ВкусГолландии проводит ещё 5 экскурсий

Велопрогулка Волендам – Эдам.

На велосипедах по набережной залива Северного моря 🌊 и по уютному Эдаму. Первый рыбацкий порт страны и родина знаменитого сыра.

Во время экскурсии 🧭 у нас будет возможность попробовать вкуснейшую голландскую селедку и продегустировать голландский фермерский сыр на сыроварне.