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10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Исследовать атмосферный городок, узнать вехи его истории и побывать в уютных дворах хофье
Начало: На центральном вокзале Амстердама
«Река Спарна — здесь вас ждёт панорамная набережная, вдоль которой когда-то жили богатейшие горожане»
Завтра в 14:00
6 июн в 14:00
€174
€193 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
«От здания вокзала мы спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
«Покажу площадь Гроте-Маркт, собор Святого Бавона и набережную Спарны»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Набережная»
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Прогуляйтесь по набережной в Харлеме, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Харлема. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025