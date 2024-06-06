1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
«Влюбиться в Амстердам лично у меня получилось лишь после того, как я открыл для себя его безмятежные кварталы, парки и немноголюдные улочки, спрятанные от обычного туриста»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214€193 за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Парк мельниц и ремесло расписных башмаков»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за человека
Индивидуальная
1 час
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Во время пробежки вы увидите главные достопримечательности Амстердама, заглянете в зелёный парк Вондела и на уютные улочки с тихими каналами и «пряничными» домиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
«ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 23 марта по 13 мая, в остальное время парк закрыт»
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
€200 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие в деревню мельниц Заансе Сханс, Амстердам
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии, посетив деревню мельниц Заансе Сханс. Откройте для себя традиции, историю и культуру
«Заансе Сханс — это одновременно и парк мельниц (визитная карточка Нидерландов), и фольклорная голландская деревушка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
«Птицы и парки района Плантажебюрт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
«Отправимся мы и в более отдаленные районы: осмотрим городские музеи и главный парк»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
«Только представьте: миллионы нежных цветов всех форм и оттенков, высаженные фигурными клумбами под многовековыми деревьями, вдоль прудов и аллей старинного парка»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем6 июня 2024Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
- ЯЯна14 апреля 2024Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
- ЕЕкатерина19 марта 2024Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
- ММаксим6 ноября 2023Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
- ЮЮлия21 августа 2023Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
- ЕЕлена24 июля 2023Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
- ННиколай28 мая 2023Интересный гид, увлекательная прогулка, 10+
- ИИгорь2 мая 2023Лена прекрасный,знающий экскурсовод. Море информации. Очень легко и приятно в общении. Это то,что нам нужно,приехавшим на несколько дней в Амстердам. Спасибо!!!
- ЕЕлена2 мая 2023Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
- ААся16 апреля 2023Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Парки»
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