Елене за чудесно проведенный день! Экскурсия очень интересная. Мы ощутили полное погружение в
T
25 июля 2022
Понравилось всё и организация,поданный материал,экскурсовод. Обязательно буду рекомендовать всем.. Данная экскурсия подойдет всем желающим познакомиться с бытом и культурой Голландии
L
11 окт 2021
Огромное спасибо Елене за интересный насыщенный познавательный экскурс в историю Нидерландов. Гид обладает обширными знаниями, которыми охотно делиться. Кроме того, Елена позитивный и обаятельный человек.
С
24 фев 2020
Нам очень понравилась экскурсия! Даже не очень хорошая погода не испортила настроение и впечатление от чудесных мест, которые мы посетили с Натальей! Отличный маршрут, очень удобно, что на машине, экскурсовод
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все рассказала, показала, ответила на все наши многочисленные вопросы, при этом когда нам хотелось немного где-то задержаться подольше и посмотреть что-то самим, у нас была такая возможность, что сделало нашу экскурсию максимально комфортной.
Спасибо Наталье за чудесный день в сельских пригородах!

А
1 фев 2020
Была на этой экскурсии с гидом Натальей, живая, интересная экскурсия. Наталья очень хороший рассказчик, все-таки 20 лет проживания в Голландии дают о себе знать. Рассказала много интересного не только из
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истории маленьких деревушек, но и как сейчас там живут голландцы. Никаких сухих цифр, которые итак можно посмотреть в интернете. Посетили несколько мельниц, мастерскую кломпов, магазин сыров, где есть такие, которые в Амстердаме не купишь. выпили настоящего какао. Экскурсия прошла легко, непринуждённо и познавательно. Спасибо, всем своим друзьям советую эту экскурсию с гидом Натальей!!!

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