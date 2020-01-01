Pavel проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Нидерланды в пышном цветении

С середины 20 века в королевском парке 🌳 Кёкенхоф каждый год высаживают миллионы тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других луковичных цветов. Парк занимает 32 гектара, и мы погуляем по самым живописным дорожкам: по мостам через каналы, мимо прудов, водопадов и традиционной мельницы. Вы полюбуетесь целыми цветочными полями всевозможных оттенков и оцените идеи ландшафтных дизайнеров. А я расскажу историю 📖 голландской тюльпаномании и объясню важность этого цветка для государства.

Кёкенкоф в вашем фото-альбоме

Я еще не видел путешественников, которых бы не впечатлил этот парк! Ваши эмоции от встречи с прекрасным я с радостью запечатлею на профессиональных фото-снимках. И после нашего путешествия пришлю вам 10 лучших кадров с ретушью и цветокоррекцией.

Организационные детали

В 2020 году парк Кекенхоф открыт с 21 марта по 10 мая. Время работы — с 8. 00 до 19:30.

Экскурсия начинается у входа в парк Кёкенхоф, куда вам нужно добраться самостоятельно.

Дополнительные расходы