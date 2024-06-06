Экскурсии по паркам Амстердама

Найдено 8 экскурсий в категории «Парки» в Амстердаме на русском языке, цены от €98, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
«Влюбиться в Амстердам лично у меня получилось лишь после того, как я открыл для себя его безмятежные кварталы, парки и немноголюдные улочки, спрятанные от обычного туриста»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
13 отзывов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Парк мельниц и ремесло расписных башмаков»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за человека
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Во время пробежки вы увидите главные достопримечательности Амстердама, заглянете в зелёный парк Вондела и на уютные улочки с тихими каналами и «пряничными» домиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
«ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 23 марта по 13 мая, в остальное время парк закрыт»
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Уникальное путешествие в деревню мельниц Заансе Сханс, Амстердам
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии, посетив деревню мельниц Заансе Сханс. Откройте для себя традиции, историю и культуру
«Заансе Сханс — это одновременно и парк мельниц (визитная карточка Нидерландов), и фольклорная голландская деревушка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Нетуристический Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
«Птицы и парки района Плантажебюрт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
98 за человека
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
«Отправимся мы и в более отдаленные районы: осмотрим городские музеи и главный парк»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
«Только представьте: миллионы нежных цветов всех форм и оттенков, высаженные фигурными клумбами под многовековыми деревьями, вдоль прудов и аллей старинного парка»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
  • Я
    Яна
    14 апреля 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
    читать дальше

    места города, посмотрели на Амстердам с верхнего этажа библиотеки, попробовали местную селедочку. Любой наш каприз был исполнен:))) Очень благодарны Евгению и желаем всем гостям города провести время с таким профессиональным гидом!

    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
  • М
    Максим
    6 ноября 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
  • Е
    Елена
    24 июля 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
    читать дальше

    от этой экскурсии и от нашего гида Натальи я не могу. Эта экскурсия - это день пребывания в каком-то маленьком мире, неземном, полным загадок, красивейших видов и истории! Истории, в которые тебя буквально погружает Наталья, настолько захватывающие и яркие, что порой тебе кажется, что видишь, как древние голландцы осушают болота и осваивают новые земли, как они ловят рыбу в Волендаме, как варят сыр в Эдаме, как они получают масло в мельнице Заансе Сханс, как по уже не существующим водным каналам ходят торговые и рыболовецкие суда! Я впечатлена этой экскурсией! Спасибо Наталье, что посоветовала нам дополнительно посетить маленький, как будто кукольный городок сыра Эдам! Экскурсия однодневная, но она не то что не утомительная, хотелось, чтобы она не заканчивалась, столько интересного было увидено, услышано, пощупано, попробовано! Наталья, спасибо Вам огромнейшее за этот день, за Вашу любовь к Голландии, частичку которой Вы подарили нам! Я очень рекомендую и гида, и эту экскурсию! Просто незабываемые впечатления!

  • Н
    Николай
    28 мая 2023
    Беговая прогулка по Амстердаму
    Интересный гид, увлекательная прогулка, 10+
  • И
    Игорь
    2 мая 2023
    Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
    Лена прекрасный,знающий экскурсовод. Море информации. Очень легко и приятно в общении. Это то,что нам нужно,приехавшим на несколько дней в Амстердам. Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    2 мая 2023
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
  • А
    Ася
    16 апреля 2023
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
  2. Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
  3. Беговая прогулка по Амстердаму
  4. Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
  5. Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Парки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 98 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 105 ⭐ отзывов, цены от €98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам