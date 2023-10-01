Проникнуться духом старой Голландии и узнать, как есть селёдку «по-богатому»
Под морские пейзажи и крики чаек буду долго и увлекательно рассказывать, как делают сыры, солят селёдку, с чего начиналась Голландия, как строились каналы и о многом другом.
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Описание
Что вас ожидает
Старинная коптильня в Волендаме
Познакомимся с собственником коптильни в пятом поколении. Расскажу, почему засольщикам сельди не разрешали жениться и селили отдельно от деревни. Здесь же вы попробуете селёдку «по-богатому» и поймёте, почему именно так её ели и едят настоящие голландцы.
Прогулка по Волендаму
Пройдёмся по уютным улицам деревушки. Вы сможете сделать красивые фото в национальной одежде. Объясню, чем волендамцы отличаются от амстердамцев и почему местные жители с 6 лет умеют плавать в одежде и обуви. Поделюсь, как кломпы, голландские деревянные башмаки, помогали рабочим на лесопилках и фермах.
Голландская сыроварня и отель-музей
Посетим настоящую сыроварню. Продегустируем лучшие в регионе сыры — гауда, эдам, с песто и копчёностями, из козьего и овечьего молока, с горчицей, джемом, вареньем, под белое или розовое вино. Расскажу про этапы производства сыра. А дальше нас ждёт уникальный отель-музей, где проживали художники со всего мира.
Эдам, сыры и судоверфь
И наконец, чтобы полноценно прочувствовать дух старой Голландии, отправимся в знаменитый город Эдам, которому без малого 650 лет. Мы попадём на площадь, куда сыровары привозили на лодках свою продукцию. Увидим одну из самых старых судоверфей страны и отведаем ароматного яблочного пирога в мишленовской гостинице «Фортуна».
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Opel Vectra
- В стоимость входят трансфер, сопровождение гида, дегустация сыров
- Дополнительные расходы: дегустация селёдки — от 2,5 евро, яблочный пирог — от 3 евро
- Если в группе больше 4 человек, можно провести экскурсию на общественном транспорте с посещением соседнего полуострова Маркен и фабрики деревянных башмаков. Подробности — в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания в черте Амстердама
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.