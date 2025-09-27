-
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
€180
€199 за всё до 8 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
€135
€150 за всё до 6 чел.
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Путешествие по Харлему, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя старинные улицы, местные традиции и знаменитое пиво
Начало: На Grote Markt
Завтра в 15:30
25 сен в 14:30
€180 за всё до 4 чел.
