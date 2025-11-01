Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для поездки. В это время можно насладиться морскими пейзажами, уютными прогулками и свежими продуктами.

Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии в живописные уголки Нидерландов - Волендам и Эдам.Отправляясь в эти места, вы погрузитесь в атмосферу старинных рыбацких деревушек, узнаете, как создаются знаменитые голландские сыры и почему

селёдка считается национальным достоянием. Вас ждёт встреча с мастерами сыроварения, дегустация изысканных сортов сыра и знакомство с уникальными традициями рыболовства. Волендам порадует вас своими уютными улочками и возможностью сфотографироваться в национальной одежде, а в Эдаме вы почувствуете дух старины, насладитесь ароматным яблочным пирогом и увидите одну из самых старых судоверфей. Эта поездка обещает быть не только познавательной, но и крайне вкусной, ведь вы сможете отведать лучшие местные деликатесы. Подарите себе день, полный открытий и удовольствий, в компании опытного гида, который сделает ваше путешествие незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинная коптильня в Волендаме

Познакомимся с собственником коптильни в пятом поколении. Расскажу, почему засольщикам сельди не разрешали жениться и селили отдельно от деревни. Здесь же вы попробуете селёдку «по-богатому» и поймёте, почему именно так её ели и едят настоящие голландцы.

Прогулка по Волендаму

Пройдёмся по уютным улицам деревушки. Вы сможете сделать красивые фото в национальной одежде. Объясню, чем волендамцы отличаются от амстердамцев и почему местные жители с 6 лет умеют плавать в одежде и обуви. Поделюсь, как кломпы, голландские деревянные башмаки, помогали рабочим на лесопилках и фермах.

Голландская сыроварня и отель-музей

Посетим настоящую сыроварню. Продегустируем лучшие в регионе сыры — гауда, эдам, с песто и копчёностями, из козьего и овечьего молока, с горчицей, джемом, вареньем, под белое или розовое вино. Расскажу про этапы производства сыра. А дальше нас ждёт уникальный отель-музей, где проживали художники со всего мира.

Эдам, сыры и судоверфь

И наконец, чтобы полноценно прочувствовать дух старой Голландии, отправимся в знаменитый город Эдам, которому без малого 650 лет. Мы попадём на площадь, куда сыровары привозили на лодках свою продукцию. Увидим одну из самых старых судоверфей страны и отведаем ароматного яблочного пирога в мишленовской гостинице «Фортуна».

Организационные детали