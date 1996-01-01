ВкусГолландии проводит ещё 5 экскурсий

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Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.

ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €195 за экскурсию

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Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.
Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.
Велопрогулка Волендам – Эдам.
На велосипедах по набережной залива Северного моря 🌊 и по уютному Эдаму. Первый рыбацкий порт страны и родина знаменитого сыра.
Во время экскурсии 🧭 у нас будет возможность попробовать вкуснейшую голландскую селедку и продегустировать голландский фермерский сыр на сыроварне.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • аренда велосипеда от 12 евро с человека и проезд на общественном транспорте из Амстердама в Волендам от 10 евро с человека.
Начало
🚩 по желанию, отель
Место завершения
🏁 по желанию
Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.
Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.
Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.
Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВкусГолландии
ВкусГолландии
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