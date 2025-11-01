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Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров

Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии в живописные уголки Нидерландов - Волендам и Эдам.

Отправляясь в эти места, вы погрузитесь в атмосферу старинных рыбацких деревушек, узнаете, как создаются знаменитые голландские сыры и почему
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селёдка считается национальным достоянием.

Вас ждёт встреча с мастерами сыроварения, дегустация изысканных сортов сыра и знакомство с уникальными традициями рыболовства.

Волендам порадует вас своими уютными улочками и возможностью сфотографироваться в национальной одежде, а в Эдаме вы почувствуете дух старины, насладитесь ароматным яблочным пирогом и увидите одну из самых старых судоверфей.

Эта поездка обещает быть не только познавательной, но и крайне вкусной, ведь вы сможете отведать лучшие местные деликатесы.

Подарите себе день, полный открытий и удовольствий, в компании опытного гида, который сделает ваше путешествие незабываемым

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧀 Уникальная дегустация сыров
  • 🐟 Вкуснейшая селёдка по-богатому
  • 🏰 Посещение старинных судоверфей
  • 🎨 Истории о художниках и ремесленниках
  • 🚗 Комфортный трансфер на BMW

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для поездки. В это время можно насладиться морскими пейзажами, уютными прогулками и свежими продуктами.
Сейчас август — это идеальное время.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров

Что можно увидеть

  • Старинная коптильня в Волендаме
  • Голландская сыроварня
  • Отель-музей
  • Судоверфь в Эдаме
  • Мишленовская гостиница «Фортуна»

Описание экскурсии

Старинная коптильня в Волендаме

Познакомимся с собственником коптильни в пятом поколении. Расскажу, почему засольщикам сельди не разрешали жениться и селили отдельно от деревни. Здесь же вы попробуете селёдку «по-богатому» и поймёте, почему именно так её ели и едят настоящие голландцы.

Прогулка по Волендаму

Пройдёмся по уютным улицам деревушки. Вы сможете сделать красивые фото в национальной одежде. Объясню, чем волендамцы отличаются от амстердамцев и почему местные жители с 6 лет умеют плавать в одежде и обуви. Поделюсь, как кломпы, голландские деревянные башмаки, помогали рабочим на лесопилках и фермах.

Голландская сыроварня и отель-музей

Посетим настоящую сыроварню. Продегустируем лучшие в регионе сыры — гауда, эдам, с песто и копчёностями, из козьего и овечьего молока, с горчицей, джемом, вареньем, под белое или розовое вино. Расскажу про этапы производства сыра. А дальше нас ждёт уникальный отель-музей, где проживали художники со всего мира.

Эдам, сыры и судоверфь

И наконец, чтобы полноценно прочувствовать дух старой Голландии, отправимся в знаменитый город Эдам, которому без малого 650 лет. Мы попадём на площадь, куда сыровары привозили на лодках свою продукцию. Увидим одну из самых старых судоверфей страны и отведаем ароматного яблочного пирога в мишленовской гостинице «Фортуна».

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на 7-местом автомобиле BMW 218I Gran Tourer с панорамной крышей
  • В стоимость входят трансфер, сопровождение гида, дегустация сыров
  • Дополнительные расходы: дегустация селёдки — от 2,5 евро, яблочный пирог — от 3 евро
  • За доплату возможно провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в черте Амстердама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 390 туристов
Меня зовут Олег. Несколько лет назад я приехал в Нидерланды и сразу влюбился в эту страну, поэтому готов рассказывать о ней часами. Предлагаю вместе совершить путешествие во времени — от
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средневековья до наших дней. Со мной вы узнаете, как обыкновенная селёдка сделала голландцев самыми успешными мореплавателями 17 века, а ветер и вода дали новые земли и несметные богатства. Во время прогулки по Амстердаму покажу, где любил отобедать Винсент ван Гог, а позднее Уолт Дисней, Элеонора Рузвельт и другие знаменитости. Жду вас на экскурсию. Со мной всегда весело и интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
А
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще была мечта - мельницы и море. И вот,представьте, все случилось и таким образом, что
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и представить было невозможно. Комфортабельный BMW, чудесный гид- водитель, который любезно подождал нас с работы (до сих пор стыдно, что пришлось задержаться) и который рассказал нам все, как будто он не гид, а наш хороший знакомый, который позвал нас и долго ждал в гости. Олег, спасибо за душевность, за практические советы, за ориентированность на гостей и желание рассказать, показать, удивить, и за фотографии, конечно! Тот день, когда мечта сбывается и сбывается душевно и без напряга, без лишней информации, с юмором и уважением! Если Вы даже уже были в тех краях, пробовали селедку с угрем на берегу, заходили во в дворики и сувенирные, знаете историю Голландии и Нидерландов, уважаете и восхищаетесь смекалкой жителей и скорее всего забыли как в 17?? и 18?? И тд - поверьте, Вы на пожалеете об этой дружеской экскурсии! Олег, Мы скучаем и было классно! Спасибо за этот день!

Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще+2
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
Случилось побывать нам в Амстердаме. Я была несколько раз, но никогда за пределами города, а еще
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М
Говорят, страну делают люди. Нашу поездку в Голландию сделал Олег! Если вам нужен не просто экскурсовод с указкой, а человек, который влюбит вас в эту страну с первых минут -
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вам точно к нему.
Мы с сестрой провели с Олегом несколько дней: гуляли по Амстердаму, любовались тюльпанами, ездили на мельницы, а также Олег устроил нам роскошный гастро-тур за устрицами с Просеко на побережье в Зеландию.
Олег выдержал наш сумасшедший ритм с улыбкой и потрясающим юмором! Очень тактичный, эрудированный и заботливый (все маршруты были выстроены так, чтобы нам было максимально комфортно). Мы уезжаем с полным багажом впечатлений и чувством, что обрели в Голландии классного друга. Олег, спасибо за ваше терпение, драйв и душу, которую вы вкладываете в работу! 100 из 10!

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Юлия
атмосферно,в этот день шел дождь, этой деревне он к лицу, нам все понравилось
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Наталья
Все было прекрасно: солнечная погода, живописные места Малой Голландии, комфортный автомобиль и, самое главное, знающий, остроумный гид Олег! Без нагромождения заумных и ненужных фактов и дат, с уважением к истории
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и людям он познакомил нас с прекрасным местом, куда приятно приехать еще не раз! Благодарим Олега за замечательный день: многое увидели и узнали, попробовали вкуснейшие сыры и селедку, ни капельки не «умучились»! Было здорово! Очень рекомендую эту поездку - не пожалеете!

Все было прекрасно: солнечная погода, живописные места Малой Голландии, комфортный автомобиль и, самое главное, знающий, остроумный
Все было прекрасно: солнечная погода, живописные места Малой Голландии, комфортный автомобиль и, самое главное, знающий, остроумный
Все было прекрасно: солнечная погода, живописные места Малой Голландии, комфортный автомобиль и, самое главное, знающий, остроумный
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Ф
Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод с хорошим чувством юмора, знанием истории, местных традиций. Олег сделал все чтобы наша группа провела прекрасно время.
Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод с хорошим чувством юмора, знанием истории, местных традиций. Олег сделал все
Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод с хорошим чувством юмора, знанием истории, местных традиций. Олег сделал все
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В
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали сногсшибательную шарлотку в ресторане, получившем Мишлен за это, и конечно же, знаменитую селёдку, поразившую своей нежной консистенцией и невероятной свежестью!
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали+2
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
Олег - просто замечательный гид!!! Было очень интересно и познавательно! Посетили невероятно красивые локации и попробовали
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