Татьяна Ваш гид в Амстердаме

Описание трансфер Что нам приходит на ум когда, мы говорим о Нидерландах? Мельницы, тюльпаны, каналы, причудливые деревянные башмачки и вкусный голландский сыр. Я приглашаю Вас все это увидеть и узнать за один день о том как нидерландцы создали свою землю, благодаря чему они покоряли моря и океаны, как делался шоколад, деревянные башмачки и сыр С чем у Вас ассоциируются Нидерланды? Тюльпаны, мельницы, сыр, деревянные башмачки, шикарные пейзажи с коровками на зеленых лугах… Я предлагаю это все в одном туре. Именно с марта по май можно совершить уникальное путешествие, которое как яркий праздник останется в воспоминаниях и фотографиях на всегда! Я заберу Вас из Вашей локации на комфортабельной машине и мы отправимся в королевский парк Кекенхоф, где гигантскими узорами и рисунками высажено более 7 мил цветов!! Мы без толп и очередей пройдем парк и ничего не пропустим! Я покажу Вам все фото зоны, оранжереи, самые красивые клумбы и расскажу о многовековой истории этого места. Мы разберемся почему именно Нидерланды стали мировой столицей экспорта цветов, историю тюльпановой лихорадки, а в музеи парка увидим копию договора купли продажи, где указано за сколько ж был продан самый дорогой тюльпан за всю историю человечества! Мы не пропустим ручей из цветов в лесу, старую мельницу, популярные сладости и отличные магазины. Я обязательно сделаю для Вас видео и фото на память! А затем мы отправимся в царство мельниц музей Заансе Схансе, где у Вас будет возможность рассмотреть как выглядит типичная голландская глубинка. Мы с Вами побываем в настоящей картине с мельницами, куда в свое время приезжал за вдохновением Клод Моне и другие художники. Именно тут собраны старые мельницы самых разных предназначений! Нидерландцы Мололи муку, откачивали воду, разрезали древесину, делали горчицу, какао порошок, краску и многое другое используя силу ветра еще много используя силу ветра. Я расскажу как перевернула историю страны это изобретения и помогло из болота в 17 веке создать государство с лучшим флотом в мире. Кроме этого у нас будет возможность попробовать настоящий фермерский сыр и померять деревянные башмачки уломав. В старой мастерской мы увидим как их делают, узнаем какие интересные традиции с ними связаны и кто на самом деле их носил. Нас ждет дегустация настоящего заансе сханского какао и ликера, мы не пройдем мимо первого супермаркета, заглянем в типичные дворики, где живут местные жители и полюбуемся самыми красивыми пейзажами в стране. Важная информация: я забираю Вас возле Вашей локации в Амстердаме и мы на машине отправляемся в парк Кекенхоф, а затем в музей Заансе Схансе

