ВкусГолландии проводит ещё 6 экскурсий

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Велопрогулка по Амстердаму и парк Вондела

ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Велопрогулка по Амстердаму и парк Вондела
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €138 за экскурсию

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Велопрогулка по Амстердаму и парк Вондела
Велопрогулка по Амстердаму и парк Вондела
Велопрогулка по Амстердаму и парк 🌳 Вондела
Велосипедная прогулка 👣 начнется на главной площади Дам.
Вас ждут романтичные каналы и мосты, милые пряничные домики и современная архитектура
На велосипедах по центральному парку Амстердама - это 47 гектаров живописной территории с богатой историей 📖 этот парк стал домом хиппи в 60-70 годах. И до сих пор это место в городе, пожалуй, самое свободное.
Здесь можно устраивать пикники с алкоголем, и почитать книжку на берегу водоема, и спортом позаниматься, и спектакль в открытом театре посмотреть, и киномузей посетить. Разве что сексом заниматься на территории парка так и не разрешили... или все-таки разрешили?
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • аренда велосипедов от 10 евро с человека.
Начало
🚩 главной площадь города Dam
Место завершения
🏁 по желанию
Велопрогулка по Амстердаму и парк Вондела
Велопрогулка по Амстердаму и парк Вондела
Велопрогулка по Амстердаму и парк Вондела
Велопрогулка по Амстердаму и парк Вондела

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВкусГолландии
ВкусГолландии
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