Парк Кёкенхоф, ради которого миллионы путешественников приезжают в Голландию весной, не нуждается в представлении. Только два месяца в году здесь можно увидеть во всём великолепии яркие поля цветущих тюльпанов, на которые я приглашаю вас полюбоваться. Вы рассмотрите фигурные клумбы и прогуляетесь по тюльпанным аллеям, познакомитесь с титулованными сортами цветов и достижениями голландских флористов. А я не только открою вам секреты главного символа Нидерландов, но и рассажу об интригах, заговорах и финансовых пирамидах, построенных на тюльпанных луковицах.

Описание

Что вас ожидает

Тюльпанная история Нидерландов

По дороге из Амстердама я расскажу о месте рождения и замысловатом пути тюльпана до Нидерландов. Вы узнаете, как выглядел цветок в те времена и почему на перепродаже его луковиц возникла первая и самая продолжительная финансовая пирамида в истории нашей цивилизации. А на обратном пути обсудим современную цветочную индустрию Нидерландов, и вы узнаете, как устроен знаменитый голландский аукцион «на понижение». В 2008 году я в качестве режиссера работал над документальным фильмом «Тюльпан», поэтому смогу поделиться с вами малоизвестными фактами, о которых узнал от нидерландских фермеров и даже членов королевской семьи: и поверьте, историй хватит на приключенческий сериал!

Кёкенхоф: цветущая сокровищница

Ежегодная выставка тюльпанов в Кёкенхофе, куда мы отправимся из Амстердама, настолько волшебна, что не оставит равнодушным даже закоренелого урбаниста. Только представьте: миллионы нежных цветов всех форм и оттенков, высаженные фигурными клумбами под многовековыми деревьями, вдоль прудов и аллей старинного парка. Впрочем, представить фантастический Кёкенхоф всё равно не получится — поэтому вам предстоит его увидеть! Под открытым небом и в павильонах вы рассмотрите именитые и титулованные сорта тюльпанов, оцените новейшие достижения голландских фермеров, цветочных селекционеров, садовников, флористов и ландшафтных дизайнеров. И, конечно, уйти из Кёкенхофа не получится без десятков и сотен изумительных фотографий.

Организационные детали