Отправляясь в эти места, вы погрузитесь в атмосферу старинных рыбацких деревушек, узнаете, как создаются знаменитые голландские сыры и почему
5 причин купить эту экскурсию
- 🧀 Уникальная дегустация сыров
- 🐟 Вкуснейшая селёдка по-богатому
- 🏰 Посещение старинных судоверфей
- 🎨 Истории о художниках и ремесленниках
- 🚗 Комфортный трансфер на BMW
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старинная коптильня в Волендаме
- Голландская сыроварня
- Отель-музей
- Судоверфь в Эдаме
- Мишленовская гостиница «Фортуна»
Описание экскурсии
Старинная коптильня в Волендаме
Познакомимся с собственником коптильни в пятом поколении. Расскажу, почему засольщикам сельди не разрешали жениться и селили отдельно от деревни. Здесь же вы попробуете селёдку «по-богатому» и поймёте, почему именно так её ели и едят настоящие голландцы.
Прогулка по Волендаму
Пройдёмся по уютным улицам деревушки. Вы сможете сделать красивые фото в национальной одежде. Объясню, чем волендамцы отличаются от амстердамцев и почему местные жители с 6 лет умеют плавать в одежде и обуви. Поделюсь, как кломпы, голландские деревянные башмаки, помогали рабочим на лесопилках и фермах.
Голландская сыроварня и отель-музей
Посетим настоящую сыроварню. Продегустируем лучшие в регионе сыры — гауда, эдам, с песто и копчёностями, из козьего и овечьего молока, с горчицей, джемом, вареньем, под белое или розовое вино. Расскажу про этапы производства сыра. А дальше нас ждёт уникальный отель-музей, где проживали художники со всего мира.
Эдам, сыры и судоверфь
И наконец, чтобы полноценно прочувствовать дух старой Голландии, отправимся в знаменитый город Эдам, которому без малого 650 лет. Мы попадём на площадь, куда сыровары привозили на лодках свою продукцию. Увидим одну из самых старых судоверфей страны и отведаем ароматного яблочного пирога в мишленовской гостинице «Фортуна».
Организационные детали
- Поездка пройдёт на 7-местом автомобиле BMW 218I Gran Tourer с панорамной крышей
- В стоимость входят трансфер, сопровождение гида, дегустация сыров
- Дополнительные расходы: дегустация селёдки — от 2,5 евро, яблочный пирог — от 3 евро
- За доплату возможно провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.