Pavel проводит ещё 2 экскурсии

Когда ваше путешествие в Нидерланды запланировано на весну, королевский парк цветов пропустить никак нельзя. Он подарит самые радужные эмоции и самые красочные фотографии.
Вместе мы пройдем по лучшим уголкам Кёкенхофа: я расскажу, как тюльпан стал символом Королевства, и запечатлею вас на фоне цветочного великолепия!
Вместе мы пройдем по лучшим уголкам Кёкенхофа: я расскажу, как тюльпан стал символом Королевства, и запечатлею вас на фоне цветочного великолепия!
Описание фото-прогулки
Нидерланды в пышном цветении
С середины 20 века в королевском парке Кёкенхоф каждый год высаживают миллионы тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других луковичных цветов. Парк занимает 32 гектара, и мы погуляем по самым живописным дорожкам: по мостам через каналы, мимо прудов, водопадов и традиционной мельницы. Вы полюбуетесь целыми цветочными полями всевозможных оттенков и оцените идеи ландшафтных дизайнеров. А я расскажу историю голландской тюльпаномании и объясню важность этого цветка для государства.
Кёкенкоф в вашем фото-альбоме
Я еще не видел путешественников, которых бы не впечатлил этот парк! Ваши эмоции от встречи с прекрасным я с радостью запечатлею на профессиональных фото-снимках. И после нашего путешествия пришлю вам 15 лучших кадров с ретушью и цветокоррекцией.
Организационные детали
- В 2026 году парк Кёкенхоф будет открыт ежедневно с 19 марта по 10 мая. Часы работы парка с 08:00 до 19:30
- Экскурсия начинается у входа в парк Кёкенхоф, куда вам нужно добраться самостоятельно
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой за каждого последующего участника €35
Дополнительные расходы
- Входные билеты в парк: €19 — взрослый, €9 — детский (4-17 лет)
- Проезд до парка (по желанию я могу организовать для вас трансфер, стоимость по запросу)
- Также возможно купить комби-билет (вход в парк + дорога туда-обратно). Стоимость из Амстердама — €39
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед входом в парк Keukenhof
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 389 туристов
Я профессиональный фотограф и гид. Живу в Королевстве Нидерланды с 2017 года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и при желании сделаю для вас чудесные портреты на память. Только проверенные факты, живописные локации и нескучные рассказы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел замечательный рассказчик, мы с супругом узнали много нового о стране и ее главных отличительных особенностях: велосипедах, мельницах и конечно тюльпанах. Экскурсия в 5 часов из заявленных 3х пролетела незаметно.
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