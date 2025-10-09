Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Харлеме на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 10% 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Харлем - кусочек настоящей Голландии Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты Начало: На центральном вокзале Амстердама €180 €199 за всё до 8 чел. Пешая 1.5 часа 10% 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Харлем - город пивоваров и ткачей Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте Начало: У вокзала Haarlem Centraal €135 €150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием Начало: Около вокзала Харлема от €320 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Харлема

