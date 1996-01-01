ВкусГолландии проводит ещё 6 экскурсий

Велопрогулка по Амстердаму и парк 🌳 Вондела

Велосипедная прогулка 👣 начнется на главной площади Дам.

Вас ждут романтичные каналы и мосты, милые пряничные домики и современная архитектура

На велосипедах по центральному парку Амстердама - это 47 гектаров живописной территории с богатой историей 📖 этот парк стал домом хиппи в 60-70 годах. И до сих пор это место в городе, пожалуй, самое свободное.

Здесь можно устраивать пикники с алкоголем, и почитать книжку на берегу водоема, и спортом позаниматься, и спектакль в открытом театре посмотреть, и киномузей посетить. Разве что сексом заниматься на территории парка так и не разрешили... или все-таки разрешили?