Pavel проводит ещё 2 экскурсии

Когда ваше путешествие в Нидерланды запланировано на весну, королевский парк цветов пропустить никак нельзя. Он подарит самые радужные эмоции и самые красочные фотографии. Вместе мы пройдем по лучшим уголкам Кёкенхофа: я расскажу, как тюльпан стал символом Королевства, и запечатлею вас на фоне цветочного великолепия!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Нидерланды в пышном цветении

С середины 20 века в королевском парке Кёкенхоф каждый год высаживают миллионы тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других луковичных цветов. Парк занимает 32 гектара, и мы погуляем по самым живописным дорожкам: по мостам через каналы, мимо прудов, водопадов и традиционной мельницы. Вы полюбуетесь целыми цветочными полями всевозможных оттенков и оцените идеи ландшафтных дизайнеров. А я расскажу историю голландской тюльпаномании и объясню важность этого цветка для государства.

Кёкенкоф в вашем фото-альбоме

Я еще не видел путешественников, которых бы не впечатлил этот парк! Ваши эмоции от встречи с прекрасным я с радостью запечатлею на профессиональных фото-снимках. И после нашего путешествия пришлю вам 15 лучших кадров с ретушью и цветокоррекцией.

Организационные детали

В 2026 году парк Кёкенхоф будет открыт ежедневно с 19 марта по 10 мая. Часы работы парка с 08:00 до 19:30

Экскурсия начинается у входа в парк Кёкенхоф, куда вам нужно добраться самостоятельно

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой за каждого последующего участника €35

Дополнительные расходы