Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Только два месяца в году здесь можно увидеть во всём великолепии яркие поля цветущих тюльпанов, на которые я приглашаю вас полюбоваться.
Вы рассмотрите фигурные клумбы и прогуляетесь по тюльпанным аллеям, познакомитесь с титулованными сортами цветов и достижениями голландских флористов.
А я не только открою вам секреты главного символа Нидерландов, но и рассажу об интригах, заговорах и финансовых пирамидах, построенных на тюльпанных луковицах.
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Описание
Что вас ожидает
Тюльпанная история Нидерландов
По дороге из Амстердама я расскажу о месте рождения и замысловатом пути тюльпана до Нидерландов. Вы узнаете, как выглядел цветок в те времена и почему на перепродаже его луковиц возникла первая и самая продолжительная финансовая пирамида в истории нашей цивилизации. А на обратном пути обсудим современную цветочную индустрию Нидерландов, и вы узнаете, как устроен знаменитый голландский аукцион «на понижение». В 2008 году я в качестве режиссера работал над документальным фильмом «Тюльпан», поэтому смогу поделиться с вами малоизвестными фактами, о которых узнал от нидерландских фермеров и даже членов королевской семьи: и поверьте, историй хватит на приключенческий сериал!
Кёкенхоф: цветущая сокровищница
Ежегодная выставка тюльпанов в Кёкенхофе, куда мы отправимся из Амстердама, настолько волшебна, что не оставит равнодушным даже закоренелого урбаниста. Только представьте: миллионы нежных цветов всех форм и оттенков, высаженные фигурными клумбами под многовековыми деревьями, вдоль прудов и аллей старинного парка. Впрочем, представить фантастический Кёкенхоф всё равно не получится — поэтому вам предстоит его увидеть! Под открытым небом и в павильонах вы рассмотрите именитые и титулованные сорта тюльпанов, оцените новейшие достижения голландских фермеров, цветочных селекционеров, садовников, флористов и ландшафтных дизайнеров. И, конечно, уйти из Кёкенхофа не получится без десятков и сотен изумительных фотографий.
Организационные детали
- Поездка возможна в период работы парка: с 21 марта по 10 мая
- Экскурсия может начаться в 9:00 и 12:00
- Билеты в парк Кекенхоф оплачиваются отдельно: для взрослого — € 17, для детей от 4 до 17 лет — € 8. Билеты приобретаются на месте в кассах парка.
- Трансфер от Амстердама и обратно на комфортном минибусе входит в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Амстердама
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.