1 чел. По популярности Пешая 3 часа 10% 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Харлем - кусочек настоящей Голландии Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты Начало: На центральном вокзале Амстердама €180 €199 за всё до 8 чел. Пешая 1.5 часа 10% 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Харлем - город пивоваров и ткачей Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте Начало: У вокзала Haarlem Centraal €135 €150 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги Путешествие по Харлему, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя старинные улицы, местные традиции и знаменитое пиво Начало: На Grote Markt €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Харлема

