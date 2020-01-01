Pavel проводит ещё 2 экскурсии

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Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф

Оказаться в мире цветов и получить профессиональные кадры-воспоминания о сказочном месте

Pavel
Pavel – Гид из Амстердама
Когда ваше путешествие в Нидерланды запланировано на весну, королевский парк 🌳 цветов пропустить никак нельзя.

Он подарит самые радужные эмоции и самые красочные фотографии 📸.

Вместе мы пройдем по лучшим уголкам Кёкенхофа: я расскажу, как тюльпан стал символом Королевства, и запечатлею вас на фоне цветочного великолепия!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €135 за экскурсию

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Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф

Что вас ожидает

Нидерланды в пышном цветении
С середины 20 века в королевском парке 🌳 Кёкенхоф каждый год высаживают миллионы тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других луковичных цветов. Парк занимает 32 гектара, и мы погуляем по самым живописным дорожкам: по мостам через каналы, мимо прудов, водопадов и традиционной мельницы. Вы полюбуетесь целыми цветочными полями всевозможных оттенков и оцените идеи ландшафтных дизайнеров. А я расскажу историю 📖 голландской тюльпаномании и объясню важность этого цветка для государства.

Кёкенкоф в вашем фото-альбоме
Я еще не видел путешественников, которых бы не впечатлил этот парк! Ваши эмоции от встречи с прекрасным я с радостью запечатлею на профессиональных фото-снимках. И после нашего путешествия пришлю вам 10 лучших кадров с ретушью и цветокоррекцией.

Организационные детали

  • В 2020 году парк Кекенхоф открыт с 21 марта по 10 мая. Время работы — с 8. 00 до 19:30.
  • Экскурсия начинается у входа в парк Кёкенхоф, куда вам нужно добраться самостоятельно.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в парк: 17, 50€ — взрослый, 9€ — детский (4-17 лет)
  • Проезд до парка (по желанию я могу организовать для вас трансфер, стоимость по запросу)
  • Также возможно купить комби-билет (вход в парк + дорога туда-обратно). Стоимость из Амстердама — 32, 50€.
Начало и место завершения
🚩 перед входом в парк Keukenhof
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф
Фото-экскурсия по парку Кёкенхоф

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Pavel
Pavel
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел, я профессиональный фотограф и гид. Живу в Нидерландах три года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и сделаю вам чудесные портреты. Надеюсь на скорую встречу!
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Pavel проводит ещё 2 экскурсии

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