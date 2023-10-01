Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров

Проникнуться духом старой Голландии и узнать, как есть селёдку «по-богатому»

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В Нидерландах издревле было два главных продукта — сыр и селёдка. Считается, что отчасти благодаря им страна достигла благополучия. Приглашаю вас в поездку на родину сыров и в рыбацкую деревушку.

Под морские пейзажи и крики чаек буду долго и увлекательно рассказывать, как делают сыры, солят селёдку, с чего начиналась Голландия, как строились каналы и о многом другом.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
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Описание

Что вас ожидает

Старинная коптильня в Волендаме

Познакомимся с собственником коптильни в пятом поколении. Расскажу, почему засольщикам сельди не разрешали жениться и селили отдельно от деревни. Здесь же вы попробуете селёдку «по-богатому» и поймёте, почему именно так её ели и едят настоящие голландцы.

Прогулка по Волендаму

Пройдёмся по уютным улицам деревушки. Вы сможете сделать красивые фото в национальной одежде. Объясню, чем волендамцы отличаются от амстердамцев и почему местные жители с 6 лет умеют плавать в одежде и обуви. Поделюсь, как кломпы, голландские деревянные башмаки, помогали рабочим на лесопилках и фермах.

Голландская сыроварня и отель-музей

Посетим настоящую сыроварню. Продегустируем лучшие в регионе сыры — гауда, эдам, с песто и копчёностями, из козьего и овечьего молока, с горчицей, джемом, вареньем, под белое или розовое вино. Расскажу про этапы производства сыра. А дальше нас ждёт уникальный отель-музей, где проживали художники со всего мира.

Эдам, сыры и судоверфь

И наконец, чтобы полноценно прочувствовать дух старой Голландии, отправимся в знаменитый город Эдам, которому без малого 650 лет. Мы попадём на площадь, куда сыровары привозили на лодках свою продукцию. Увидим одну из самых старых судоверфей страны и отведаем ароматного яблочного пирога в мишленовской гостинице «Фортуна».

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Opel Vectra
  • В стоимость входят трансфер, сопровождение гида, дегустация сыров
  • Дополнительные расходы: дегустация селёдки — от 2,5 евро, яблочный пирог — от 3 евро
  • Если в группе больше 4 человек, можно провести экскурсию на общественном транспорте с посещением соседнего полуострова Маркен и фабрики деревянных башмаков. Подробности — в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания в черте Амстердама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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