Pavel проводит ещё 2 экскурсии

Нидерланды в пышном цветении С середины 20 века в королевском парке 🌳 Кёкенхоф каждый год высаживают миллионы тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других луковичных цветов. Парк занимает 32 гектара, и мы погуляем по самым живописным дорожкам: по мостам через каналы, мимо прудов, водопадов и традиционной мельницы. Вы полюбуетесь целыми цветочными полями всевозможных оттенков и оцените идеи ландшафтных дизайнеров. А я расскажу историю 📖 голландской тюльпаномании и объясню важность этого цветка для государства.
Кёкенкоф в вашем фото-альбоме Я еще не видел путешественников, которых бы не впечатлил этот парк! Ваши эмоции от встречи с прекрасным я с радостью запечатлею на профессиональных фото-снимках. И после нашего путешествия пришлю вам 10 лучших кадров с ретушью и цветокоррекцией.
Организационные детали
В 2020 году парк Кекенхоф открыт с 21 марта по 10 мая. Время работы — с 8. 00 до 19:30.
Экскурсия начинается у входа в парк Кёкенхоф, куда вам нужно добраться самостоятельно.
Дополнительные расходы
Входные билеты 🎫 в парк: 17, 50€ — взрослый, 9€ — детский (4-17 лет)
Проезд до парка (по желанию я могу организовать для вас трансфер, стоимость по запросу)
Также возможно купить комби-билет (вход в парк + дорога туда-обратно). Стоимость из Амстердама — 32, 50€.
Начало и место завершения
🚩 перед входом в парк Keukenhof
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел, я профессиональный фотограф и гид. Живу в Нидерландах три года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и сделаю вам чудесные портреты. Надеюсь на скорую встречу!