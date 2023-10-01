В Нидерландах издревле было два главных продукта — сыр и селёдка. Считается, что отчасти благодаря им страна достигла благополучия. Приглашаю вас в поездку на родину сыров и в рыбацкую деревушку. Под морские пейзажи и крики чаек буду долго и увлекательно рассказывать, как делают сыры, солят селёдку, с чего начиналась Голландия, как строились каналы и о многом другом.

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Описание

Что вас ожидает

Старинная коптильня в Волендаме

Познакомимся с собственником коптильни в пятом поколении. Расскажу, почему засольщикам сельди не разрешали жениться и селили отдельно от деревни. Здесь же вы попробуете селёдку «по-богатому» и поймёте, почему именно так её ели и едят настоящие голландцы.

Прогулка по Волендаму

Пройдёмся по уютным улицам деревушки. Вы сможете сделать красивые фото в национальной одежде. Объясню, чем волендамцы отличаются от амстердамцев и почему местные жители с 6 лет умеют плавать в одежде и обуви. Поделюсь, как кломпы, голландские деревянные башмаки, помогали рабочим на лесопилках и фермах.

Голландская сыроварня и отель-музей

Посетим настоящую сыроварню. Продегустируем лучшие в регионе сыры — гауда, эдам, с песто и копчёностями, из козьего и овечьего молока, с горчицей, джемом, вареньем, под белое или розовое вино. Расскажу про этапы производства сыра. А дальше нас ждёт уникальный отель-музей, где проживали художники со всего мира.

Эдам, сыры и судоверфь

И наконец, чтобы полноценно прочувствовать дух старой Голландии, отправимся в знаменитый город Эдам, которому без малого 650 лет. Мы попадём на площадь, куда сыровары привозили на лодках свою продукцию. Увидим одну из самых старых судоверфей страны и отведаем ароматного яблочного пирога в мишленовской гостинице «Фортуна».

Организационные детали