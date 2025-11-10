За один день мы изучим два самых известных места в Нидерландах: королевский парк цветов Кекехоф и музей мельниц под открытым небом Заансе Схансе на комфортабельном авто с профессиональным гидом
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Описание трансферЧто нам приходит на ум когда, мы говорим о Нидерландах? Мельницы, тюльпаны, каналы, причудливые деревянные башмачки и вкусный голландский сыр. Я приглашаю Вас все это увидеть и узнать за один день о том как нидерландцы создали свою землю, благодаря чему они покоряли моря и океаны, как делался шоколад, деревянные башмачки и сыр С чем у Вас ассоциируются Нидерланды? Тюльпаны, мельницы, сыр, деревянные башмачки, шикарные пейзажи с коровками на зеленых лугах… Я предлагаю это все в одном туре. Именно с марта по май можно совершить уникальное путешествие, которое как яркий праздник останется в воспоминаниях и фотографиях на всегда! Я заберу Вас из Вашей локации на комфортабельной машине и мы отправимся в королевский парк Кекенхоф, где гигантскими узорами и рисунками высажено более 7 мил цветов!! Мы без толп и очередей пройдем парк и ничего не пропустим! Я покажу Вам все фото зоны, оранжереи, самые красивые клумбы и расскажу о многовековой истории этого места. Мы разберемся почему именно Нидерланды стали мировой столицей экспорта цветов, историю тюльпановой лихорадки, а в музеи парка увидим копию договора купли продажи, где указано за сколько ж был продан самый дорогой тюльпан за всю историю человечества! Мы не пропустим ручей из цветов в лесу, старую мельницу, популярные сладости и отличные магазины. Я обязательно сделаю для Вас видео и фото на память! А затем мы отправимся в царство мельниц музей Заансе Схансе, где у Вас будет возможность рассмотреть как выглядит типичная голландская глубинка. Мы с Вами побываем в настоящей картине с мельницами, куда в свое время приезжал за вдохновением Клод Моне и другие художники. Именно тут собраны старые мельницы самых разных предназначений! Нидерландцы Мололи муку, откачивали воду, разрезали древесину, делали горчицу, какао порошок, краску и многое другое используя силу ветра еще много используя силу ветра. Я расскажу как перевернула историю страны это изобретения и помогло из болота в 17 веке создать государство с лучшим флотом в мире. Кроме этого у нас будет возможность попробовать настоящий фермерский сыр и померять деревянные башмачки уломав. В старой мастерской мы увидим как их делают, узнаем какие интересные традиции с ними связаны и кто на самом деле их носил. Нас ждет дегустация настоящего заансе сханского какао и ликера, мы не пройдем мимо первого супермаркета, заглянем в типичные дворики, где живут местные жители и полюбуемся самыми красивыми пейзажами в стране. Важная информация: я забираю Вас возле Вашей локации в Амстердаме и мы на машине отправляемся в парк Кекенхоф, а затем в музей Заансе Схансе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Дегустация сыра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завершение: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Я забираю Вас возле Вашей локации в Амстердаме и мы на машине отправляемся в парк Кекенхоф
- А затем в музей Заансе Схансе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии из Амстердама
Мини-группа
до 7 чел.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
от €420 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
Откройте для себя Заансе-Сханс: ветряные мельницы, сыроварни и традиционные кломпы. Уникальная возможность окунуться в атмосферу 19 века
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 12:00
11 ноя в 10:30
от €247
€274 за всё до 15 чел.