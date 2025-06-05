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1 чел. По популярности Пешая 3 часа 10% Индивидуальная до 8 чел. Харлем - кусочек настоящей Голландии Исследовать атмосферный городок, узнать вехи его истории и побывать в уютных дворах хофье Начало: На центральном вокзале Амстердама «Река Спарна — здесь вас ждёт панорамная набережная, вдоль которой когда-то жили богатейшие горожане» €174 €193 за всё до 8 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием Начало: Около вокзала Харлема «От здания вокзала мы спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов» от €295 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Харлем - город пивоваров и ткачей Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте Начало: У вокзала Haarlem Centraal «Покажу площадь Гроте-Маркт, собор Святого Бавона и набережную Спарны» €150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Харлема

Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Набережная»

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